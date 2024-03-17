https://crimea.ria.ru/20240317/bespilotniki-atakovali-neftezavod-na-kubani--est-pogibshiy-1135753136.html

Беспилотники атаковали нефтезавод на Кубани – есть погибший

Беспилотники атаковали нефтезавод на Кубани – есть погибший - РИА Новости Крым, 17.03.2024

Беспилотники атаковали нефтезавод на Кубани – есть погибший

В ночь на воскресенье три беспилотника ВСУ попытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод. В результате падения одного из дронов вспыхнул пожар,... РИА Новости Крым, 17.03.2024

2024-03-17T06:52

2024-03-17T06:52

2024-03-17T07:06

краснодарский край

происшествия

новости

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность

пожар

кубань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье три беспилотника ВСУ попытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод. В результате падения одного из дронов вспыхнул пожар, который был оперативно ликвидирован. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края."В районе 3 часов утра несколько БПЛА попытались атаковать Славянский НПЗ. По данным Единой дежурной диспетчерской службы Славянского района, беспилотники были нейтрализованы, однако в результате падения одного из аппаратов возник пожар", - сказано в сообщении.Возгорание ликвидировали в 4:29. С огнем боролись 83 человека, 25 единиц техники, в том числе от МЧС России 50 человек и 14 единиц техники. При атаке от сердечного приступа погиб один человек. ВСУ регулярно пытаются с помощью дронов атаковать нефтеперерабатывающие предприятия России. Накануне возгорание произошло на Сызранском нефтеперерабатывающем заводе в Самарской области, пострадавших в результате инцидента нет. 13 марта подавленные системами радиоэлектронной борьбы украинские дроны упали на территории Новошахтинского нефтезавода, работа объектов предприятия была приостановлена. В этот же день атаке БПЛА подвергся Рязанский нефтезавод. Пострадали два человека. Читайте также на РИА Новости Крым:Нехватка топлива в Крыму и на Юге России – новый украинский фейкУкраинский беспилотник сбит под ПетербургомМЧС Севастополя получила "броню" для работы на пожарах с детонацией

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, происшествия, новости, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, пожар, кубань