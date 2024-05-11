https://crimea.ria.ru/20240511/vsu-atakovali-belgorodskuyu-oblast--postradali-8-mirnykh-zhiteley-1137190415.html

ВСУ атаковали Белгородскую область: пострадали 8 мирных жителей

ВСУ атаковали Белгородскую область: пострадали 8 мирных жителей - РИА Новости Крым, 11.05.2024

ВСУ атаковали Белгородскую область: пострадали 8 мирных жителей

Система противовоздушной обороны сбила несколько целей на подлете к Белгороду, по предварительной информации, пострадали восемь мирных жителей, об этом сообщил... РИА Новости Крым, 11.05.2024

2024-05-11T07:02

2024-05-11T07:02

2024-05-11T07:02

вячеслав гладков

белгород

обстрелы белгородской области

белгородская область

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Система противовоздушной обороны сбила несколько целей на подлете к Белгороду, по предварительной информации, пострадали восемь мирных жителей, об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Губернатор добавил, что трое пострадавших с осколочными ранениями доставлены в областную клиническую больницу, еще двое пострадавших госпитализированы в городскую больницу №2. Еще три жителя получили медпомощь на месте, ехать в больницу они отказались, дальнейшее лечение будет амбулаторным.Также Гладков уточнил, что более 40 частных домовладений пострадали в Белгородском районе: в поселке Новосадовый - 21 дом, в селе Таврово - 22 дома, в поселке Дубовое в четырех квартирах многоквартирного дома выбиты окна.

https://crimea.ria.ru/20240510/17-snaryadov-rszo-vampir-i-5-aviabomb-sbity-nad-belgorodskoy-oblastyu-1137188468.html

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вячеслав гладков, белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости