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У берегов Крыма уничтожен безэкипажный катер ВСУ - РИА Новости Крым, 09.02.2024
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У берегов Крыма уничтожен безэкипажный катер ВСУ
У берегов Крыма уничтожен безэкипажный катер ВСУ - РИА Новости Крым, 09.02.2024
У берегов Крыма уничтожен безэкипажный катер ВСУ
Патрульный катер ЧФ уничтожил украинский безэкипажный катер, следовавший в направлении Крыма. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.02.2024
2024-02-09T23:15
2024-02-09T23:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Патрульный катер ЧФ уничтожил украинский безэкипажный катер, следовавший в направлении Крыма. Об этом сообщает Минобороны РФ.Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота, уточнили в оборонном ведомстве.В ночь на 9 февраля пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением 19 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации". Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Курской (2 беспилотника), Брянской (5) и Орловской (4) областей, над территорией Краснодарского края (2), а также над акваторией Черного моря (6).30 декабря патрульный катер ЧФ уничтожил безэкипажный катер ВМС Украины, следовавший в сторону Крыма. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что надводный беспилотник был уничтожен в трех километрах от Севастопольской бухты.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе - что известноОбстрел Белгорода: ранены люди и повреждены домаДешевая клоунада: эксперт о "беспилотных войсках" Зеленского
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым, чф рф (черноморский флот российской федерации)
У берегов Крыма уничтожен безэкипажный катер ВСУ

У берегов Крыма уничтожен украинский безэкипажный катер – Минобороны

23:15 09.02.2024 (обновлено: 23:30 09.02.2024)
 
© РИА НовостиПВО
ПВО - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Патрульный катер ЧФ уничтожил украинский безэкипажный катер, следовавший в направлении Крыма. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Около 20.30 мск в юго-западной части акватории Черного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины", – сказано в сообщении.
Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота, уточнили в оборонном ведомстве.
В ночь на 9 февраля пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением 19 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации". Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Курской (2 беспилотника), Брянской (5) и Орловской (4) областей, над территорией Краснодарского края (2), а также над акваторией Черного моря (6).
30 декабря патрульный катер ЧФ уничтожил безэкипажный катер ВМС Украины, следовавший в сторону Крыма. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что надводный беспилотник был уничтожен в трех километрах от Севастопольской бухты.
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Министерство обороны РФБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаКрымЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)
 
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23:15У берегов Крыма уничтожен безэкипажный катер ВСУ
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