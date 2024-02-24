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На Новолипецком комбинате обезвредили обломки беспилотника - РИА Новости Крым, 24.02.2024
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На Новолипецком комбинате обезвредили обломки беспилотника
На Новолипецком комбинате обезвредили обломки беспилотника - РИА Новости Крым, 24.02.2024
На Новолипецком комбинате обезвредили обломки беспилотника
В Липецкой области на территории Новолипецкого металлургического комбината были обезврежены части беспилотника. Об этом сообщил губернатор Липецкой области... РИА Новости Крым, 24.02.2024
2024-02-24T18:41
2024-02-24T18:44
игорь артамонов
пожар
липецкая область
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА новости Крым. В Липецкой области на территории Новолипецкого металлургического комбината были обезврежены части беспилотника. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.В ночь на субботу пожар вспыхнул на одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината. По словам Артамонова, предварительной причиной ЧП стало падение беспилотника. Огонь был потушен около 4 часов утра 24 февраля.Ранее в Минобороны сообщили, что за ночь дежурными средствами противовоздушной обороны пресечены попытки террористических беспилотных атак. Дроны были уничтожены над Липецкой, Тульской и Курской областями.Читайте также на РИА Новости Крым:Горение продолжается: ситуация на нефтебазе в Курске после атаки ВСУУ берегов Крыма уничтожен безэкипажный катер ВСУПожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе - что известно
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игорь артамонов, пожар, липецкая область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), новости
На Новолипецком комбинате обезвредили обломки беспилотника

На Новолипецком комбинате дистанционно обезвредили обломки беспилотника

18:41 24.02.2024 (обновлено: 18:44 24.02.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРазминирование
Разминирование - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА новости Крым. В Липецкой области на территории Новолипецкого металлургического комбината были обезврежены части беспилотника. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

"На территории комбината безопасным дистанционным способом обезврежены части подавленного БПЛА. Пострадавших нет, произошедшее на работу комбината существенного влияния не оказало", - написал он с своем ТГ-канале.

В ночь на субботу пожар вспыхнул на одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината. По словам Артамонова, предварительной причиной ЧП стало падение беспилотника. Огонь был потушен около 4 часов утра 24 февраля.
Ранее в Минобороны сообщили, что за ночь дежурными средствами противовоздушной обороны пресечены попытки террористических беспилотных атак. Дроны были уничтожены над Липецкой, Тульской и Курской областями.
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