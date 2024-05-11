https://crimea.ria.ru/20240511/18-ochagov-pozhar-na-neftebaze-v-rovenkakh-likvidirovan-1137190914.html

18 очагов: пожар на нефтебазе в Ровеньках ликвидирован

18 очагов: пожар на нефтебазе в Ровеньках ликвидирован - РИА Новости Крым, 11.05.2024

18 очагов: пожар на нефтебазе в Ровеньках ликвидирован

Спасатели ликвидировали пожар, который вспыхнул на нефтебазе в Ровеньках после атаки украинских боевиков. Об этом сообщили в Главке МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 11.05.2024

2024-05-11T07:53

2024-05-11T07:53

2024-05-11T07:54

луганская народная республика (лнр)

пожар

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новые регионы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Спасатели ликвидировали пожар, который вспыхнул на нефтебазе в Ровеньках после атаки украинских боевиков. Об этом сообщили в Главке МЧС России по республике.ВСУ атаковали нефтебазу накануне вечером. На производстве вспыхнул пожар, были повреждены близлежащие жилые дома. В результате погибли трое и ранены семь человек. У них минно-взрывные травмы. По данным министра здравоохранения области Наталии Пащенко, четверо находятся в тяжелом состоянии, один из них переведен на ИВЛ. Двое пострадавших в состоянии средней тяжести.На месте работали 85 пожарных и 12 единиц техники.ВСУ регулярно наносят удары по мирным регионам РФ, с начала марта участились атаки на российские предприятия НПЗ. Среди них – заводы в Нижегородской, Самарской, Ростовской, Рязанской областях и Краснодарском крае.Утром 10 мая возгорание произошло на территории НПЗ в Калужской области из-за падения беспилотника.27 апреля после масштабной атаки украинских беспилотников на Краснодарский край возгорание произошло на Славянском нефтеперерабатывающем заводе.Читайте также на РИА Новости Крым:Над регионами России сбиты 21 реактивный снаряд Vampire и 16 дронов ВСУВ Анапе дроны ВСУ атаковали нефтебазуВСУ ударили ракетами ATACMS по нефтебазе в Луганске - есть раненые

луганская народная республика (лнр)

новые регионы россии

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), пожар, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новые регионы россии, новости