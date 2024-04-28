https://crimea.ria.ru/20240428/voyska-rf-sbili-pyat-atacms-i-46-bespilotnikov-za-sutki--1136935099.html

Войска РФ сбили пять ATACMS и 46 беспилотников за сутки

Войска РФ сбили пять ATACMS и 46 беспилотников за сутки - РИА Новости Крым, 28.04.2024

Войска РФ сбили пять ATACMS и 46 беспилотников за сутки

Российские войска за прошедшие сутки сбили пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, заняли более выгодные рубежи и улучшили тактическое... РИА Новости Крым, 28.04.2024

2024-04-28T14:04

2024-04-28T14:04

2024-04-28T14:12

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки сбили пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, заняли более выгодные рубежи и улучшили тактическое положение на ряде направлений в зоне СВО. Об этом сообщает Минобороны РФ.Уничтожено множество военной техники, также разбиты места дислокации иностранных наемников."Уничтожены ангары с ударными беспилотными летательными аппаратами на аэродроме Каменка Днепропетровской области. Кроме того, поражены склады с авиационными боеприпасами и авиационной техникой на аэродромах Прилуки Черниговской области и Староконстантинов Хмельницкой области, пункты временной дислокации иностранных наемников, живая сила и военная техника ВСУ в 121-м районе", - говорится в сообщении Министерства обороны России.Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 46 украинских беспилотных летательных аппаратов и пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 593 самолета, 270 вертолетов, 23587 беспилотных летательных аппаратов, 509 зенитных ракетных комплексов, 15869 танков и других боевых бронированных машин, 1275 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9189 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21372 единицы специальной военной автомобильной техники", - подытожили в Министерстве обороны РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила Новобахмутовку в ДНР — МинобороныНовые мощные удары по Украине - что произошло за ночьМассированная атака ВСУ на четыре области России: ПВО сбила 17 дронов

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, ракеты atacms, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), новости сво, вооруженные силы россии, новости