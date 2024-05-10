https://crimea.ria.ru/20240510/troikh-dagestantsev-nagradyat-za-spasenie-passazhirov-avtobusa-v-peterburge-1137188929.html

Троих дагестанцев наградят за спасение пассажиров автобуса в Петербурге

Троих дагестанцев наградят за спасение пассажиров автобуса в Петербурге - РИА Новости Крым, 10.05.2024

Троих дагестанцев наградят за спасение пассажиров автобуса в Петербурге

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что поручил представить к госнаградам троих уроженцев республики, спасавших пассажиров утонувшего в реке в... РИА Новости Крым, 10.05.2024

2024-05-10T21:07

2024-05-10T21:07

2024-05-10T21:07

падение автобуса в реку в санкт-петербурге

происшествия

сергей меликов

дагестан

награды

общество

санкт-петербург

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что поручил представить к госнаградам троих уроженцев республики, спасавших пассажиров утонувшего в реке в Санкт-Петербурге автобуса.Ранее региональный главк МВД РФ сообщал, что автобус упал с моста в реку Мойка в Петербурге. По предварительным данным, в момент аварии в салоне находилось около 20 человек.Позднее МЧС подтвердило гибель трех человек при падении автобуса в Петербурге. Еще четверо находятся в состоянии клинической смерти. Об этом сообщает МЧС РФ.

https://crimea.ria.ru/20240510/passazhirskiy-avtobus-s-lyudmi-upal-v-reku-v-peterburge-chto-proizoshlo-1137184366.html

https://crimea.ria.ru/20240510/avtobus-s-20-passazhirami-upal-s-mosta-v-reku-moyka-v-peterburge-1137183980.html

дагестан

санкт-петербург

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падение автобуса в реку в санкт-петербурге, происшествия, сергей меликов, дагестан, награды, общество, санкт-петербург