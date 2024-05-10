https://crimea.ria.ru/20240510/nad-krymom-budet-vidno-polyarnoe-siyanie-1137188092.html

Над Крымом будет видно полярное сияние

Над Крымом будет видно полярное сияние - РИА Новости Крым, 10.05.2024

Над Крымом будет видно полярное сияние

Из-за максимально мощных магнитных бурь, подобных которым не фиксировалось в последние 20 лет, над Крымом может быть видно полярное сияние. Об этом на своей... РИА Новости Крым, 10.05.2024

2024-05-10T20:32

2024-05-10T20:32

2024-05-10T20:32

сергей назаров

северное сияние

полярное сияние

крым

крымская астрофизическая обсерватория (крао)

солнце

астрономия

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Из-за максимально мощных магнитных бурь, подобных которым не фиксировалось в последние 20 лет, над Крымом может быть видно полярное сияние. Об этом на своей странице в социальной сети написал астроном, научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.По его словам, за последние двое суток на солнце произошла целая серия вспышек классов М и Х, половина из которых сопровождалась выбросами, направленными в сторону Земли.Он дает любителям наблюдать за ночным небом подробную инструкцию, как наиболее комфортно любоваться необычным для Крыма природным явлением:Ранее руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев заявлял, что впервые за 20 лет на Земле может произойти буря высшего, пятого уровня. За трое суток Солнцем выброшено в сторону нашей планеты четыре исключительно крупных облака плазмы. Он уточнил, что, как ожидают ученые, в пике удара уровень бури составит не менее G4.33, а с вероятностью 15% он достигнет G5, что произойдет впервые с 2005 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупнейшая вспышка на Солнце произошла утром 8 маяНазвана причина загадочного свечения в небе над Крымом

https://crimea.ria.ru/20240510/maksimalno-moschnuyu-magnitnuyu-buryu-za-20-let-zhdut-na-zemle-v-subbotu-1137180761.html

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сергей назаров, северное сияние, полярное сияние, крым, крымская астрофизическая обсерватория (крао), солнце, астрономия, новости крыма