https://crimea.ria.ru/20250305/putin-poruchil-usilit-mery-bezopasnosti-v-rossii-1144673583.html

Путин поручил усилить меры безопасности в России

Путин поручил усилить меры безопасности в России - РИА Новости Крым, 05.03.2025

Путин поручил усилить меры безопасности в России

Президент России Владимир Путин поручил силовикам уделять особое внимание вопросам антитеррористической защищенности. Такое поручение российский лидер озвучил в РИА Новости Крым, 05.03.2025

2025-03-05T14:11

2025-03-05T14:11

2025-03-05T14:11

владимир путин (политик)

антитеррор

80 лет победы

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

безопасность

общество

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил силовикам уделять особое внимание вопросам антитеррористической защищенности. Такое поручение российский лидер озвучил в рамках расширенного заседания коллегии МВД.Он подчеркнул, что особенную важность вопрос приобретает в ходе предстоящих торжеств по случают 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.С начала специальной военной операции в центральной части России предотвращено 134 теракта и диверсии, а также пресечена деятельность 32 террористических ячеек, сообщал ранее информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мизулина назвала подростковые диверсии на железной дороге проблемой №1Хотели взорвать: ФСБ предотвратила теракт против митрополита ТихонаВ России активизировались украинские неонацисты – Патрушев

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), антитеррор, 80 лет победы, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), безопасность, общество, россия, новости