https://crimea.ria.ru/20240511/v-krymu-zamorozki-chego-zhdat-ot-pogody-na-poluostrove-v-subbotu-1137174553.html

В Крыму заморозки: чего ждать от погоды на полуострове в субботу

В Крыму заморозки: чего ждать от погоды на полуострове в субботу - РИА Новости Крым, 11.05.2024

В Крыму заморозки: чего ждать от погоды на полуострове в субботу

В субботу в Крыму область повышенного атмосферного давления обусловит прохладную погоду. Без осадков. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 11.05.2024

2024-05-11T00:01

2024-05-11T00:01

2024-05-11T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/1c/1118877010_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_ca8d9e4cab702a080e8de04db9b84822.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму область повышенного атмосферного давления обусловит прохладную погоду. Без осадков. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, утром и днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7, днем +19...+21.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12, днем +20…+22.В Ялте, Алуште и Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +8 до +10 градусов, днем +18...+20.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр