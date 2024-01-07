https://crimea.ria.ru/20240107/detey-iz-belgorodskoy-oblasti-vyvezut-na-otdykh-v-krym-i-drugie-regiony-1134031214.html

Детей из Белгородской области вывезут на отдых в Крым и другие регионы

Детей из Белгородской области вывезут на отдых в Крым и другие регионы - РИА Новости Крым, 07.01.2024

Детей из Белгородской области вывезут на отдых в Крым и другие регионы

Детей из Белгородской области могут направить в Крым для отдыха и восстановления. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 07.01.2024

2024-01-07T10:30

2024-01-07T10:30

2024-01-07T10:30

белгород

атака всу на белгород

дети

крым

детский лагерь "бригантина" в крыму

детские лагеря в крыму

вячеслав гладков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Детей из Белгородской области могут направить в Крым для отдыха и восстановления. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.Он подчеркнул, что родители могут обратиться в администрацию города, региональное министерство образования и к директорам школ, чтобы сообщить о своем желании направить детей на оздоровление. Это поможет понять запрос, сформировать группы и отправить группы на отдых.Он также выразил надежду, что это поможет юным жителям области отдохнуть и набраться сил, находясь в безопасности. И заверил, что власти сделают все, чтобы помочь организовать учебный процесс. Глава региона попросил родителей дать обратную связь по данной инициативе, чтобы прийти к совместному решению. Также руководство прорабатывает возможность направить детей из области в загородные лагеря других регионов.В связи с регулярными обстрелами региона со стороны ВСУ в нескольких районах Белгородской области принято решение продлить зимние каникулы для школьников.30 декабря ВСУ ударили по Белгороду ракетами "Ольха" с кассетными частями и реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. В больницах после атаки оказались десятки человек, некоторые в тяжелом состоянии. В результате обстрелов Белгорода и Белгородского района 2 января еще один человек погиб и 11 получили ранения. 3 января 14-летняя девочка получила осколочное ранение при атаке украинских боевиков на село Солоти в Белгородской области. 4 января в результате очередного удара украинских боевиков из РЗСО "Ольха" в Белгородской области повреждены 20 частных и шесть многоквартирных домов, пострадавших нет. 5 числа регион снова подвергся обстрелам со стороны ВСУ: еще два человека ранены.Читайте также на РИА Новости Крым:Семьям погибших при атаке ВСУ на Белгород выплатят по 3 миллиона рублейДевочку с тяжелыми ранениями направили из Белгорода в МосквуВСУ ударили ракетами по Белгороду: повреждены десятки домов

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крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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