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Путин поручил усилить меры безопасности в России - РИА Новости Крым, 05.03.2025
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Путин поручил усилить меры безопасности в России
Путин поручил усилить меры безопасности в России - РИА Новости Крым, 05.03.2025
Путин поручил усилить меры безопасности в России
Президент России Владимир Путин поручил силовикам уделять особое внимание вопросам антитеррористической защищенности. Такое поручение российский лидер озвучил в РИА Новости Крым, 05.03.2025
2025-03-05T14:11
2025-03-05T14:11
владимир путин (политик)
антитеррор
80 лет победы
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
безопасность
общество
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил силовикам уделять особое внимание вопросам антитеррористической защищенности. Такое поручение российский лидер озвучил в рамках расширенного заседания коллегии МВД.Он подчеркнул, что особенную важность вопрос приобретает в ходе предстоящих торжеств по случают 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.С начала специальной военной операции в центральной части России предотвращено 134 теракта и диверсии, а также пресечена деятельность 32 террористических ячеек, сообщал ранее информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мизулина назвала подростковые диверсии на железной дороге проблемой №1Хотели взорвать: ФСБ предотвратила теракт против митрополита ТихонаВ России активизировались украинские неонацисты – Патрушев
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владимир путин (политик), антитеррор, 80 лет победы, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), безопасность, общество, россия, новости
Путин поручил усилить меры безопасности в России

Путин: антитеррористическая защищенность в РФ должна быть усилена перед 80-летием Победы

14:11 05.03.2025
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД
Президент Владимир Путин принял участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил силовикам уделять особое внимание вопросам антитеррористической защищенности. Такое поручение российский лидер озвучил в рамках расширенного заседания коллегии МВД.
Он подчеркнул, что особенную важность вопрос приобретает в ходе предстоящих торжеств по случают 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
"В сфере вашей ответственности и важные вопросы антитеррористической защищенности объектов социальной и транспортной инфраструктуры, массового пребывания людей. Прошу уделять этому направлению особое внимание", - обратился глава государства к правоохранителям.
С начала специальной военной операции в центральной части России предотвращено 134 теракта и диверсии, а также пресечена деятельность 32 террористических ячеек, сообщал ранее информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
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Владимир Путин (политик)Антитеррор80 лет ПобедыМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)БезопасностьОбществоРоссияНовости
 
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