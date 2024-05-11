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В некоторых районах Симферополя ограничат движение - РИА Новости Крым, 11.05.2024
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В некоторых районах Симферополя ограничат движение
В некоторых районах Симферополя ограничат движение - РИА Новости Крым, 11.05.2024
В некоторых районах Симферополя ограничат движение
С воскресенья по вторник включительно будет ограничено движение транспорта в некоторых районах крымской столицы. Об этом сообщает администрация Симферополя. РИА Новости Крым, 11.05.2024
2024-05-11T07:36
2024-05-11T07:36
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. С воскресенья по вторник включительно будет ограничено движение транспорта в некоторых районах крымской столицы. Об этом сообщает администрация Симферополя.Так, движение транспорта ограничивается в районах городских кладбищ по адресам ул. Куйбышева, 251 (Абдал 1) и ул. Куйбышева, 261 (Абдал 2), а также на кладбище в районе поселков Грэсовский и Комсомольское.В прошлые годы на Кубани губернатор Краснодарского края рекомендовал работодателям сделать этот день поминовения усопших после Пасхи выходным днем. В этом году такой рекомендации от него пока не поступало.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему не нужно ездить на кладбища и поминать усопших до Радоницы
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симферополь, транспорт, администрация симферополя, новости, новости крыма, крым, общество
В некоторых районах Симферополя ограничат движение

С воскресенья по вторник ограничат движение в некоторых районах Симферополя

07:36 11.05.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАрмянское кладбище в Симферополе
Армянское кладбище в Симферополе - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. С воскресенья по вторник включительно будет ограничено движение транспорта в некоторых районах крымской столицы. Об этом сообщает администрация Симферополя.
Так, движение транспорта ограничивается в районах городских кладбищ по адресам ул. Куйбышева, 251 (Абдал 1) и ул. Куйбышева, 261 (Абдал 2), а также на кладбище в районе поселков Грэсовский и Комсомольское.
"Кроме того, с 07:00 до 16:00 12.05.2024 на улице Куйбышева (от улицы Кечкеметская до съездов на Объездную дорогу) будет ограничено движение транспорта. Также с 07:00 до 16:00 12.05.2024 и 14.05.2024 на улице Куйбышева (от улицы Кечкеметская до съездов на Объездную дорогу) будет запрещена парковка транспортных средств", - говорится в сообщении администрации.
В прошлые годы на Кубани губернатор Краснодарского края рекомендовал работодателям сделать этот день поминовения усопших после Пасхи выходным днем. В этом году такой рекомендации от него пока не поступало.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Почему не нужно ездить на кладбища и поминать усопших до Радоницы
 
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