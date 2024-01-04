https://crimea.ria.ru/20240104/v-belgorode-prodlili-shkolnye-kanikuly-1133984681.html

В Белгороде продлили школьные каникулы

В Белгороде продлили школьные каникулы - РИА Новости Крым, 04.01.2024

В Белгороде продлили школьные каникулы

В нескольких районах Белгородской области принято решение продлить зимние каникулы школьникам. Решение связано с регулярными обстрелами региона со стороны ВСУ,... РИА Новости Крым, 04.01.2024

2024-01-04T17:21

2024-01-04T17:21

2024-01-04T17:21

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. В нескольких районах Белгородской области принято решение продлить зимние каникулы школьникам. Решение связано с регулярными обстрелами региона со стороны ВСУ, пояснил губернатор области Вячеслав Гладков.При этом детские сады в этих муниципалитетах будут работать в режиме дежурных групп, только для тех малышей, чьи родители работают на предприятиях непрерывного цикла.Гладков также рекомендовал руководителям вузов и техникумов перевести сессию в дистанционный формат. Аналогичное обучение - на дистанте - предлагается и для чреждений дополнительного образования - школ искусств, спортивных секций. Следующий штаб запланирован на 16 января, добавил Гладков. Днем в субботу, 30 декабря, губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. Ранее сообщалось о 24 погибших, четверо из них - дети, более 100 - пострадали.2 января Белгород и Белгородский район снова подверглись обстрелам ВСУ. Один человек погиб и 11 получили ранения.В среду утром российские системы противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью 12 ракет, выпущенных ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минобороны приняли решение по боевым снарядам у жилых домов в БелгородеДевочку с тяжелыми ранениями направили из Белгорода в МосквуВСУ ударили ракетами по Белгороду: повреждены десятки домов

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белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгород, белгородская область, образование в россии, общество, безопасность, дети, вячеслав гладков, новости