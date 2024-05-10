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Троих дагестанцев наградят за спасение пассажиров автобуса в Петербурге - РИА Новости Крым, 10.05.2024
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Троих дагестанцев наградят за спасение пассажиров автобуса в Петербурге
Троих дагестанцев наградят за спасение пассажиров автобуса в Петербурге - РИА Новости Крым, 10.05.2024
Троих дагестанцев наградят за спасение пассажиров автобуса в Петербурге
Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что поручил представить к госнаградам троих уроженцев республики, спасавших пассажиров утонувшего в реке в... РИА Новости Крым, 10.05.2024
2024-05-10T21:07
2024-05-10T21:07
падение автобуса в реку в санкт-петербурге
происшествия
сергей меликов
дагестан
награды
общество
санкт-петербург
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что поручил представить к госнаградам троих уроженцев республики, спасавших пассажиров утонувшего в реке в Санкт-Петербурге автобуса.Ранее региональный главк МВД РФ сообщал, что автобус упал с моста в реку Мойка в Петербурге. По предварительным данным, в момент аварии в салоне находилось около 20 человек.Позднее МЧС подтвердило гибель трех человек при падении автобуса в Петербурге. Еще четверо находятся в состоянии клинической смерти. Об этом сообщает МЧС РФ.
https://crimea.ria.ru/20240510/passazhirskiy-avtobus-s-lyudmi-upal-v-reku-v-peterburge-chto-proizoshlo-1137184366.html
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падение автобуса в реку в санкт-петербурге, происшествия, сергей меликов, дагестан, награды, общество, санкт-петербург
Троих дагестанцев наградят за спасение пассажиров автобуса в Петербурге

Троих дагестанцев представят к госнаградам за спасение пассажиров автобуса в Петербурге

21:07 10.05.2024
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПассажирский автобус упал с моста в реку в Санкт-Петербурге
Пассажирский автобус упал с моста в реку в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что поручил представить к госнаградам троих уроженцев республики, спасавших пассажиров утонувшего в реке в Санкт-Петербурге автобуса.
"Поступок дагестанцев, пришедших на помощь пассажирам утонувшего в Санкт-Петербурге автобуса, вызвал во мне гордость, но не удивление… Идрис, Шахбан и Мухаммад, вы настоящие мужчины! Поручил представить вас к государственным наградам и буду рад лично пожать вам руку!" – написал Меликов в своем Telegram-канале.
Ранее региональный главк МВД РФ сообщал, что автобус упал с моста в реку Мойка в Петербурге. По предварительным данным, в момент аварии в салоне находилось около 20 человек.
Автобус с 20 пассажирами упал с моста в реку Мойка в Петербурге
14:45
Пассажирский автобус с людьми упал в реку в Петербурге: что известно
Позднее МЧС подтвердило гибель трех человек при падении автобуса в Петербурге. Еще четверо находятся в состоянии клинической смерти. Об этом сообщает МЧС РФ.
Автобус с 20 пассажирами упал с моста в реку Мойка в Петербурге
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Автобус с 20 пассажирами упал с моста в реку Мойка в Петербурге - видео
 
Падение автобуса в реку в Санкт-ПетербургеПроисшествияСергей МеликовДагестанНаградыОбществоСанкт-Петербург
 
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