https://crimea.ria.ru/20240209/dva-desyatka-dronov-vsu-perekhvacheny-nad-chernym-morem-i-regionami-rf-1134817085.html

Два десятка дронов ВСУ перехвачены над Черным морем и регионами РФ

Два десятка дронов ВСУ перехвачены над Черным морем и регионами РФ - РИА Новости Крым, 09.02.2024

Два десятка дронов ВСУ перехвачены над Черным морем и регионами РФ

Российские силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников над территориями нескольких областей России и в акватории Черного моря. Об этом РИА Новости Крым, 09.02.2024

2024-02-09T07:53

2024-02-09T07:53

2024-02-09T08:24

пво

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников над территориями нескольких областей России и в акватории Черного моря. Об этом утром в пятницу сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Накануне силы ПВО сбили восемь реактивных снарядов "Ураган" и четыре "Ольхи" над Белгородской областью. Различные повреждения зафиксированы в 9 частных жилых домовладениях в поселках Новосадовый, Разумное и селе Ближняя Игуменка. По предварительным данным, пострадавших нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе - что известноОбстрел Белгорода: ранены люди и повреждены домаДешевая клоунада: эксперт о "беспилотных войсках" Зеленского

черное море

курская область

орловская область

брянская область

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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