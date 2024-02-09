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Два десятка дронов ВСУ перехвачены над Черным морем и регионами РФ - РИА Новости Крым, 09.02.2024
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Два десятка дронов ВСУ перехвачены над Черным морем и регионами РФ
Два десятка дронов ВСУ перехвачены над Черным морем и регионами РФ - РИА Новости Крым, 09.02.2024
Два десятка дронов ВСУ перехвачены над Черным морем и регионами РФ
Российские силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников над территориями нескольких областей России и в акватории Черного моря. Об этом РИА Новости Крым, 09.02.2024
2024-02-09T07:53
2024-02-09T08:24
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников над территориями нескольких областей России и в акватории Черного моря. Об этом утром в пятницу сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Накануне силы ПВО сбили восемь реактивных снарядов "Ураган" и четыре "Ольхи" над Белгородской областью. Различные повреждения зафиксированы в 9 частных жилых домовладениях в поселках Новосадовый, Разумное и селе Ближняя Игуменка. По предварительным данным, пострадавших нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе - что известноОбстрел Белгорода: ранены люди и повреждены домаДешевая клоунада: эксперт о "беспилотных войсках" Зеленского
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пво, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво, черное море, курская область, орловская область, брянская область, краснодарский край, безопасность республики крым и севастополя
Два десятка дронов ВСУ перехвачены над Черным морем и регионами РФ

Силы ПВО перехватили и уничтожили 19 украинских дронов над Черным морем и регионами РФ

07:53 09.02.2024 (обновлено: 08:24 09.02.2024)
 
© РИА Новости . Михаил ФомичевКомандный пункт управления учений войск ПВО. Архивное фото
Командный пункт управления учений войск ПВО. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников над территориями нескольких областей России и в акватории Черного моря. Об этом утром в пятницу сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением 19 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении. Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Курской (2 беспилотника), Брянской (5) и Орловской (4) областей, над территорией Краснодарского края (2), а также над акваторией Черного моря (6)", - говорится в сообщении.

Накануне силы ПВО сбили восемь реактивных снарядов "Ураган" и четыре "Ольхи" над Белгородской областью. Различные повреждения зафиксированы в 9 частных жилых домовладениях в поселках Новосадовый, Разумное и селе Ближняя Игуменка. По предварительным данным, пострадавших нет.
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ПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииНовости СВОЧерное мореКурская областьОрловская областьБрянская областьКраснодарский крайБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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