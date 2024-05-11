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Это на сладкое: ученые определили любимую группу крови клещей - РИА Новости Крым, 11.05.2024
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Это на сладкое: ученые определили любимую группу крови клещей
Это на сладкое: ученые определили любимую группу крови клещей - РИА Новости Крым, 11.05.2024
Это на сладкое: ученые определили любимую группу крови клещей
Клещи предпочитают кусать людей с определенной группой крови. К такому выводу пришли чешские ученые из университета Масарика, проведя определенные исследования. РИА Новости Крым, 11.05.2024
2024-05-11T08:18
2024-05-11T07:46
клещи
здоровье
здравоохранение в россии
новости
боррелиоз (болезнь лайма)
общество
наука и технологии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Клещи предпочитают кусать людей с определенной группой крови. К такому выводу пришли чешские ученые из университета Масарика, проведя определенные исследования. Об этом сообщает портал newslab.ruДля исследования клещей поместили в изолированное пространство и предложили им образцы крови добровольцев. Большинство клещей выбрало образцы со второй группой крови.Результаты исследования были подтверждены сто раз.Самой "невкусной" для клещей, сообщают в университете, стала третья группа крови.Ученые планируют провести дополнительные исследования, чтобы исключить влияние посторонних факторов на полученные результаты.Ранее сайт РИА Новости Крым сообщало что в Крыму выросло число заболеваний иксодовым клещевым боррелиозом.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе открыли две лаборатории для исследования клещейСколько человек вакцинированы от клещевого энцефалита – РоспотребнадзорКак в Симферополе борются с нашествием клещей
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РИА Новости Крым
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5
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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клещи, здоровье, здравоохранение в россии, новости, боррелиоз (болезнь лайма), общество, наука и технологии
Это на сладкое: ученые определили любимую группу крови клещей

Клещи предпочитают кровь определенной группы – ученые

08:18 11.05.2024
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПротивоклещевая обработка лесопарковых территорий в Калининграде
Противоклещевая обработка лесопарковых территорий в Калининграде - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Клещи предпочитают кусать людей с определенной группой крови. К такому выводу пришли чешские ученые из университета Масарика, проведя определенные исследования. Об этом сообщает портал newslab.ru
Для исследования клещей поместили в изолированное пространство и предложили им образцы крови добровольцев. Большинство клещей выбрало образцы со второй группой крови.
Результаты исследования были подтверждены сто раз.
Самой "невкусной" для клещей, сообщают в университете, стала третья группа крови.
Ученые планируют провести дополнительные исследования, чтобы исключить влияние посторонних факторов на полученные результаты.
Ранее сайт РИА Новости Крым сообщало что в Крыму выросло число заболеваний иксодовым клещевым боррелиозом.
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клещиЗдоровьеЗдравоохранение в РоссииНовостиБоррелиоз (Болезнь Лайма)ОбществоНаука и технологии
 
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