Новый страх ЕС: Венгрия может "пустить под откос" все решения по Украине
В Европе боятся срыва саммита по Украине 6 марта из-за Венгрии
14:54 05.03.2025 (обновлено: 14:56 05.03.2025)
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. В политических кругах Евросоюза опасаются срыва саммита, посвященного урегулированию на Украине, который запланирован на 6 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на европейские СМИ.
"В то время как наспех запланированный на четверг саммит всего через несколько дней после менее формальных встреч в Париже и Лондоне сигнализирует о намерении представить решения, дипломаты уже готовятся к тому, что ряд лидеров, возглавляемых венгерским (премьером — ред.) Виктором Орбаном, пустят все под откос", — указывают издания.
В четверг, 6 марта, в Брюсселе должен состояться внеочередной европейский саммит по вопросам военной помощи Украине. Срочный созыв заседания связан с обострением отношений Киева с Соединенными Штатами, отмечают СМИ.
Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у Евросоюза больше шансов в четверг договориться о собственной безопасности, чем об оказании помощи Украине.
Ранее он также прогнозировал, что членство в НАТО или Европейском союзе для Украины исключено - после окончания боевых действий сохранившаяся часть страны станет буферной зоной между Россией и НАТО, уверен Орбан. Он также подчеркнул, что это венграм решать, станет ли Украина членом ЕС.
На этом фоне Франция и Великобритания предложили заключить частичное перемирие между Россией и Украиной сроком на один месяц, которое не будет касаться наземных боевых действий. То есть речь идет о временном прекращении ударов с воздуха и атак с моря.
28 февраля Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Во время беседы между ними возникла перепалка. Подписание соглашения о редкоземельных металлах было отменено, а глава киевского режима досрочно уехал из резиденции президента США.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что расценивает действия главы киевского режима в Белом доме как попытку сорвать усилия администрации американского президента по урегулированию конфликта на Украине.
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