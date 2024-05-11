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В некоторых районах Симферополя ограничат движение

В некоторых районах Симферополя ограничат движение - РИА Новости Крым, 11.05.2024

В некоторых районах Симферополя ограничат движение

С воскресенья по вторник включительно будет ограничено движение транспорта в некоторых районах крымской столицы. Об этом сообщает администрация Симферополя. РИА Новости Крым, 11.05.2024

2024-05-11T07:36

2024-05-11T07:36

2024-05-11T07:36

симферополь

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администрация симферополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. С воскресенья по вторник включительно будет ограничено движение транспорта в некоторых районах крымской столицы. Об этом сообщает администрация Симферополя.Так, движение транспорта ограничивается в районах городских кладбищ по адресам ул. Куйбышева, 251 (Абдал 1) и ул. Куйбышева, 261 (Абдал 2), а также на кладбище в районе поселков Грэсовский и Комсомольское.В прошлые годы на Кубани губернатор Краснодарского края рекомендовал работодателям сделать этот день поминовения усопших после Пасхи выходным днем. В этом году такой рекомендации от него пока не поступало.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему не нужно ездить на кладбища и поминать усопших до Радоницы

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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