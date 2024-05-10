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Главное за день: 10 мая - РИА Новости Крым, 10.05.2024
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Главное за день: 10 мая
Главное за день: 10 мая - РИА Новости Крым, 10.05.2024
Главное за день: 10 мая
Россия узнала фамилию нового-старого премьер-министра, автобус с пассажирами на полном ходу упал с моста в Петербурге, в минобороны назвали грандиозные... РИА Новости Крым, 10.05.2024
2024-05-10T21:55
2024-05-10T21:55
главное за день
северное сияние
полярное сияние
крым
москва
санкт-петербург
происшествия
министерство обороны рф
новости
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Россия узнала фамилию нового-старого премьер-министра, автобус с пассажирами на полном ходу упал с моста в Петербурге, в минобороны назвали грандиозные недельные потери ВСУ, молдаван-патриотов ждут штрафы за ношение символа Победы, к земле летит огромное облако плазмы, в Крыму можно будет видно полярное сияние.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Михаил Мишустин вновь возглавил правительство РоссииУтром в пятницу президент Владимир Путин предложил на утверждение Госдуме РФ кандидатуру премьер-министра России – Михаила Мишустина. Сегодня же в течение дня Госдума утвердила его на эту должность. За утверждение проголосовало 375 депутатов, 57 - воздержались, проголосовавших против не было. Во второй половине дня президент, согласно закону, подписал указ о назначении главы исполнительной власти в государстве.Шесть направлений работы нового Кабмина РФВыступая на пленарном заседании Госдумы, Михаил Мишустин сделал ряд заявлений и перечислил шесть направлений, по которым будет вестись работа в правительстве РФ нового состава. Это укрепление экономики, обеспечение технологического суверенитета государства, цифровая трансформация, народосбережение и поддержка семей с детьми, повышение благосостояния граждан и сбалансированное развитие регионов и инфраструктуры. Также правительство России будет уделять особое внимание теме интеграции новых регионов РФ и достижения в них общероссийского уровня социально-экономического развития."Основой работы правительства в следующие шесть лет считаю послание президента Федеральному собранию. Это ключевые приоритеты и масштабная программа социально-экономического развития, которую нам с вами, уважаемые депутаты, предстоит реализовать во взаимодействии с Советом Федерации, Банком России, руководителями регионов и институтами развития, с общественными организациями, готовыми заниматься созидательной деятельностью на благо страны и наших граждан", - сказал он.Трагедия с автобусом в ПетербургеМаршрутный городской автобус, в салоне которого находились около 15 человек, упал с моста в реку Мойка в Санкт-Петербурге. МЧС подтвердило гибель трех человек. Еще четверо находятся в состоянии клинической смерти. Водитель общественного транспортного средства был задержан, по факту происшествия возбуждено два уголовных дела. Городской комитет по транспорту информирует, что водитель автобуса не справился с управлением.Украинские потери за неделюМенее, чем за неделю, ВСУ потеряла почти 6,5 тыс человек, массу техники, в том числе и иностранного производства. Статистику озвучили в Минобороны РФ. С 5 по 10 мая ВС РФ нанесли 27 групповых ударов высокоточным оружием. На Украине были поражены объекты энергетической отрасли, предприятия военно-промышленного комплекса и железнодорожной инфраструктуры, средства ПВО, арсеналы, базы горючего, цеха производства и ремонта безэкипажных катеров и БПЛА, пункты временной дислокации нацформирований и иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ на железнодорожных станциях погрузки.Подразделения российской армии освободили несколько населенных пунктов в Харьковской области.Эвакуация людей из Харьковской областиКиев приступил к эвакуации города Волчанска Харьковской области и нескольких окружающих его населенных пунктов. По словам главы Волчанска, опубликованном в украинских СМИ, эвакуация не ведется организованна, а население выезжает на личном транспорте.Волчанск находится в Чугуевском районе области, на крайнем северо-востоке Украины, в 72 километрах от Харькова.Наказание за символ ПобедыВ Молдавии несколько сотен человек – участников праздничных мероприятий в честь Дня Победы могут быть подвергнуты штрафу за ношение георгиевской ленты. В апреле 2022 года в Молдавии вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. За их ношение, демонстрацию и распространение предусмотрены штрафы от 4,5 тыс. до 9 тыс. леев (от 250 до 500 долларов).К Земле летят потоки солнечной плазмыМагнитная буря высшего уровня может впервые за 20 лет произойти на Земле в субботу после серии вспышек на Солнце, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев. Мощный пучок плазмы ударит по магнитному полю Земли в ночь с пятницы на субботу. В пике удара уровень бури составит не менее G4.33, а с вероятностью 15% он достигнет G5, что произойдет впервые с 2005 года.
https://crimea.ria.ru/20240510/avtobus-s-20-passazhirami-upal-s-mosta-v-reku-moyka-v-peterburge-1137183980.html
https://crimea.ria.ru/20240510/krupnyy-pozhar-na-svalke-khimicheskikh-otkhodov-proizoshel-v-polshe-1137186891.html
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https://crimea.ria.ru/20240510/v-krymu-zaderzhali-oskvernivshego-simvoly-voinskoy-slavy-rossii-muzhchinu--1137187765.html
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главное за день, северное сияние, полярное сияние, крым, москва, санкт-петербург, происшествия, министерство обороны рф, новости, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области, потери всу
Главное за день: 10 мая

Главные события и заявления пятницы, 10 мая

21:55 10.05.2024
 
© РИА Новости КрымГлавное
Главное - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Россия узнала фамилию нового-старого премьер-министра, автобус с пассажирами на полном ходу упал с моста в Петербурге, в минобороны назвали грандиозные недельные потери ВСУ, молдаван-патриотов ждут штрафы за ношение символа Победы, к земле летит огромное облако плазмы, в Крыму можно будет видно полярное сияние.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Михаил Мишустин вновь возглавил правительство России

Утром в пятницу президент Владимир Путин предложил на утверждение Госдуме РФ кандидатуру премьер-министра России – Михаила Мишустина. Сегодня же в течение дня Госдума утвердила его на эту должность. За утверждение проголосовало 375 депутатов, 57 - воздержались, проголосовавших против не было. Во второй половине дня президент, согласно закону, подписал указ о назначении главы исполнительной власти в государстве.

