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Нехватка топлива в Крыму и на Юге России – новый украинский фейк - РИА Новости Крым, 13.03.2024
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Нехватка топлива в Крыму и на Юге России – новый украинский фейк
Нехватка топлива в Крыму и на Юге России – новый украинский фейк - РИА Новости Крым, 13.03.2024
Нехватка топлива в Крыму и на Юге России – новый украинский фейк
Можественные сообщения о дефиците топлива на заправках Крыма и новых регионов РФ опроверг советник главы РК по информационной политике Олег Крючков. РИА Новости Крым, 13.03.2024
2024-03-13T14:22
2024-03-13T14:43
олег крючков
топливо
бензин
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
крым
фейк
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Можественные сообщения о дефиците топлива на заправках Крыма и новых регионов РФ опроверг советник главы РК по информационной политике Олег Крючков.Также, по его информации, появились и ложные сообщения о том, что причиной якобы дефицита бензина стали успешные атаки украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы."Это опровергнуто топливными компаниями", - написал Олег Крючков. И посоветовал сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.ВСУ регулярно пытаются с помощью дронов атаковать нефтеперерабатывающие предприятия России. Подавленные системами радиоэлектронной борьбы украинские дроны упали на территории Новошахтинского нефтезавода, работа объектов предприятия приостановлена. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.Ранее в среду атаке БПЛА подвергся Рязанский нефтезавод. В результате удара началось возгорание. Пострадали два человека, им оказана медицинская помощь. Их жизни ничего не угрожает.Читайте также на РИА Новости Крым:На Новолипецком комбинате обезвредили обломки беспилотникаПожар на нефтебазе в Курской области после атаки дрона - что известноМЧС Севастополя получила "броню" для работы на пожарах с детонацией
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олег крючков, топливо, бензин, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), крым, фейк, новые регионы россии
Нехватка топлива в Крыму и на Юге России – новый украинский фейк

В Крыму опровергли фейк о нехватке топлива в регионе и на Юге России из-за атак дронов

14:22 13.03.2024 (обновлено: 14:43 13.03.2024)
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичАЗС
АЗС - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Можественные сообщения о дефиците топлива на заправках Крыма и новых регионов РФ опроверг советник главы РК по информационной политике Олег Крючков.
"Противники раскручивают в соцсетях и мессенджерах фейки об якобы пропаже с АЗС Крыма, исторических территорий и юга России топлива (или взлете цен на него). Они пытались запустить его летом, чтобы напугать автовладельцев и спровоцировать панический спрос. Причина понятна - атаки на приграничные регионы захлебнулись, дроны сбиты, контрнаступ забыт", - написал Крючков в своем ТГ-канале.
Также, по его информации, появились и ложные сообщения о том, что причиной якобы дефицита бензина стали успешные атаки украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы.
"Это опровергнуто топливными компаниями", - написал Олег Крючков. И посоветовал сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
ВСУ регулярно пытаются с помощью дронов атаковать нефтеперерабатывающие предприятия России.
Подавленные системами радиоэлектронной борьбы украинские дроны упали на территории Новошахтинского нефтезавода, работа объектов предприятия приостановлена. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Ранее в среду атаке БПЛА подвергся Рязанский нефтезавод. В результате удара началось возгорание. Пострадали два человека, им оказана медицинская помощь. Их жизни ничего не угрожает.
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Олег КрючковТопливоБензинВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)КрымФейкНовые регионы России
 
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