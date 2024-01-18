https://crimea.ria.ru/20240118/zhenschina-ranena-pri-raketnoy-atake-vsu-na-belgorod-1134277719.html

Женщина ранена при ракетной атаке ВСУ на Белгород

Женщина ранена при ракетной атаке ВСУ на Белгород - РИА Новости Крым, 18.01.2024

Женщина ранена при ракетной атаке ВСУ на Белгород

Мирная жительница получила осколочное ранение при атаке украинских боевиков на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 18.01.2024

2024-01-18T08:32

2024-01-18T08:32

2024-01-18T08:53

белгород

атака всу на белгород

обстрелы белгородской области

белгородская область

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вячеслав гладков

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обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Мирная жительница получила осколочное ранение при атаке украинских боевиков на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В четверг утром российские средства противовоздушной обороны сбили 10 украинских ракет над Белгородом и областью. В регионе была объявлена ракетная опасность, власти призывали граждан укрыться в помещениях без окон, со сплошными стенами.Кроме того, в селе Мясоедово повреждены два частных дома."В одном доме выбиты окна, во втором разрушен гараж. Также повреждены линии электро- и газоснабжения", - утонил Гладков.Подворовой обход граждан продолжается, на месте работают аварийные и оперативные службы.Читайте также на РИА Новости Крым:Губернатор рассказал о состоянии детей, раненных при атаке на БелгородНад Московской и Ленинградской областями уничтожены беспилотники ВСУВСУ запустили ракеты "Точка-У" по Брянской области

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2024

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