Шесть направлений работы нового Кабмина РФ

Выступая на пленарном заседании Госдумы, Михаил Мишустин сделал ряд заявлений и перечислил шесть направлений, по которым будет вестись работа в правительстве РФ нового состава. Это укрепление экономики, обеспечение технологического суверенитета государства, цифровая трансформация, народосбережение и поддержка семей с детьми, повышение благосостояния граждан и сбалансированное развитие регионов и инфраструктуры.
Также правительство России будет уделять особое внимание теме интеграции новых регионов РФ и достижения в них общероссийского уровня социально-экономического развития.
"Основой работы правительства в следующие шесть лет считаю послание президента Федеральному собранию. Это ключевые приоритеты и масштабная программа социально-экономического развития, которую нам с вами, уважаемые депутаты, предстоит реализовать во взаимодействии с Советом Федерации, Банком России, руководителями регионов и институтами развития, с общественными организациями, готовыми заниматься созидательной деятельностью на благо страны и наших граждан", - сказал он.
Автобус с 20 пассажирами упал с моста в реку Мойка в Петербурге
14:18
Автобус с 20 пассажирами упал с моста в реку Мойка в Петербурге - видео

Трагедия с автобусом в Петербурге

Маршрутный городской автобус, в салоне которого находились около 15 человек, упал с моста в реку Мойка в Санкт-Петербурге. МЧС подтвердило гибель трех человек. Еще четверо находятся в состоянии клинической смерти. Водитель общественного транспортного средства был задержан, по факту происшествия возбуждено два уголовных дела. Городской комитет по транспорту информирует, что водитель автобуса не справился с управлением.
Пламя
18:13
Крупный пожар на свалке химических отходов произошел в Польше

Украинские потери за неделю

Менее, чем за неделю, ВСУ потеряла почти 6,5 тыс человек, массу техники, в том числе и иностранного производства. Статистику озвучили в Минобороны РФ. С 5 по 10 мая ВС РФ нанесли 27 групповых ударов высокоточным оружием. На Украине были поражены объекты энергетической отрасли, предприятия военно-промышленного комплекса и железнодорожной инфраструктуры, средства ПВО, арсеналы, базы горючего, цеха производства и ремонта безэкипажных катеров и БПЛА, пункты временной дислокации нацформирований и иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ на железнодорожных станциях погрузки.
Подразделения российской армии освободили несколько населенных пунктов в Харьковской области.
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
20:18
17 снарядов РСЗО "Вампир" и 5 авиабомб сбиты над Белгородской областью

Эвакуация людей из Харьковской области

Киев приступил к эвакуации города Волчанска Харьковской области и нескольких окружающих его населенных пунктов. По словам главы Волчанска, опубликованном в украинских СМИ, эвакуация не ведется организованна, а население выезжает на личном транспорте.
Волчанск находится в Чугуевском районе области, на крайнем северо-востоке Украины, в 72 километрах от Харькова.
Флаг Канады - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
19:45
Канада пожертвует 55 млн долларов на закупку ПВО для Украины

Наказание за символ Победы

В Молдавии несколько сотен человек – участников праздничных мероприятий в честь Дня Победы могут быть подвергнуты штрафу за ношение георгиевской ленты. В апреле 2022 года в Молдавии вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. За их ношение, демонстрацию и распространение предусмотрены штрафы от 4,5 тыс. до 9 тыс. леев (от 250 до 500 долларов).
Мемориальный комплекс Сапун-гора в Севастополе
19:32
В Крыму задержали осквернившего символы воинской славы России мужчину

К Земле летят потоки солнечной плазмы

Магнитная буря высшего уровня может впервые за 20 лет произойти на Земле в субботу после серии вспышек на Солнце, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев. Мощный пучок плазмы ударит по магнитному полю Земли в ночь с пятницы на субботу. В пике удара уровень бури составит не менее G4.33, а с вероятностью 15% он достигнет G5, что произойдет впервые с 2005 года.
Полярное сияние на Земле снятое с Международной космической станции
20:32
Над Крымом будет видно полярное сияние
 
Главное за деньСеверное сияниеПолярное сияниеКрымМоскваСанкт-ПетербургПроисшествияМинистерство обороны РФНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы Белгородской областиПотери ВСУ
 
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21:07Троих дагестанцев наградят за спасение пассажиров автобуса в Петербурге
21:06Мужчина пострадал при детонации взрывоопасного предмета в Донецке
20:32Над Крымом будет видно полярное сияние
20:1817 снарядов РСЗО "Вампир" и 5 авиабомб сбиты над Белгородской областью
19:45Канада пожертвует 55 млн долларов на закупку ПВО для Украины
19:32В Крыму задержали осквернившего символы воинской славы России мужчину
19:19Байден распорядился о новой военной помощи Украине на $400 млн - документ
18:45В Молдавии хотят оштрафовать за ношение георгиевской ленты сотни человек
18:16Путин подписал указ о назначении Мишустина премьер-министром
18:13Крупный пожар на свалке химических отходов произошел в Польше
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