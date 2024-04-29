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Как в Симферополе борются с нашествием клещей - РИА Новости Крым, 29.04.2024
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Как в Симферополе борются с нашествием клещей
Как в Симферополе борются с нашествием клещей - РИА Новости Крым, 29.04.2024
Как в Симферополе борются с нашествием клещей
В Симферополе началась обработка зеленых зон от клещей. До майских праздников будут очищены от паразитов 750 тысяч квадратных метров зеленых насаждений города,... РИА Новости Крым, 29.04.2024
2024-04-29T19:17
2024-04-29T19:17
симферополь
радио "спутник в крыму"
крым
клещи
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экология
общество
новости крыма
городская среда
благоустройство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе началась обработка зеленых зон от клещей. До майских праздников будут очищены от паразитов 750 тысяч квадратных метров зеленых насаждений города, к осени объем вырастет до трех миллионов "квадратов". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник управления благоустройства департамента городского хозяйства администрации Иван Лисечко.По его словам, иксодовые клещи в Симферополе активизировались в этом году раньше обычного. Но администрация заранее озаботилась вопросом организации борьбы с этими паразитами, отметил он.Такую площадь будут обрабатывать ежемесячно. А всего с апреля по сентябрь от клещей намерены очистить порядка трех миллионов квадратных метров зеленых зон, уточнил представитель профильного департамента.Он отметил, что обработка ведется двумя способами: химическим и биологическим. Первый подходит только для ночного использования, а второй допустимо применять и в дневное время суток. Единственное, что может полностью приостановить работу – дожди: "работы проводятся только в сухое время", сказал Лисечко.Одновременно в столице Крыма сотрудники горхоза косят траву и борются с амброзией. До середины июля избавляться от вредного растения будут химическим способом, уничтожить намерены до 70 гектаров зарослей, еще около 150 га выкосят до конца лета.Лисечко подчеркнул, что все желающие оставить заявки на проведение тех или иных работ, могут обратиться в администрацию Симферополя либо в единую диспетчерскую службу по номеру 1563."Заявка будет принята и все обработают в кратчайшие сроки", – заверил специалист.По данным Роспотребнадзора, количество людей, пострадавших в Крыму от клещей, увеличилось вдвое по сравнению с прошлым годом. К концу апреля с жалобами из-за укусов обратились 300 человек, из них половина – дети.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько человек вакцинированы от клещевого энцефалита – РоспотребнадзорВ Крыму удвоились случаи укусов клещей – где провести исследованиеВ Крыму выросло число заболеваний иксодовым клещевым боррелиозом
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РИА Новости Крым
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96
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симферополь, крым, клещи, природа, экология, общество, новости крыма, городская среда, благоустройство
Как в Симферополе борются с нашествием клещей

В Симферополе обработают от клещей три миллиона квадратных метров зеленых зон – горхоз

19:17 29.04.2024
 
© РИА Новости . Денис Абрамов / Перейти в фотобанкОбработка скверов и парков от клещей
Обработка скверов и парков от клещей - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости . Денис Абрамов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе началась обработка зеленых зон от клещей. До майских праздников будут очищены от паразитов 750 тысяч квадратных метров зеленых насаждений города, к осени объем вырастет до трех миллионов "квадратов". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник управления благоустройства департамента городского хозяйства администрации Иван Лисечко.
По его словам, иксодовые клещи в Симферополе активизировались в этом году раньше обычного. Но администрация заранее озаботилась вопросом организации борьбы с этими паразитами, отметил он.
"Заключен муниципальный контракт с подрядчиком на проведение акарицидной обработки территорий города. Работы уже начаты. В период с 20 апреля по 15 мая подрядчик обработает 750 тысяч квадратных метров", – рассказал Лисечко.
Такую площадь будут обрабатывать ежемесячно. А всего с апреля по сентябрь от клещей намерены очистить порядка трех миллионов квадратных метров зеленых зон, уточнил представитель профильного департамента.
"Будут обработаны парки и скверы столицы, зеленые зоны проездных и магистральных улиц, набережные рек Салгир и Малый Салгир и прилегающие территории к рекам, где бывает много людей", – рассказал о планах работы Лисечко.
Он отметил, что обработка ведется двумя способами: химическим и биологическим. Первый подходит только для ночного использования, а второй допустимо применять и в дневное время суток. Единственное, что может полностью приостановить работу – дожди: "работы проводятся только в сухое время", сказал Лисечко.
Одновременно в столице Крыма сотрудники горхоза косят траву и борются с амброзией. До середины июля избавляться от вредного растения будут химическим способом, уничтожить намерены до 70 гектаров зарослей, еще около 150 га выкосят до конца лета.
Лисечко подчеркнул, что все желающие оставить заявки на проведение тех или иных работ, могут обратиться в администрацию Симферополя либо в единую диспетчерскую службу по номеру 1563.
"Заявка будет принята и все обработают в кратчайшие сроки", – заверил специалист.
По данным Роспотребнадзора, количество людей, пострадавших в Крыму от клещей, увеличилось вдвое по сравнению с прошлым годом. К концу апреля с жалобами из-за укусов обратились 300 человек, из них половина – дети.
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