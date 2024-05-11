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В Крыму заморозки: чего ждать от погоды на полуострове в субботу
В Крыму заморозки: чего ждать от погоды на полуострове в субботу - РИА Новости Крым, 11.05.2024
В Крыму заморозки: чего ждать от погоды на полуострове в субботу
В субботу в Крыму область повышенного атмосферного давления обусловит прохладную погоду. Без осадков. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 11.05.2024
2024-05-11T00:01
2024-05-11T00:01
2024-05-11T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
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судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму область повышенного атмосферного давления обусловит прохладную погоду. Без осадков. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, утром и днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7, днем +19...+21.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12, днем +20…+22.В Ялте, Алуште и Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +8 до +10 градусов, днем +18...+20.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
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РИА Новости Крым
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
В Крыму заморозки: чего ждать от погоды на полуострове в субботу
Погода в Крыму в субботу
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму область повышенного атмосферного давления обусловит прохладную погоду. Без осадков. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7, на побережье до +12 градусов, днем +16…+21, в горах +12…+17 градусов, в степных и предгорных районах заморозки до -2; днем +18…+23", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, утром и днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7, днем +19...+21.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12, днем +20…+22.
В Ялте, Алуште и Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +8 до +10 градусов, днем +18...+20.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.