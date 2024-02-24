https://crimea.ria.ru/20240224/na-novolipetskom-kombinate-obezvredili-oblomki-bespilotnika-1135189068.html

На Новолипецком комбинате обезвредили обломки беспилотника

На Новолипецком комбинате обезвредили обломки беспилотника - РИА Новости Крым, 24.02.2024

На Новолипецком комбинате обезвредили обломки беспилотника

В Липецкой области на территории Новолипецкого металлургического комбината были обезврежены части беспилотника. Об этом сообщил губернатор Липецкой области... РИА Новости Крым, 24.02.2024

2024-02-24T18:41

2024-02-24T18:41

2024-02-24T18:44

игорь артамонов

пожар

липецкая область

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА новости Крым. В Липецкой области на территории Новолипецкого металлургического комбината были обезврежены части беспилотника. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.В ночь на субботу пожар вспыхнул на одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината. По словам Артамонова, предварительной причиной ЧП стало падение беспилотника. Огонь был потушен около 4 часов утра 24 февраля.Ранее в Минобороны сообщили, что за ночь дежурными средствами противовоздушной обороны пресечены попытки террористических беспилотных атак. Дроны были уничтожены над Липецкой, Тульской и Курской областями.Читайте также на РИА Новости Крым:Горение продолжается: ситуация на нефтебазе в Курске после атаки ВСУУ берегов Крыма уничтожен безэкипажный катер ВСУПожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе - что известно

липецкая область

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игорь артамонов, пожар, липецкая область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), новости