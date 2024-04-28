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Новые мощные удары по Украине - что произошло за ночь

Новые мощные удары по Украине - что произошло за ночь - РИА Новости Крым, 28.04.2024

Новые мощные удары по Украине - что произошло за ночь

По объектам инфраструктуры Украины за минувшую ночь нанесен ряд ударов. РИА Новости Крым, 28.04.2024

2024-04-28T09:55

2024-04-28T09:55

2024-04-28T10:14

украина

новости

происшествия

вооруженные силы россии

договор о стратегических наступательных вооружениях (дснв)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. По объектам инфраструктуры Украины за минувшую ночь нанесен ряд ударов. Судостроительный завод и гостиница с наемникамиВ Николаеве поврежден объект теплогенерирующей инфраструктуры, сообщает николаевская областная военная администрация. Ранее украинский "24 канал" сообщал о взрывах в городе. "Поврежден объект теплогенерирующей инфраструктуры. Последствия уточняются", - приводит заявление администрации украинский телеканал ТСН.Удар зафиксирован также в городе Шостка Сумской области Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в подполье.Ранее в Сумской области была объявлена воздушная тревога.Объект критической инфраструктуры также поврежден в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на назначенного украинскими властями главу областной военной администрации Александра Прокудина.Вооруженные силы России нанесли удары по Судостроительному заводу и гостинице с англоязычными наемниками в Николаеве, сообщает РИА Новости.Удары, по его словам, наносились в 4:30 утра воскресенья, взрыв с повторной детонацией произошел в стороне речного порта Николаева.40 цистерн с ГСМ и яхтклубПо данным подполья, около месяца назад там проводились разгрузочно-погрузочные работы, очередь из грузовиков выстроилась более чем на два километра, кроме того, прошло два состава, в каждом из которых были примерно по двадцать цистерн с горюче-смазочными материалами.Также в ночь на воскресенье взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины, сообщает 24 канал."В Хмельницкой области слышали взрывы", - указывает телеканал.Ранее в регионе объявлялась воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, новости, происшествия, вооруженные силы россии, договор о стратегических наступательных вооружениях (дснв)