https://crimea.ria.ru/20250305/novyy-strakh-es-vengriya-mozhet-pustit-pod-otkos-vse-resheniya-po-ukraine-1144674777.html

Новый страх ЕС: Венгрия может "пустить под откос" все решения по Украине

Новый страх ЕС: Венгрия может "пустить под откос" все решения по Украине - РИА Новости Крым, 05.03.2025

Новый страх ЕС: Венгрия может "пустить под откос" все решения по Украине

В политических кругах Евросоюза опасаются срыва саммита, посвященного урегулированию на Украине, который запланирован на 6 марта. Об этом сообщает РИА Новости... РИА Новости Крым, 05.03.2025

2025-03-05T14:54

2025-03-05T14:54

2025-03-05T14:56

европейский союз (ес)

в мире

политика

венгрия

виктор орбан

внешняя политика

новости

сми

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/16/1137487154_0:310:3089:2048_1920x0_80_0_0_1907ebbb88568042f1f47273379fa1fa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. В политических кругах Евросоюза опасаются срыва саммита, посвященного урегулированию на Украине, который запланирован на 6 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на европейские СМИ.В четверг, 6 марта, в Брюсселе должен состояться внеочередной европейский саммит по вопросам военной помощи Украине. Срочный созыв заседания связан с обострением отношений Киева с Соединенными Штатами, отмечают СМИ.Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у Евросоюза больше шансов в четверг договориться о собственной безопасности, чем об оказании помощи Украине.Ранее он также прогнозировал, что членство в НАТО или Европейском союзе для Украины исключено - после окончания боевых действий сохранившаяся часть страны станет буферной зоной между Россией и НАТО, уверен Орбан. Он также подчеркнул, что это венграм решать, станет ли Украина членом ЕС.На этом фоне Франция и Великобритания предложили заключить частичное перемирие между Россией и Украиной сроком на один месяц, которое не будет касаться наземных боевых действий. То есть речь идет о временном прекращении ударов с воздуха и атак с моря.28 февраля Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Во время беседы между ними возникла перепалка. Подписание соглашения о редкоземельных металлах было отменено, а глава киевского режима досрочно уехал из резиденции президента США.Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что расценивает действия главы киевского режима в Белом доме как попытку сорвать усилия администрации американского президента по урегулированию конфликта на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Перепалка Зеленского с Трампом – реакция ЕвропыЭкономику Европы убьют высокие цены на энергоносители – ОрбанЗеленский заявил о готовности к переговорам – Трамп

https://crimea.ria.ru/20250304/kiev-dolzhen-sest-za-stol-peregovorov-vens-1144656481.html

венгрия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европейский союз (ес), в мире, политика, венгрия, виктор орбан, внешняя политика, новости, сми