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ВСУ атаковали Белгородскую область: пострадали 8 мирных жителей
ВСУ атаковали Белгородскую область: пострадали 8 мирных жителей - РИА Новости Крым, 11.05.2024
ВСУ атаковали Белгородскую область: пострадали 8 мирных жителей
Система противовоздушной обороны сбила несколько целей на подлете к Белгороду, по предварительной информации, пострадали восемь мирных жителей, об этом сообщил... РИА Новости Крым, 11.05.2024
2024-05-11T07:02
2024-05-11T07:02
2024-05-11T07:02
вячеслав гладков
белгород
обстрелы белгородской области
белгородская область
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обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Система противовоздушной обороны сбила несколько целей на подлете к Белгороду, по предварительной информации, пострадали восемь мирных жителей, об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Губернатор добавил, что трое пострадавших с осколочными ранениями доставлены в областную клиническую больницу, еще двое пострадавших госпитализированы в городскую больницу №2. Еще три жителя получили медпомощь на месте, ехать в больницу они отказались, дальнейшее лечение будет амбулаторным.Также Гладков уточнил, что более 40 частных домовладений пострадали в Белгородском районе: в поселке Новосадовый - 21 дом, в селе Таврово - 22 дома, в поселке Дубовое в четырех квартирах многоквартирного дома выбиты окна.
https://crimea.ria.ru/20240510/17-snaryadov-rszo-vampir-i-5-aviabomb-sbity-nad-belgorodskoy-oblastyu-1137188468.html
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вячеслав гладков, белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости
ВСУ атаковали Белгородскую область: пострадали 8 мирных жителей
В результате атаки ВСУ на Белгородскую область пострадали 8 мирных жителей - губернатор
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Система противовоздушной обороны сбила несколько целей на подлете к Белгороду, по предварительной информации, пострадали восемь мирных жителей, об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадали восемь мирных жителей", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что трое пострадавших с осколочными ранениями доставлены в областную клиническую больницу, еще двое пострадавших госпитализированы в городскую больницу №2. Еще три жителя получили медпомощь на месте, ехать в больницу они отказались, дальнейшее лечение будет амбулаторным.
Также Гладков уточнил, что более 40 частных домовладений пострадали в Белгородском районе: в поселке Новосадовый - 21 дом, в селе Таврово - 22 дома, в поселке Дубовое в четырех квартирах многоквартирного дома выбиты окна.