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Беспилотники атаковали нефтезавод на Кубани – есть погибший - РИА Новости Крым, 17.03.2024
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Беспилотники атаковали нефтезавод на Кубани – есть погибший
Беспилотники атаковали нефтезавод на Кубани – есть погибший - РИА Новости Крым, 17.03.2024
Беспилотники атаковали нефтезавод на Кубани – есть погибший
В ночь на воскресенье три беспилотника ВСУ попытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод. В результате падения одного из дронов вспыхнул пожар,... РИА Новости Крым, 17.03.2024
2024-03-17T06:52
2024-03-17T07:06
краснодарский край
происшествия
новости
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
пожар
кубань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье три беспилотника ВСУ попытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод. В результате падения одного из дронов вспыхнул пожар, который был оперативно ликвидирован. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края."В районе 3 часов утра несколько БПЛА попытались атаковать Славянский НПЗ. По данным Единой дежурной диспетчерской службы Славянского района, беспилотники были нейтрализованы, однако в результате падения одного из аппаратов возник пожар", - сказано в сообщении.Возгорание ликвидировали в 4:29. С огнем боролись 83 человека, 25 единиц техники, в том числе от МЧС России 50 человек и 14 единиц техники. При атаке от сердечного приступа погиб один человек. ВСУ регулярно пытаются с помощью дронов атаковать нефтеперерабатывающие предприятия России. Накануне возгорание произошло на Сызранском нефтеперерабатывающем заводе в Самарской области, пострадавших в результате инцидента нет. 13 марта подавленные системами радиоэлектронной борьбы украинские дроны упали на территории Новошахтинского нефтезавода, работа объектов предприятия была приостановлена. В этот же день атаке БПЛА подвергся Рязанский нефтезавод. Пострадали два человека. Читайте также на РИА Новости Крым:Нехватка топлива в Крыму и на Юге России – новый украинский фейкУкраинский беспилотник сбит под ПетербургомМЧС Севастополя получила "броню" для работы на пожарах с детонацией
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РИА Новости Крым
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краснодарский край, происшествия, новости, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, пожар, кубань
Беспилотники атаковали нефтезавод на Кубани – есть погибший

Человек погиб при атаке украинского дрона на нефтезавод в Краснодарском крае

06:52 17.03.2024 (обновлено: 07:06 17.03.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСлавянский НПЗ в Краснодарском крае
Славянский НПЗ в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье три беспилотника ВСУ попытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод. В результате падения одного из дронов вспыхнул пожар, который был оперативно ликвидирован. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
"В районе 3 часов утра несколько БПЛА попытались атаковать Славянский НПЗ. По данным Единой дежурной диспетчерской службы Славянского района, беспилотники были нейтрализованы, однако в результате падения одного из аппаратов возник пожар", - сказано в сообщении.
Возгорание ликвидировали в 4:29. С огнем боролись 83 человека, 25 единиц техники, в том числе от МЧС России 50 человек и 14 единиц техники.
При атаке от сердечного приступа погиб один человек.
"По предварительной информации, в момент атаки БПЛА один человек погиб, предварительная причина смерти - сердечный приступ. Пострадавших в результате непосредственно пожара нет, угрозы населенному пункту также нет", - отметили в оперштабе.
ВСУ регулярно пытаются с помощью дронов атаковать нефтеперерабатывающие предприятия России. Накануне возгорание произошло на Сызранском нефтеперерабатывающем заводе в Самарской области, пострадавших в результате инцидента нет.
13 марта подавленные системами радиоэлектронной борьбы украинские дроны упали на территории Новошахтинского нефтезавода, работа объектов предприятия была приостановлена. В этот же день атаке БПЛА подвергся Рязанский нефтезавод. Пострадали два человека.
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Краснодарский крайПроисшествияНовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)БезопасностьПожарКубань
 
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