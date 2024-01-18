https://crimea.ria.ru/20240118/raketnaya-opasnost-obyavlena-v-belgorode-1134276756.html

Ракетная опасность объявлена в Белгороде

Ракетная опасность объявлена в Белгороде - РИА Новости Крым, 18.01.2024

Ракетная опасность объявлена в Белгороде

В Белгороде объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Он призвал жителей укрыться в безопасных местах. РИА Новости Крым, 18.01.2024

2024-01-18T07:07

2024-01-18T07:07

2024-01-18T08:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. В Белгороде объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Он призвал жителей укрыться в безопасных местах.Накануне вечером в Белгороде и городе Валуйки также была объявлена ракетная опасность.Ранее глава региона сообщил, что в случае объявления ракетной опасности в промежуток с 23:00 до 6:00, сигнал будет доводиться только через push-уведомления и СМС-оповещением. В остальное время в случае возникновения угрозы будет еще и звуковое оповещение.30 декабря ВСУ предприняли террористическую атаку на Белгород. В результате удара погибли 25 человек, среди которых пятеро детей, 109 пострадали. Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом и целенаправленным ударом по гражданскому населению.В результате обстрелов Белгорода и Белгородского района 2 января еще один человек погиб и 11 получили ранения. 3 января 14-летняя девочка получила осколочное ранение при атаке украинских боевиков на село Солоти в Белгородской области. 4 января в результате очередного обстрела украинских боевиков из РЗСО "Ольха" в Белгородской области повреждены 20 частных и шесть многоквартирных домов. На следующий день регион снова подвергся обстрелам со стороны ВСУ: еще два человека ранены. 8 января силы ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов системы залпового огня Vampire над Белгородской областью.В целях безопасности дети из Белгорода в сопровождении медицинских работников и представителей минобразования выезжают в другие регионы, в том числе в Крым.В 20-километровой зоне от границы с Украиной все школы области третью четверть будут учиться в дистанционном режиме. Студентов также переводят на дистант.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгороде установят защитные модули в местах скопления людейЧасть школ и колледжей Белгородской области переводят на дистантВ торговых центрах Белгорода и области сократили время работы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, белгород, новости, безопасность, россия, украина, обстрелы всу