https://crimea.ria.ru/20240511/18-ochagov-pozhar-na-neftebaze-v-rovenkakh-likvidirovan-1137190914.html
18 очагов: пожар на нефтебазе в Ровеньках ликвидирован
18 очагов: пожар на нефтебазе в Ровеньках ликвидирован - РИА Новости Крым, 11.05.2024
18 очагов: пожар на нефтебазе в Ровеньках ликвидирован
Спасатели ликвидировали пожар, который вспыхнул на нефтебазе в Ровеньках после атаки украинских боевиков. Об этом сообщили в Главке МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 11.05.2024
2024-05-11T07:53
2024-05-11T07:53
2024-05-11T07:54
луганская народная республика (лнр)
пожар
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Спасатели ликвидировали пожар, который вспыхнул на нефтебазе в Ровеньках после атаки украинских боевиков. Об этом сообщили в Главке МЧС России по республике.ВСУ атаковали нефтебазу накануне вечером. На производстве вспыхнул пожар, были повреждены близлежащие жилые дома. В результате погибли трое и ранены семь человек. У них минно-взрывные травмы. По данным министра здравоохранения области Наталии Пащенко, четверо находятся в тяжелом состоянии, один из них переведен на ИВЛ. Двое пострадавших в состоянии средней тяжести.На месте работали 85 пожарных и 12 единиц техники.ВСУ регулярно наносят удары по мирным регионам РФ, с начала марта участились атаки на российские предприятия НПЗ. Среди них – заводы в Нижегородской, Самарской, Ростовской, Рязанской областях и Краснодарском крае.Утром 10 мая возгорание произошло на территории НПЗ в Калужской области из-за падения беспилотника.27 апреля после масштабной атаки украинских беспилотников на Краснодарский край возгорание произошло на Славянском нефтеперерабатывающем заводе.Читайте также на РИА Новости Крым:Над регионами России сбиты 21 реактивный снаряд Vampire и 16 дронов ВСУВ Анапе дроны ВСУ атаковали нефтебазуВСУ ударили ракетами ATACMS по нефтебазе в Луганске - есть раненые
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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луганская народная республика (лнр), пожар, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новые регионы россии, новости
18 очагов: пожар на нефтебазе в Ровеньках ликвидирован
Спасатели ликвидировали 18 очагов возгорания на нефтебазе в Ровеньках после удара ВСУ
07:53 11.05.2024 (обновлено: 07:54 11.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Спасатели ликвидировали пожар, который вспыхнул на нефтебазе в Ровеньках после атаки украинских боевиков. Об этом сообщили в Главке МЧС России по республике.
ВСУ атаковали
нефтебазу накануне вечером. На производстве вспыхнул пожар, были повреждены близлежащие жилые дома. В результате погибли
трое и ранены семь человек. У них минно-взрывные травмы. По данным министра здравоохранения области Наталии Пащенко, четверо находятся в тяжелом состоянии, один из них переведен на ИВЛ. Двое пострадавших в состоянии средней тяжести.
"Сотрудники МЧС России ликвидировали 18 очагов возгорания в результате обстрела и не допустили увеличения площади пожара", - сказано в сообщении.
На месте работали 85 пожарных и 12 единиц техники.
ВСУ регулярно наносят удары по мирным регионам РФ, с начала марта участились атаки на российские предприятия НПЗ. Среди них – заводы в Нижегородской, Самарской, Ростовской, Рязанской областях и Краснодарском крае.
Утром 10 мая возгорание произошло на территории НПЗ в Калужской области из-за падения беспилотника.
27 апреля после масштабной атаки украинских беспилотников на Краснодарский край возгорание произошло на Славянском нефтеперерабатывающем заводе.
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