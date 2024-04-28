https://crimea.ria.ru/20240428/novye-moschnye-udary-po-ukraine---chto-proizoshlo-za-noch-1136929417.html
Новые мощные удары по Украине - что произошло за ночь
Новые мощные удары по Украине - что произошло за ночь - РИА Новости Крым, 28.04.2024
Новые мощные удары по Украине - что произошло за ночь
По объектам инфраструктуры Украины за минувшую ночь нанесен ряд ударов. РИА Новости Крым, 28.04.2024
2024-04-28T09:55
2024-04-28T09:55
2024-04-28T10:14
украина
новости
происшествия
вооруженные силы россии
договор о стратегических наступательных вооружениях (дснв)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. По объектам инфраструктуры Украины за минувшую ночь нанесен ряд ударов. Судостроительный завод и гостиница с наемникамиВ Николаеве поврежден объект теплогенерирующей инфраструктуры, сообщает николаевская областная военная администрация. Ранее украинский "24 канал" сообщал о взрывах в городе. "Поврежден объект теплогенерирующей инфраструктуры. Последствия уточняются", - приводит заявление администрации украинский телеканал ТСН.Удар зафиксирован также в городе Шостка Сумской области Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в подполье.Ранее в Сумской области была объявлена воздушная тревога.Объект критической инфраструктуры также поврежден в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на назначенного украинскими властями главу областной военной администрации Александра Прокудина.Вооруженные силы России нанесли удары по Судостроительному заводу и гостинице с англоязычными наемниками в Николаеве, сообщает РИА Новости.Удары, по его словам, наносились в 4:30 утра воскресенья, взрыв с повторной детонацией произошел в стороне речного порта Николаева.40 цистерн с ГСМ и яхтклубПо данным подполья, около месяца назад там проводились разгрузочно-погрузочные работы, очередь из грузовиков выстроилась более чем на два километра, кроме того, прошло два состава, в каждом из которых были примерно по двадцать цистерн с горюче-смазочными материалами.Также в ночь на воскресенье взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины, сообщает 24 канал."В Хмельницкой области слышали взрывы", - указывает телеканал.Ранее в регионе объявлялась воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, новости, происшествия, вооруженные силы россии, договор о стратегических наступательных вооружениях (дснв)
Новые мощные удары по Украине - что произошло за ночь
Новые удары по Украине - разбит судостроительный завод и гостиница с наемниками
09:55 28.04.2024 (обновлено: 10:14 28.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. По объектам инфраструктуры Украины за минувшую ночь нанесен ряд ударов.
Судостроительный завод и гостиница с наемниками
В Николаеве поврежден объект теплогенерирующей инфраструктуры, сообщает николаевская областная военная администрация. Ранее украинский "24 канал" сообщал о взрывах в городе.
"Поврежден объект теплогенерирующей инфраструктуры. Последствия уточняются", - приводит заявление администрации украинский телеканал ТСН.
Удар зафиксирован также в городе Шостка Сумской области Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в подполье.
Ранее в Сумской области была объявлена воздушная тревога.
"Вот буквально только что прилетело в Шостку Сумской области. Привет работникам химической промышленности, снаряжавшим ракеты для "Град". Прилет в трех километрах хорошо чувствовался", - заявил собеседник агентства.
Объект критической инфраструктуры также поврежден в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на назначенного украинскими властями главу областной военной администрации Александра Прокудина.
"Были зафиксированы попадания в... объект критической инфраструктуры", - приводит издание слова Прокудина.
Вооруженные силы России нанесли удары по Судостроительному заводу и гостинице с англоязычными наемниками в Николаеве, сообщает РИА Новости.
"Николаевцы сообщают, что взрывы видны в направлении Завода имени 61 коммунара, где, по сведениям сопротивления, жили и тренировались морпехи. Также там происходила сборка водных дронов", — сказал собеседник агентства.
Удары, по его словам, наносились в 4:30 утра воскресенья, взрыв с повторной детонацией произошел в стороне речного порта Николаева.
40 цистерн с ГСМ и яхтклуб
По данным подполья, около месяца назад там проводились разгрузочно-погрузочные работы, очередь из грузовиков выстроилась более чем на два километра, кроме того, прошло два состава, в каждом из которых были примерно по двадцать цистерн с горюче-смазочными материалами.
"Третий удар зафиксирован в яхт-клубе. Прилетело в гостиницу, где проживало более двух десятков англоязычных иностранных наемников", — добавил Лебедев.
Также в ночь на воскресенье взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины, сообщает 24 канал.
"В Хмельницкой области слышали взрывы", - указывает телеканал.
Ранее в регионе объявлялась воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявлял, что российские войска в боях с ВСУ
не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.