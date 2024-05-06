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Почему не нужно ездить на кладбища и поминать усопших до Радоницы - РИА Новости Крым, 06.05.2024
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Почему не нужно ездить на кладбища и поминать усопших до Радоницы
Почему не нужно ездить на кладбища и поминать усопших до Радоницы - РИА Новости Крым, 06.05.2024
Почему не нужно ездить на кладбища и поминать усопших до Радоницы
Посещать кладбища и поминать усопших в в Светлую Пасхальную недели не стоит. Об этом рассказал глава Учебного комитета Русской Православной Церкви, протоиерей... РИА Новости Крым, 06.05.2024
2024-05-06T08:10
2024-05-06T08:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Посещать кладбища и поминать усопших в в Светлую Пасхальную недели не стоит. Об этом рассказал глава Учебного комитета Русской Православной Церкви, протоиерей Максим Козлов, пишет РИА Новости."В предпасхальный и пасхальный период Церковь призывает сосредоточиться не на поминовении усопших, а на сопереживании событий страстных дней, то есть страданий Христа, и самого Воскресения Христова", — пояснил протоиерей Козлов.Он напомнил, что традиция посещать кладбища в это время возникла в середине прошлого века на фоне дефицита действующих храмов. До этого времени такого обычая в России не существовало. Ездить на кладбища и поминать усопших в период с Вербного воскресенья и до Радоницы (в этом году с 28 апреля по 13 мая) не стоит, говорит отец Максим.Пасху, или Воскресение Христово, в этом году православные встречают 5 мая. Следующая после Пасхи неделя называется Светлой, она также посвящена празднованию Пасхи.Читайте также на РИА Новости Крым:Празднование Пасхи и освящение куличей в Крыму - видеоВладимир Путин поздравил православных христиан с праздником ПасхиКрашеные цыплята и розы в печенье: как празднуют Пасху иностранцы в Крыму
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общество, память, новости, православие, религия, россия
Почему не нужно ездить на кладбища и поминать усопших до Радоницы

Не нужно ездить на кладбища и поминать усопших до Радоницы - священник

08:10 06.05.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Посещать кладбища и поминать усопших в в Светлую Пасхальную недели не стоит. Об этом рассказал глава Учебного комитета Русской Православной Церкви, протоиерей Максим Козлов, пишет РИА Новости.
"В предпасхальный и пасхальный период Церковь призывает сосредоточиться не на поминовении усопших, а на сопереживании событий страстных дней, то есть страданий Христа, и самого Воскресения Христова", — пояснил протоиерей Козлов.
Он напомнил, что традиция посещать кладбища в это время возникла в середине прошлого века на фоне дефицита действующих храмов. До этого времени такого обычая в России не существовало. Ездить на кладбища и поминать усопших в период с Вербного воскресенья и до Радоницы (в этом году с 28 апреля по 13 мая) не стоит, говорит отец Максим.

"Этот обычай — не церковный, а светский, поскольку предполагает посещение кладбища именно тогда, когда в Церкви никакого заупокойного поминовения не совершается", — констатировал священник

Пасху, или Воскресение Христово, в этом году православные встречают 5 мая. Следующая после Пасхи неделя называется Светлой, она также посвящена празднованию Пасхи.
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