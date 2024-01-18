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Женщина ранена при ракетной атаке ВСУ на Белгород
Женщина ранена при ракетной атаке ВСУ на Белгород - РИА Новости Крым, 18.01.2024
Женщина ранена при ракетной атаке ВСУ на Белгород
Мирная жительница получила осколочное ранение при атаке украинских боевиков на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 18.01.2024
2024-01-18T08:32
2024-01-18T08:32
2024-01-18T08:53
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атака всу на белгород
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вячеслав гладков
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обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Мирная жительница получила осколочное ранение при атаке украинских боевиков на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В четверг утром российские средства противовоздушной обороны сбили 10 украинских ракет над Белгородом и областью. В регионе была объявлена ракетная опасность, власти призывали граждан укрыться в помещениях без окон, со сплошными стенами.Кроме того, в селе Мясоедово повреждены два частных дома."В одном доме выбиты окна, во втором разрушен гараж. Также повреждены линии электро- и газоснабжения", - утонил Гладков.Подворовой обход граждан продолжается, на месте работают аварийные и оперативные службы.Читайте также на РИА Новости Крым:Губернатор рассказал о состоянии детей, раненных при атаке на БелгородНад Московской и Ленинградской областями уничтожены беспилотники ВСУВСУ запустили ракеты "Точка-У" по Брянской области
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Женщина ранена при ракетной атаке ВСУ на Белгород
При ракетной атаке ВСУ на Белгородскую область пострадала женщина - Гладков
08:32 18.01.2024 (обновлено: 08:53 18.01.2024)