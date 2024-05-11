Рейтинг@Mail.ru
18 очагов: пожар на нефтебазе в Ровеньках ликвидирован - РИА Новости Крым, 11.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240511/18-ochagov-pozhar-na-neftebaze-v-rovenkakh-likvidirovan-1137190914.html
18 очагов: пожар на нефтебазе в Ровеньках ликвидирован
18 очагов: пожар на нефтебазе в Ровеньках ликвидирован - РИА Новости Крым, 11.05.2024
18 очагов: пожар на нефтебазе в Ровеньках ликвидирован
Спасатели ликвидировали пожар, который вспыхнул на нефтебазе в Ровеньках после атаки украинских боевиков. Об этом сообщили в Главке МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 11.05.2024
2024-05-11T07:53
2024-05-11T07:54
луганская народная республика (лнр)
пожар
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новые регионы россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0b/1137190802_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_ebf573b9fb8c33459b803f15a2919212.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Спасатели ликвидировали пожар, который вспыхнул на нефтебазе в Ровеньках после атаки украинских боевиков. Об этом сообщили в Главке МЧС России по республике.ВСУ атаковали нефтебазу накануне вечером. На производстве вспыхнул пожар, были повреждены близлежащие жилые дома. В результате погибли трое и ранены семь человек. У них минно-взрывные травмы. По данным министра здравоохранения области Наталии Пащенко, четверо находятся в тяжелом состоянии, один из них переведен на ИВЛ. Двое пострадавших в состоянии средней тяжести.На месте работали 85 пожарных и 12 единиц техники.ВСУ регулярно наносят удары по мирным регионам РФ, с начала марта участились атаки на российские предприятия НПЗ. Среди них – заводы в Нижегородской, Самарской, Ростовской, Рязанской областях и Краснодарском крае.Утром 10 мая возгорание произошло на территории НПЗ в Калужской области из-за падения беспилотника.27 апреля после масштабной атаки украинских беспилотников на Краснодарский край возгорание произошло на Славянском нефтеперерабатывающем заводе.Читайте также на РИА Новости Крым:Над регионами России сбиты 21 реактивный снаряд Vampire и 16 дронов ВСУВ Анапе дроны ВСУ атаковали нефтебазуВСУ ударили ракетами ATACMS по нефтебазе в Луганске - есть раненые
луганская народная республика (лнр)
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0b/1137190802_134:0:1094:720_1920x0_80_0_0_b2e03328bd31189bbd413b91d1ae4fe5.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
луганская народная республика (лнр), пожар, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новые регионы россии, новости
18 очагов: пожар на нефтебазе в Ровеньках ликвидирован

Спасатели ликвидировали 18 очагов возгорания на нефтебазе в Ровеньках после удара ВСУ

07:53 11.05.2024 (обновлено: 07:54 11.05.2024)
 
© ГУ МЧС РФ по ЛНРСпасатель тушит пожар на нефтебазе в Ровеньках ЛНР
Спасатель тушит пожар на нефтебазе в Ровеньках ЛНР
© ГУ МЧС РФ по ЛНР
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Спасатели ликвидировали пожар, который вспыхнул на нефтебазе в Ровеньках после атаки украинских боевиков. Об этом сообщили в Главке МЧС России по республике.
ВСУ атаковали нефтебазу накануне вечером. На производстве вспыхнул пожар, были повреждены близлежащие жилые дома. В результате погибли трое и ранены семь человек. У них минно-взрывные травмы. По данным министра здравоохранения области Наталии Пащенко, четверо находятся в тяжелом состоянии, один из них переведен на ИВЛ. Двое пострадавших в состоянии средней тяжести.

"Сотрудники МЧС России ликвидировали 18 очагов возгорания в результате обстрела и не допустили увеличения площади пожара", - сказано в сообщении.

На месте работали 85 пожарных и 12 единиц техники.
ВСУ регулярно наносят удары по мирным регионам РФ, с начала марта участились атаки на российские предприятия НПЗ. Среди них – заводы в Нижегородской, Самарской, Ростовской, Рязанской областях и Краснодарском крае.
Утром 10 мая возгорание произошло на территории НПЗ в Калужской области из-за падения беспилотника.
27 апреля после масштабной атаки украинских беспилотников на Краснодарский край возгорание произошло на Славянском нефтеперерабатывающем заводе.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Над регионами России сбиты 21 реактивный снаряд Vampire и 16 дронов ВСУ
В Анапе дроны ВСУ атаковали нефтебазу
ВСУ ударили ракетами ATACMS по нефтебазе в Луганске - есть раненые
 
Луганская Народная Республика (ЛНР)ПожарПроисшествияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Новые регионы РоссииНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:18Это на сладкое: ученые определили любимую группу крови клещей
07:5318 очагов: пожар на нефтебазе в Ровеньках ликвидирован
07:36В некоторых районах Симферополя ограничат движение
07:11Над регионами России сбиты 21 реактивный снаряд Vampire и 16 дронов ВСУ
07:02ВСУ атаковали Белгородскую область: пострадали 8 мирных жителей
06:26Цистерна с топливом загорелась на ж/д станции в Ростовской области
00:01В Крыму заморозки: чего ждать от погоды на полуострове в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 11 мая
23:06Число погибших в результате обстрела нефтебазы в ЛНР увеличилось до трех
22:53Удар по нефтебазе в ЛНР - 1 погибший и 6 пострадавших
21:55Главное за день: 10 мая
21:08Число погибших при падении автобуса в реку Мойку увеличилось до семи
21:07Троих дагестанцев наградят за спасение пассажиров автобуса в Петербурге
21:06Мужчина пострадал при детонации взрывоопасного предмета в Донецке
20:32Над Крымом будет видно полярное сияние
20:1817 снарядов РСЗО "Вампир" и 5 авиабомб сбиты над Белгородской областью
19:45Канада пожертвует 55 млн долларов на закупку ПВО для Украины
19:32В Крыму задержали осквернившего символы воинской славы России мужчину
19:19Байден распорядился о новой военной помощи Украине на $400 млн - документ
18:45В Молдавии хотят оштрафовать за ношение георгиевской ленты сотни человек
Лента новостейМолния