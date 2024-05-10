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Троих дагестанцев наградят за спасение пассажиров автобуса в Петербурге
Троих дагестанцев наградят за спасение пассажиров автобуса в Петербурге - РИА Новости Крым, 10.05.2024
Троих дагестанцев наградят за спасение пассажиров автобуса в Петербурге
Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что поручил представить к госнаградам троих уроженцев республики, спасавших пассажиров утонувшего в реке в... РИА Новости Крым, 10.05.2024
2024-05-10T21:07
2024-05-10T21:07
2024-05-10T21:07
падение автобуса в реку в санкт-петербурге
происшествия
сергей меликов
дагестан
награды
общество
санкт-петербург
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что поручил представить к госнаградам троих уроженцев республики, спасавших пассажиров утонувшего в реке в Санкт-Петербурге автобуса.Ранее региональный главк МВД РФ сообщал, что автобус упал с моста в реку Мойка в Петербурге. По предварительным данным, в момент аварии в салоне находилось около 20 человек.Позднее МЧС подтвердило гибель трех человек при падении автобуса в Петербурге. Еще четверо находятся в состоянии клинической смерти. Об этом сообщает МЧС РФ.
https://crimea.ria.ru/20240510/passazhirskiy-avtobus-s-lyudmi-upal-v-reku-v-peterburge-chto-proizoshlo-1137184366.html
https://crimea.ria.ru/20240510/avtobus-s-20-passazhirami-upal-s-mosta-v-reku-moyka-v-peterburge-1137183980.html
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падение автобуса в реку в санкт-петербурге, происшествия, сергей меликов, дагестан, награды, общество, санкт-петербург
Троих дагестанцев наградят за спасение пассажиров автобуса в Петербурге
Троих дагестанцев представят к госнаградам за спасение пассажиров автобуса в Петербурге