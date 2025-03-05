Рейтинг@Mail.ru
Новый страх ЕС: Венгрия может "пустить под откос" все решения по Украине - РИА Новости Крым, 05.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250305/novyy-strakh-es-vengriya-mozhet-pustit-pod-otkos-vse-resheniya-po-ukraine-1144674777.html
Новый страх ЕС: Венгрия может "пустить под откос" все решения по Украине
Новый страх ЕС: Венгрия может "пустить под откос" все решения по Украине - РИА Новости Крым, 05.03.2025
Новый страх ЕС: Венгрия может "пустить под откос" все решения по Украине
В политических кругах Евросоюза опасаются срыва саммита, посвященного урегулированию на Украине, который запланирован на 6 марта. Об этом сообщает РИА Новости... РИА Новости Крым, 05.03.2025
2025-03-05T14:54
2025-03-05T14:56
европейский союз (ес)
в мире
политика
венгрия
виктор орбан
внешняя политика
новости
сми
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/16/1137487154_0:310:3089:2048_1920x0_80_0_0_1907ebbb88568042f1f47273379fa1fa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. В политических кругах Евросоюза опасаются срыва саммита, посвященного урегулированию на Украине, который запланирован на 6 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на европейские СМИ.В четверг, 6 марта, в Брюсселе должен состояться внеочередной европейский саммит по вопросам военной помощи Украине. Срочный созыв заседания связан с обострением отношений Киева с Соединенными Штатами, отмечают СМИ.Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у Евросоюза больше шансов в четверг договориться о собственной безопасности, чем об оказании помощи Украине.Ранее он также прогнозировал, что членство в НАТО или Европейском союзе для Украины исключено - после окончания боевых действий сохранившаяся часть страны станет буферной зоной между Россией и НАТО, уверен Орбан. Он также подчеркнул, что это венграм решать, станет ли Украина членом ЕС.На этом фоне Франция и Великобритания предложили заключить частичное перемирие между Россией и Украиной сроком на один месяц, которое не будет касаться наземных боевых действий. То есть речь идет о временном прекращении ударов с воздуха и атак с моря.28 февраля Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Во время беседы между ними возникла перепалка. Подписание соглашения о редкоземельных металлах было отменено, а глава киевского режима досрочно уехал из резиденции президента США.Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что расценивает действия главы киевского режима в Белом доме как попытку сорвать усилия администрации американского президента по урегулированию конфликта на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Перепалка Зеленского с Трампом – реакция ЕвропыЭкономику Европы убьют высокие цены на энергоносители – ОрбанЗеленский заявил о готовности к переговорам – Трамп
https://crimea.ria.ru/20250304/kiev-dolzhen-sest-za-stol-peregovorov-vens-1144656481.html
венгрия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/16/1137487154_358:0:3089:2048_1920x0_80_0_0_07f2e617ab1b3630275bdf2a3490a4ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
европейский союз (ес), в мире, политика, венгрия, виктор орбан, внешняя политика, новости, сми
Новый страх ЕС: Венгрия может "пустить под откос" все решения по Украине

В Европе боятся срыва саммита по Украине 6 марта из-за Венгрии

14:54 05.03.2025 (обновлено: 14:56 05.03.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. В политических кругах Евросоюза опасаются срыва саммита, посвященного урегулированию на Украине, который запланирован на 6 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на европейские СМИ.

"В то время как наспех запланированный на четверг саммит всего через несколько дней после менее формальных встреч в Париже и Лондоне сигнализирует о намерении представить решения, дипломаты уже готовятся к тому, что ряд лидеров, возглавляемых венгерским (премьером — ред.) Виктором Орбаном, пустят все под откос", — указывают издания.

В четверг, 6 марта, в Брюсселе должен состояться внеочередной европейский саммит по вопросам военной помощи Украине. Срочный созыв заседания связан с обострением отношений Киева с Соединенными Штатами, отмечают СМИ.
Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у Евросоюза больше шансов в четверг договориться о собственной безопасности, чем об оказании помощи Украине.
Ранее он также прогнозировал, что членство в НАТО или Европейском союзе для Украины исключено - после окончания боевых действий сохранившаяся часть страны станет буферной зоной между Россией и НАТО, уверен Орбан. Он также подчеркнул, что это венграм решать, станет ли Украина членом ЕС.
На этом фоне Франция и Великобритания предложили заключить частичное перемирие между Россией и Украиной сроком на один месяц, которое не будет касаться наземных боевых действий. То есть речь идет о временном прекращении ударов с воздуха и атак с моря.
28 февраля Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Во время беседы между ними возникла перепалка. Подписание соглашения о редкоземельных металлах было отменено, а глава киевского режима досрочно уехал из резиденции президента США.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что расценивает действия главы киевского режима в Белом доме как попытку сорвать усилия администрации американского президента по урегулированию конфликта на Украине.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Перепалка Зеленского с Трампом – реакция Европы
Экономику Европы убьют высокие цены на энергоносители – Орбан
Зеленский заявил о готовности к переговорам – Трамп
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Вчера, 20:16
Киев должен сесть за стол переговоров –Вэнс
 
Европейский Союз (ЕС)В миреПолитикаВенгрияВиктор ОрбанВнешняя политикаНовостиСМИ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:02Эпидпорог по ОРВИ в Бахчисарайском районе Крыма превышен на 40 %
16:52Регионам России спишут задолженность по кредитам на 1 миллиард рублей
16:44На Крым надвигается шторм - МЧС
16:35Защищал жителей Курской области: Алушта простилась с героем СВО
16:20Житель Ялты ответит за публичные призывы к насилию против русских
16:01США перестали делиться разведданными с Украиной
15:50Потери ВСУ в Курской области превысили 65 тысяч боевиков – Минобороны РФ
15:40Авария в Советском районе Крыма – без света восемь населенных пунктов
15:29Паром в Севастополе возобновил работу
15:29"Расхлябанности допускать нельзя": Путин обратился к сотрудникам МВД
15:21Число выдворенных из России иностранцев увеличилось на 45% - МВД
15:13Пострадавшим от взрыва на Кубани выплатят компенсацию 150 тысяч рублей
15:06Путин поручил усилить борьбу с киберпреступностью
14:54Новый страх ЕС: Венгрия может "пустить под откос" все решения по Украине
14:43В России снизился уровень уличной и подростковой преступности - Путин
14:36"Держим ушки на макушке": военный эксперт об остановке США помощи Киеву
14:24Путин поручил снизить смертность россиян в ДТП в полтора раза
14:11Путин поручил усилить меры безопасности в России
14:07Готовились к джихаду: в Киргизии задержаны 30 террористов
13:55Паспортизация жителей Донбасса и Новороссии полностью завершена - Путин
Лента новостейМолния