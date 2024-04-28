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Массированная атака ВСУ на четыре области России: ПВО сбила 17 дронов
Массированная атака ВСУ на четыре области России: ПВО сбила 17 дронов - РИА Новости Крым, 28.04.2024
Массированная атака ВСУ на четыре области России: ПВО сбила 17 дронов
Российские системы ПВО за ночь сбили 17 украинских беспилотников над Брянской, Курской, Белгородской и Калужской областями, сообщили в воскресенье в... РИА Новости Крым, 28.04.2024
2024-04-28T07:47
2024-04-28T07:47
2024-04-28T07:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Российские системы ПВО за ночь сбили 17 украинских беспилотников над Брянской, Курской, Белгородской и Калужской областями, сообщили в воскресенье в пресс-службы Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - констатировали в Минобороны. По информации военного ведомства, дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 17 украинских БПЛА из которых: девять – над территорией Брянской области, три – над территорией Курской области, два – над территорией Белгородской области и три – над территорией Калужской области.Пострадавших и разрушений нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на нефтезаводе в Краснодарском крае: что известноДроны атаковали два нефтезавода в Самарской области - вспыхнул пожарБеспилотники атаковали нефтезавод на Кубани – есть погибший
https://crimea.ria.ru/20240427/66-ukrainskikh-bpla-nochnaya-ataka-na-krym-i-krasnodarskiy-kray-1136900909.html
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министерство обороны рф, безопасность, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), пво, новости, калужская область, брянская область, белгородская область, курская область
Массированная атака ВСУ на четыре области России: ПВО сбила 17 дронов
ПВО сбила 17 дронов над четырьмя областями России - Минобороны
07:47 28.04.2024 (обновлено: 07:49 28.04.2024)