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Ракетная опасность объявлена в Белгороде - РИА Новости Крым, 18.01.2024
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Ракетная опасность объявлена в Белгороде
Ракетная опасность объявлена в Белгороде - РИА Новости Крым, 18.01.2024
Ракетная опасность объявлена в Белгороде
В Белгороде объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Он призвал жителей укрыться в безопасных местах. РИА Новости Крым, 18.01.2024
2024-01-18T07:07
2024-01-18T08:27
вячеслав гладков
белгород
новости
безопасность
россия
украина
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. В Белгороде объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Он призвал жителей укрыться в безопасных местах.Накануне вечером в Белгороде и городе Валуйки также была объявлена ракетная опасность.Ранее глава региона сообщил, что в случае объявления ракетной опасности в промежуток с 23:00 до 6:00, сигнал будет доводиться только через push-уведомления и СМС-оповещением. В остальное время в случае возникновения угрозы будет еще и звуковое оповещение.30 декабря ВСУ предприняли террористическую атаку на Белгород. В результате удара погибли 25 человек, среди которых пятеро детей, 109 пострадали. Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом и целенаправленным ударом по гражданскому населению.В результате обстрелов Белгорода и Белгородского района 2 января еще один человек погиб и 11 получили ранения. 3 января 14-летняя девочка получила осколочное ранение при атаке украинских боевиков на село Солоти в Белгородской области. 4 января в результате очередного обстрела украинских боевиков из РЗСО "Ольха" в Белгородской области повреждены 20 частных и шесть многоквартирных домов. На следующий день регион снова подвергся обстрелам со стороны ВСУ: еще два человека ранены. 8 января силы ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов системы залпового огня Vampire над Белгородской областью.В целях безопасности дети из Белгорода в сопровождении медицинских работников и представителей минобразования выезжают в другие регионы, в том числе в Крым.В 20-километровой зоне от границы с Украиной все школы области третью четверть будут учиться в дистанционном режиме. Студентов также переводят на дистант.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгороде установят защитные модули в местах скопления людейЧасть школ и колледжей Белгородской области переводят на дистантВ торговых центрах Белгорода и области сократили время работы
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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вячеслав гладков, белгород, новости, безопасность, россия, украина, обстрелы всу
Ракетная опасность объявлена в Белгороде

В Белгороде объявлена ракетная опасность – Гладков

07:07 18.01.2024 (обновлено: 08:27 18.01.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. В Белгороде объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Он призвал жителей укрыться в безопасных местах.
"В Белгороде запущено оповещение ракетной опасности. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место", – написал Гладков в своем ТГ-канале.
Накануне вечером в Белгороде и городе Валуйки также была объявлена ракетная опасность.
Ранее глава региона сообщил, что в случае объявления ракетной опасности в промежуток с 23:00 до 6:00, сигнал будет доводиться только через push-уведомления и СМС-оповещением. В остальное время в случае возникновения угрозы будет еще и звуковое оповещение.
30 декабря ВСУ предприняли террористическую атаку на Белгород. В результате удара погибли 25 человек, среди которых пятеро детей, 109 пострадали. Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом и целенаправленным ударом по гражданскому населению.
В результате обстрелов Белгорода и Белгородского района 2 января еще один человек погиб и 11 получили ранения. 3 января 14-летняя девочка получила осколочное ранение при атаке украинских боевиков на село Солоти в Белгородской области. 4 января в результате очередного обстрела украинских боевиков из РЗСО "Ольха" в Белгородской области повреждены 20 частных и шесть многоквартирных домов. На следующий день регион снова подвергся обстрелам со стороны ВСУ: еще два человека ранены. 8 января силы ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов системы залпового огня Vampire над Белгородской областью.
В целях безопасности дети из Белгорода в сопровождении медицинских работников и представителей минобразования выезжают в другие регионы, в том числе в Крым.
В 20-километровой зоне от границы с Украиной все школы области третью четверть будут учиться в дистанционном режиме. Студентов также переводят на дистант.
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