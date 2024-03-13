https://crimea.ria.ru/20240313/poyavilis-feyki-o-nekhvatke-topliva-v-krymu-i-novykh-regionakh-rossii-1135620055.html

Нехватка топлива в Крыму и на Юге России – новый украинский фейк

Нехватка топлива в Крыму и на Юге России – новый украинский фейк - РИА Новости Крым, 13.03.2024

Нехватка топлива в Крыму и на Юге России – новый украинский фейк

Можественные сообщения о дефиците топлива на заправках Крыма и новых регионов РФ опроверг советник главы РК по информационной политике Олег Крючков. РИА Новости Крым, 13.03.2024

2024-03-13T14:22

2024-03-13T14:22

2024-03-13T14:43

олег крючков

топливо

бензин

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

крым

фейк

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Можественные сообщения о дефиците топлива на заправках Крыма и новых регионов РФ опроверг советник главы РК по информационной политике Олег Крючков.Также, по его информации, появились и ложные сообщения о том, что причиной якобы дефицита бензина стали успешные атаки украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы."Это опровергнуто топливными компаниями", - написал Олег Крючков. И посоветовал сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.ВСУ регулярно пытаются с помощью дронов атаковать нефтеперерабатывающие предприятия России. Подавленные системами радиоэлектронной борьбы украинские дроны упали на территории Новошахтинского нефтезавода, работа объектов предприятия приостановлена. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.Ранее в среду атаке БПЛА подвергся Рязанский нефтезавод. В результате удара началось возгорание. Пострадали два человека, им оказана медицинская помощь. Их жизни ничего не угрожает.Читайте также на РИА Новости Крым:На Новолипецком комбинате обезвредили обломки беспилотникаПожар на нефтебазе в Курской области после атаки дрона - что известноМЧС Севастополя получила "броню" для работы на пожарах с детонацией

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олег крючков, топливо, бензин, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), крым, фейк, новые регионы россии