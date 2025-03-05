https://crimea.ria.ru/20250305/putin-poruchil-usilit-borbu-s-kiberprestupnostyu-1144674355.html

Путин поручил усилить борьбу с киберпреступностью

Путин поручил усилить борьбу с киберпреступностью - РИА Новости Крым, 05.03.2025

Путин поручил усилить борьбу с киберпреступностью

Президент России Владимир Путин отметил рост числа преступлений с использованием цифровых технологий и поручил МВД усилить меры борьбы с киберпреступностью... РИА Новости Крым, 05.03.2025

2025-03-05T15:06

2025-03-05T15:06

2025-03-05T15:06

владимир путин (политик)

киберпреступность

преступность

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин отметил рост числа преступлений с использованием цифровых технологий и поручил МВД усилить меры борьбы с киберпреступностью. Соответствующее поручение он дал в рамках расширенного заседания коллегии МВД в среду.По данным российского лидера, почти четверть пострадавших людей - это пенсионеры. При этом раскрываемость киберпреступлений снизилась и составила около 23%."Ваша зада - во взаимодействии с другими профильными ведомствами искать новые, более эффективные методы борьбы с этой угрозой. В том числе в рамках единой системы противодействия подобным преступлениям. Такая система создается сейчас в соответствии с национальными целями России", - заявил он.Владимир Путин также в среду поручил силовикам уделять особое внимание вопросам антитеррористической защищенности. Он подчеркнул, что особенную важность вопрос приобретает в ходе предстоящих торжеств по случают 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники украли у россиян 9,5 миллиардов рублейМошенники придумали фейковый сайт для обмана студентовВидеозвонок из полиции – аферисты в Крыму придумали новую схему обмана

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2025

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владимир путин (политик), киберпреступность, преступность, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), россия, новости