https://crimea.ria.ru/20240506/pochemu-ne-nuzhno-ezdit-na-kladbischa-i-pominat-usopshikh-do-radonitsy-1137065531.html

Почему не нужно ездить на кладбища и поминать усопших до Радоницы

Почему не нужно ездить на кладбища и поминать усопших до Радоницы - РИА Новости Крым, 06.05.2024

Почему не нужно ездить на кладбища и поминать усопших до Радоницы

Посещать кладбища и поминать усопших в в Светлую Пасхальную недели не стоит. Об этом рассказал глава Учебного комитета Русской Православной Церкви, протоиерей... РИА Новости Крым, 06.05.2024

2024-05-06T08:10

2024-05-06T08:10

2024-05-06T08:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Посещать кладбища и поминать усопших в в Светлую Пасхальную недели не стоит. Об этом рассказал глава Учебного комитета Русской Православной Церкви, протоиерей Максим Козлов, пишет РИА Новости."В предпасхальный и пасхальный период Церковь призывает сосредоточиться не на поминовении усопших, а на сопереживании событий страстных дней, то есть страданий Христа, и самого Воскресения Христова", — пояснил протоиерей Козлов.Он напомнил, что традиция посещать кладбища в это время возникла в середине прошлого века на фоне дефицита действующих храмов. До этого времени такого обычая в России не существовало. Ездить на кладбища и поминать усопших в период с Вербного воскресенья и до Радоницы (в этом году с 28 апреля по 13 мая) не стоит, говорит отец Максим.Пасху, или Воскресение Христово, в этом году православные встречают 5 мая. Следующая после Пасхи неделя называется Светлой, она также посвящена празднованию Пасхи.Читайте также на РИА Новости Крым:Празднование Пасхи и освящение куличей в Крыму - видеоВладимир Путин поздравил православных христиан с праздником ПасхиКрашеные цыплята и розы в печенье: как празднуют Пасху иностранцы в Крыму

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общество, память, новости, православие, религия, россия