https://crimea.ria.ru/20250305/putin-poruchil-usilit-mery-bezopasnosti-v-rossii-1144673583.html
Путин поручил усилить меры безопасности в России
Путин поручил усилить меры безопасности в России - РИА Новости Крым, 05.03.2025
Путин поручил усилить меры безопасности в России
Президент России Владимир Путин поручил силовикам уделять особое внимание вопросам антитеррористической защищенности. Такое поручение российский лидер озвучил в РИА Новости Крым, 05.03.2025
2025-03-05T14:11
2025-03-05T14:11
2025-03-05T14:11
владимир путин (политик)
антитеррор
80 лет победы
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
безопасность
общество
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил силовикам уделять особое внимание вопросам антитеррористической защищенности. Такое поручение российский лидер озвучил в рамках расширенного заседания коллегии МВД.Он подчеркнул, что особенную важность вопрос приобретает в ходе предстоящих торжеств по случают 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.С начала специальной военной операции в центральной части России предотвращено 134 теракта и диверсии, а также пресечена деятельность 32 террористических ячеек, сообщал ранее информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мизулина назвала подростковые диверсии на железной дороге проблемой №1Хотели взорвать: ФСБ предотвратила теракт против митрополита ТихонаВ России активизировались украинские неонацисты – Патрушев
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владимир путин (политик), антитеррор, 80 лет победы, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), безопасность, общество, россия, новости
Путин поручил усилить меры безопасности в России
Путин: антитеррористическая защищенность в РФ должна быть усилена перед 80-летием Победы