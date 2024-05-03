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Названа причина загадочного свечения в небе над Крымом - РИА Новости Крым, 03.05.2024
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Названа причина загадочного свечения в небе над Крымом
Названа причина загадочного свечения в небе над Крымом - РИА Новости Крым, 03.05.2024
Названа причина загадочного свечения в небе над Крымом
Наблюдавшееся накануне ночью свечение в небе над Крымом и европейской частью России, а также над Украиной вызвано работой двигателей третьей ступени ракеты... РИА Новости Крым, 03.05.2024
2024-05-03T13:57
2024-05-03T13:58
крымская астрофизическая обсерватория (крао)
сергей назаров
космос
илон маск
крым
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Наблюдавшееся накануне ночью свечение в небе над Крымом и европейской частью России, а также над Украиной вызвано работой двигателей третьей ступени ракеты Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшей в Калифорнии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного сотрудника Крымской астрофизической обсерватории Сергея Назарова.По словам специалиста, в Крыму наблюдалось около 23.00 мск. Сообщения о наблюдении пролета ракеты также поступили из Карелии, Московской, Тверской, Псковской и Новгородской областей. Ракета летела с юга на север над западной частью горизонта.Falcon 9 – многоразовая двухступенчатая ракета-носитель семейства Falcon. Разработана частной калифорнийской компанией SpaceX, основанной миллиардером Илоном Маском, Запущенная 2 мая ракета должна отправить на орбиту два спутника наблюдения за Землей для компании Maxar. Первая ступень Falcon 9 благополучно вернулась на Землю, совершив вертикальное приземление в Ванденберге примерно через 8 минут после старта. Спутники WorldView Legion построены компанией Maxar Space Systems и будут эксплуатироваться компанией Maxar Intelligence, которые являются подразделениями Maxar Technologies.
https://crimea.ria.ru/20240503/vspyshka-na-solntse-3-maya-na-zemlyu-mogut-popast-oblaka-plazmy-1137006230.html
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крымская астрофизическая обсерватория (крао), сергей назаров, космос, илон маск, крым, общество, новости крыма
Названа причина загадочного свечения в небе над Крымом

Свечение в небе над Крымом стало следствием работы двигателей ракеты Falcon 9 – эксперт

13:57 03.05.2024 (обновлено: 13:58 03.05.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗапуск корабля Crew Dragon. Архивное фото
Запуск корабля Crew Dragon. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Наблюдавшееся накануне ночью свечение в небе над Крымом и европейской частью России, а также над Украиной вызвано работой двигателей третьей ступени ракеты Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшей в Калифорнии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного сотрудника Крымской астрофизической обсерватории Сергея Назарова.
"Поздно вечером в четверг над европейской частью России, как над территориями других стран, наблюдалось перемещающееся "облако газа". На самом деле это был пролет третьей ступени ракеты Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшей ранее в Калифорнии с космодрома Ванденберг. Наблюдатели на Земле видели работу двигателей третьей ступени", - сказал Назаров.
По словам специалиста, в Крыму наблюдалось около 23.00 мск. Сообщения о наблюдении пролета ракеты также поступили из Карелии, Московской, Тверской, Псковской и Новгородской областей. Ракета летела с юга на север над западной частью горизонта.
Falcon 9 – многоразовая двухступенчатая ракета-носитель семейства Falcon. Разработана частной калифорнийской компанией SpaceX, основанной миллиардером Илоном Маском, Запущенная 2 мая ракета должна отправить на орбиту два спутника наблюдения за Землей для компании Maxar. Первая ступень Falcon 9 благополучно вернулась на Землю, совершив вертикальное приземление в Ванденберге примерно через 8 минут после старта. Спутники WorldView Legion построены компанией Maxar Space Systems и будут эксплуатироваться компанией Maxar Intelligence, которые являются подразделениями Maxar Technologies.
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Крымская астрофизическая обсерватория (КрАО)Сергей НазаровкосмосИлон МаскКрымОбществоНовости Крыма
 
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