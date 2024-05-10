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Над Крымом будет видно полярное сияние - РИА Новости Крым, 10.05.2024
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Над Крымом будет видно полярное сияние
Над Крымом будет видно полярное сияние - РИА Новости Крым, 10.05.2024
Над Крымом будет видно полярное сияние
Из-за максимально мощных магнитных бурь, подобных которым не фиксировалось в последние 20 лет, над Крымом может быть видно полярное сияние. Об этом на своей... РИА Новости Крым, 10.05.2024
2024-05-10T20:32
2024-05-10T20:32
сергей назаров
северное сияние
полярное сияние
крым
крымская астрофизическая обсерватория (крао)
солнце
астрономия
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Из-за максимально мощных магнитных бурь, подобных которым не фиксировалось в последние 20 лет, над Крымом может быть видно полярное сияние. Об этом на своей странице в социальной сети написал астроном, научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.По его словам, за последние двое суток на солнце произошла целая серия вспышек классов М и Х, половина из которых сопровождалась выбросами, направленными в сторону Земли.Он дает любителям наблюдать за ночным небом подробную инструкцию, как наиболее комфортно любоваться необычным для Крыма природным явлением:Ранее руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев заявлял, что впервые за 20 лет на Земле может произойти буря высшего, пятого уровня. За трое суток Солнцем выброшено в сторону нашей планеты четыре исключительно крупных облака плазмы. Он уточнил, что, как ожидают ученые, в пике удара уровень бури составит не менее G4.33, а с вероятностью 15% он достигнет G5, что произойдет впервые с 2005 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупнейшая вспышка на Солнце произошла утром 8 маяНазвана причина загадочного свечения в небе над Крымом
https://crimea.ria.ru/20240510/maksimalno-moschnuyu-magnitnuyu-buryu-za-20-let-zhdut-na-zemle-v-subbotu-1137180761.html
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сергей назаров, северное сияние, полярное сияние, крым, крымская астрофизическая обсерватория (крао), солнце, астрономия, новости крыма
Над Крымом будет видно полярное сияние

В ночь с пятницы на субботу над Крымом высока вероятность полярных сияний

20:32 10.05.2024
 
© NASAПолярное сияние на Земле снятое с Международной космической станции
Полярное сияние на Земле снятое с Международной космической станции
© NASA
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Из-за максимально мощных магнитных бурь, подобных которым не фиксировалось в последние 20 лет, над Крымом может быть видно полярное сияние. Об этом на своей странице в социальной сети написал астроном, научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.
"Вселенная решила поздравить нас с праздником природным фейерверком. 10-11 мая ожидаются красивейшие полярные сияния", - пишет ученый.
По его словам, за последние двое суток на солнце произошла целая серия вспышек классов М и Х, половина из которых сопровождалась выбросами, направленными в сторону Земли.
"Можно с уверенностью говорить о высокой вероятности полярных сияний даже в южных широтах", - пишет Назаров.
Он дает любителям наблюдать за ночным небом подробную инструкцию, как наиболее комфортно любоваться необычным для Крыма природным явлением:
"Выключайте весь свет или уезжайте подальше от городов (и вообще любой засветки), в сторону ясного неба. Внимательно наблюдайте за северным горизонтом. Фотографируйте небо регулярно, в идеале в режиме таймлапса", – советует астроном.
Ранее руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев заявлял, что впервые за 20 лет на Земле может произойти буря высшего, пятого уровня.
За трое суток Солнцем выброшено в сторону нашей планеты четыре исключительно крупных облака плазмы. Он уточнил, что, как ожидают ученые, в пике удара уровень бури составит не менее G4.33, а с вероятностью 15% он достигнет G5, что произойдет впервые с 2005 года.
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Сергей НазаровСеверное сияниеПолярное сияниеКрымКрымская астрофизическая обсерватория (КрАО)СолнцеАстрономияНовости Крыма
 
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