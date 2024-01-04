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В Белгороде продлили школьные каникулы
В Белгороде продлили школьные каникулы - РИА Новости Крым, 04.01.2024
В Белгороде продлили школьные каникулы
В нескольких районах Белгородской области принято решение продлить зимние каникулы школьникам. Решение связано с регулярными обстрелами региона со стороны ВСУ,... РИА Новости Крым, 04.01.2024
2024-01-04T17:21
2024-01-04T17:21
2024-01-04T17:21
белгород
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образование в россии
общество
безопасность
дети
вячеслав гладков
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. В нескольких районах Белгородской области принято решение продлить зимние каникулы школьникам. Решение связано с регулярными обстрелами региона со стороны ВСУ, пояснил губернатор области Вячеслав Гладков.При этом детские сады в этих муниципалитетах будут работать в режиме дежурных групп, только для тех малышей, чьи родители работают на предприятиях непрерывного цикла.Гладков также рекомендовал руководителям вузов и техникумов перевести сессию в дистанционный формат. Аналогичное обучение - на дистанте - предлагается и для чреждений дополнительного образования - школ искусств, спортивных секций. Следующий штаб запланирован на 16 января, добавил Гладков. Днем в субботу, 30 декабря, губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. Ранее сообщалось о 24 погибших, четверо из них - дети, более 100 - пострадали.2 января Белгород и Белгородский район снова подверглись обстрелам ВСУ. Один человек погиб и 11 получили ранения.В среду утром российские системы противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью 12 ракет, выпущенных ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минобороны приняли решение по боевым снарядам у жилых домов в БелгородеДевочку с тяжелыми ранениями направили из Белгорода в МосквуВСУ ударили ракетами по Белгороду: повреждены десятки домов
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белгород, белгородская область, образование в россии, общество, безопасность, дети, вячеслав гладков, новости
В Белгороде продлили школьные каникулы
Зимние каникулы для школьников Белгорода продлили до 19 января - Гладков
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. В нескольких районах Белгородской области принято решение продлить зимние каникулы школьникам. Решение связано с регулярными обстрелами региона со стороны ВСУ, пояснил губернатор области Вячеслав Гладков.
"Продлить срок школьных каникул с 9 по 19 января в следующих муниципалитетах: город Белгород, Белгородский, Краснояружский, Борисовский, Волоконовский районы, Грайворонский, Шебекинский, Валуйский, Яковлевский городские округа и два населенных пункта в Корочанском районе - Мелихово и Дальняя Игуменка", - написал он в своем Telegram-канале.
При этом детские сады в этих муниципалитетах будут работать в режиме дежурных групп, только для тех малышей, чьи родители работают на предприятиях непрерывного цикла.
Гладков также рекомендовал руководителям вузов и техникумов перевести сессию в дистанционный формат. Аналогичное обучение - на дистанте - предлагается и для чреждений дополнительного образования - школ искусств, спортивных секций.
Следующий штаб запланирован на 16 января, добавил Гладков.
Днем в субботу, 30 декабря, губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода
. Ранее сообщалось о 24 погибших, четверо из них - дети, более 100 - пострадали.
2 января Белгород и Белгородский район снова подверглись обстрелам
ВСУ. Один человек погиб и 11 получили ранения.
В среду утром российские системы противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью
12 ракет, выпущенных ВСУ.
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