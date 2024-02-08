https://crimea.ria.ru/20240208/8-snaryadov-rszo-uragan-i-4-olkha-sbity-nad-belgorodskoy-oblastyu-1134800439.html
8 снарядов РСЗО "Ураган" и 4 "Ольха" сбиты над Белгородской областью
8 снарядов РСЗО "Ураган" и 4 "Ольха" сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 08.02.2024
8 снарядов РСЗО "Ураган" и 4 "Ольха" сбиты над Белгородской областью
Восемь реактивных снарядов "Ураган" и четыре "Ольха" сбиты над Белгородской областью, сообщает вечером в четверг Минобороны России. РИА Новости Крым, 08.02.2024
2024-02-08T18:13
2024-02-08T18:13
2024-02-08T18:53
белгородская область
вячеслав гладков
новости
министерство обороны рф
пво
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Восемь реактивных снарядов "Ураган" и четыре "Ольха" сбиты над Белгородской областью, сообщает вечером в четверг Минобороны России.Дежурными средствами ПВО все реактивные снаряды уничтожены над территорией Белгородской области, уточнили в военном ведомстве.Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что различные повреждения зафиксированы в 9 частных жилых домовладениях в поселках Новосадовый, Разумное и селе Ближняя Игуменка. Также повреждены 3 автомобиля и пробита крыша строящегося детского сада. Все оперативные службы работают на месте. Информация по повреждениям уточняется. По предварительным данным, пострадавших нет.Также, по информации Вячеслава Гладкова, в селе Гостищево Яковлевского городского округа в результате обстрела ВСУ в районе железнодорожного вокзала произошло провисание контактной линии."В пути следования остановлен поезд "Белгород – Санкт-Петербург". Ремонтные бригады уже работают по восстановлению сети. Приблизительно через 40 минут поезд запустят. Задержек по другим маршрутам нет", – написал Гладков.В 17:26 в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность.Украинский дрон-камикадзе днем в четверг атаковал пассажирский автобус с мирными жителями в Белгородской области. В результате ранен мужчина.Пять человек ранены в результате украинского обстрела села Ржевка Шебекинского городского округа.Накануне утром под обстрел попал город Шебекино. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших сотрудниках одного из промышленных предприятий. Вторую атаку с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire ВСУ осуществили в 16.30. Гладков сообщил о еще двоих пострадавших. Третья попытка ударить по региону из западного оружия была пресечена в 19:50. Российские системы противовоздушной обороны сбили еще пять реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 Vampire на подлете к Белгороду. Пострадавших нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Снаряд РСЗО "Ураган" сбит над Белгородской областьюЖенщина получила ранения при ракетном ударе ВСУ по БелгородуСемь ракет "Ольха" и четыре беспилотника ВСУ сбиты над Белгородом
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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белгородская область, вячеслав гладков, новости, министерство обороны рф, пво, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
8 снарядов РСЗО "Ураган" и 4 "Ольха" сбиты над Белгородской областью
8 реактивных снарядов "Ураган" и 4 "Ольха" сбиты над Белгородской областью
18:13 08.02.2024 (обновлено: 18:53 08.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Восемь реактивных снарядов "Ураган" и четыре "Ольха" сбиты над Белгородской областью, сообщает вечером в четверг Минобороны России.
"Около 17:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористический удар по территории Российской Федерации с применением восьми снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" и четырех снарядов реактивной системы залпового огня "Ольха", – сказано в сообщении.
Дежурными средствами ПВО все реактивные снаряды уничтожены над территорией Белгородской области, уточнили в военном ведомстве.
Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что различные повреждения зафиксированы в 9 частных жилых домовладениях в поселках Новосадовый, Разумное и селе Ближняя Игуменка. Также повреждены 3 автомобиля и пробита крыша строящегося детского сада. Все оперативные службы работают на месте. Информация по повреждениям уточняется. По предварительным данным, пострадавших нет.
Также, по информации Вячеслава Гладкова, в селе Гостищево Яковлевского городского округа в результате обстрела ВСУ в районе железнодорожного вокзала произошло провисание контактной линии.
"В пути следования остановлен поезд "Белгород – Санкт-Петербург". Ремонтные бригады уже работают по восстановлению сети. Приблизительно через 40 минут поезд запустят. Задержек по другим маршрутам нет", – написал Гладков.
В 17:26 в Белгороде и Белгородском районе была объявлена
ракетная опасность.
Украинский дрон-камикадзе
днем в четверг атаковал пассажирский автобус с мирными жителями в Белгородской области. В результате ранен мужчина.
Пять человек ранены
в результате украинского обстрела села Ржевка Шебекинского городского округа.
Накануне утром под обстрел попал город Шебекино. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил
о двух пострадавших сотрудниках одного из промышленных предприятий. Вторую атаку
с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire ВСУ осуществили в 16.30. Гладков сообщил
о еще двоих пострадавших. Третья попытка ударить по региону из западного оружия была пресечена в 19:50. Российские системы противовоздушной обороны сбили еще пять
реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 Vampire на подлете к Белгороду. Пострадавших нет.
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