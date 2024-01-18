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Женщина ранена при ракетной атаке ВСУ на Белгород - РИА Новости Крым, 18.01.2024
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Женщина ранена при ракетной атаке ВСУ на Белгород
Женщина ранена при ракетной атаке ВСУ на Белгород - РИА Новости Крым, 18.01.2024
Женщина ранена при ракетной атаке ВСУ на Белгород
Мирная жительница получила осколочное ранение при атаке украинских боевиков на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 18.01.2024
2024-01-18T08:32
2024-01-18T08:53
белгород
атака всу на белгород
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
общество
новости
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Мирная жительница получила осколочное ранение при атаке украинских боевиков на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В четверг утром российские средства противовоздушной обороны сбили 10 украинских ракет над Белгородом и областью. В регионе была объявлена ракетная опасность, власти призывали граждан укрыться в помещениях без окон, со сплошными стенами.Кроме того, в селе Мясоедово повреждены два частных дома."В одном доме выбиты окна, во втором разрушен гараж. Также повреждены линии электро- и газоснабжения", - утонил Гладков.Подворовой обход граждан продолжается, на месте работают аварийные и оперативные службы.Читайте также на РИА Новости Крым:Губернатор рассказал о состоянии детей, раненных при атаке на БелгородНад Московской и Ленинградской областями уничтожены беспилотники ВСУВСУ запустили ракеты "Точка-У" по Брянской области
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Женщина ранена при ракетной атаке ВСУ на Белгород

При ракетной атаке ВСУ на Белгородскую область пострадала женщина - Гладков

08:32 18.01.2024 (обновлено: 08:53 18.01.2024)
 
© РИА Новости КрымСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Мирная жительница получила осколочное ранение при атаке украинских боевиков на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В четверг утром российские средства противовоздушной обороны сбили 10 украинских ракет над Белгородом и областью. В регионе была объявлена ракетная опасность, власти призывали граждан укрыться в помещениях без окон, со сплошными стенами.
"После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ есть одна пострадавшая - у женщины осколочное ранение правого коленного сустава. Бригадой скорой она доставляется в городскую больницу № 2 города Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал губернатор в с воем Telegram-канале.
Кроме того, в селе Мясоедово повреждены два частных дома.
"В одном доме выбиты окна, во втором разрушен гараж. Также повреждены линии электро- и газоснабжения", - утонил Гладков.
Подворовой обход граждан продолжается, на месте работают аварийные и оперативные службы.
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