https://crimea.ria.ru/20240429/kak-v-simferopole-boryutsya-s-nashestviem-kleschey-1136849421.html

Как в Симферополе борются с нашествием клещей

Как в Симферополе борются с нашествием клещей - РИА Новости Крым, 29.04.2024

Как в Симферополе борются с нашествием клещей

В Симферополе началась обработка зеленых зон от клещей. До майских праздников будут очищены от паразитов 750 тысяч квадратных метров зеленых насаждений города,... РИА Новости Крым, 29.04.2024

2024-04-29T19:17

2024-04-29T19:17

2024-04-29T19:17

симферополь

радио "спутник в крыму"

крым

клещи

природа

экология

общество

новости крыма

городская среда

благоустройство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1d/1136950322_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_693f846f1d9f8dc20351190fa9c41fbc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе началась обработка зеленых зон от клещей. До майских праздников будут очищены от паразитов 750 тысяч квадратных метров зеленых насаждений города, к осени объем вырастет до трех миллионов "квадратов". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник управления благоустройства департамента городского хозяйства администрации Иван Лисечко.По его словам, иксодовые клещи в Симферополе активизировались в этом году раньше обычного. Но администрация заранее озаботилась вопросом организации борьбы с этими паразитами, отметил он.Такую площадь будут обрабатывать ежемесячно. А всего с апреля по сентябрь от клещей намерены очистить порядка трех миллионов квадратных метров зеленых зон, уточнил представитель профильного департамента.Он отметил, что обработка ведется двумя способами: химическим и биологическим. Первый подходит только для ночного использования, а второй допустимо применять и в дневное время суток. Единственное, что может полностью приостановить работу – дожди: "работы проводятся только в сухое время", сказал Лисечко.Одновременно в столице Крыма сотрудники горхоза косят траву и борются с амброзией. До середины июля избавляться от вредного растения будут химическим способом, уничтожить намерены до 70 гектаров зарослей, еще около 150 га выкосят до конца лета.Лисечко подчеркнул, что все желающие оставить заявки на проведение тех или иных работ, могут обратиться в администрацию Симферополя либо в единую диспетчерскую службу по номеру 1563."Заявка будет принята и все обработают в кратчайшие сроки", – заверил специалист.По данным Роспотребнадзора, количество людей, пострадавших в Крыму от клещей, увеличилось вдвое по сравнению с прошлым годом. К концу апреля с жалобами из-за укусов обратились 300 человек, из них половина – дети.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько человек вакцинированы от клещевого энцефалита – РоспотребнадзорВ Крыму удвоились случаи укусов клещей – где провести исследованиеВ Крыму выросло число заболеваний иксодовым клещевым боррелиозом

симферополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, крым, клещи, природа, экология, общество, новости крыма, городская среда, благоустройство