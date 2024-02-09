https://crimea.ria.ru/20240209/dva-desyatka-dronov-vsu-perekhvacheny-nad-chernym-morem-i-regionami-rf-1134817085.html
Два десятка дронов ВСУ перехвачены над Черным морем и регионами РФ
Два десятка дронов ВСУ перехвачены над Черным морем и регионами РФ - РИА Новости Крым, 09.02.2024
Два десятка дронов ВСУ перехвачены над Черным морем и регионами РФ
Российские силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников над территориями нескольких областей России и в акватории Черного моря. Об этом РИА Новости Крым, 09.02.2024
2024-02-09T07:53
2024-02-09T07:53
2024-02-09T08:24
пво
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новости сво
черное море
курская область
орловская область
брянская область
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111008/98/1110089853_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_e95a054c0a2653c4156bda9bb4926516.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников над территориями нескольких областей России и в акватории Черного моря. Об этом утром в пятницу сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Накануне силы ПВО сбили восемь реактивных снарядов "Ураган" и четыре "Ольхи" над Белгородской областью. Различные повреждения зафиксированы в 9 частных жилых домовладениях в поселках Новосадовый, Разумное и селе Ближняя Игуменка. По предварительным данным, пострадавших нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе - что известноОбстрел Белгорода: ранены люди и повреждены домаДешевая клоунада: эксперт о "беспилотных войсках" Зеленского
черное море
курская область
орловская область
брянская область
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111008/98/1110089853_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_bb3fe58b6286913e7c7064932804e56c.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пво, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво, черное море, курская область, орловская область, брянская область, краснодарский край, безопасность республики крым и севастополя
Два десятка дронов ВСУ перехвачены над Черным морем и регионами РФ
Силы ПВО перехватили и уничтожили 19 украинских дронов над Черным морем и регионами РФ
07:53 09.02.2024 (обновлено: 08:24 09.02.2024)