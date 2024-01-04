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В Минобороны приняли решение по боевым снарядам у жилых домов в Белгороде
В Минобороны приняли решение по боевым снарядам у жилых домов в Белгороде - РИА Новости Крым, 04.01.2024
В Минобороны приняли решение по боевым снарядам у жилых домов в Белгороде
Неразорвавшиеся украинские снаряды, которые были найдены у жилых домов в двух районах Белгорода, будут утилизированы на полигоне. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 04.01.2024
2024-01-04T15:57
2024-01-04T15:57
2024-01-04T15:57
белгород
атака всу на белгород
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вячеслав гладков
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безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Неразорвавшиеся украинские снаряды, которые были найдены у жилых домов в двух районах Белгорода, будут утилизированы на полигоне. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.При этом мэр города Валентин Демидов добавил, что ограничат движение по улице Красноармейская от улицы 8 марта до Щорса, а также улице Белинского - от 8 Марта до Щорса.В среду порядка 600 жителей Белгорода были эвакуированы из-за неразорвавшегося снаряда ВСУ. Людей направили в пункты временного размещения. часть жильцов отправилась к родственникам. Дома, которые временно оставили жители, находятся под охраной полиции, муниципальной стражи и самообороны до возвращения хозяев.Читайте также на РИА Новости Крым:Девочку с тяжелыми ранениями направили из Белгорода в МосквуВСУ ударили ракетами по Белгороду: повреждены десятки домовВ Белгороде из-за неразорвавшегося боеприпаса эвакуировали 600 человек
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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белгород, атака всу на белгород, белгородская область, вячеслав гладков, валентин демидов, общество, безопасность, новости
В Минобороны приняли решение по боевым снарядам у жилых домов в Белгороде
Взрывотехники Минобороны уничтожат найденные в Белгороде боевые снаряды ВСУ на полигоне
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Неразорвавшиеся украинские снаряды, которые были найдены у жилых домов в двух районах Белгорода, будут утилизированы на полигоне. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
"Взрывотехники Министерства обороны РФ приняли решение обезвреживать три неразорвавшихся боеприпаса, найденных вчера на Красноармейской в Белгороде и в микрорайоне Улитка Белгородского района на полигоне. Колонны начинают вывозить снаряды. Часть улиц будет временно перекрыта, везде выставлены патрули. Как только будет безопасно, начнем возвращать жителей в свои дома", - написал он.
При этом мэр города Валентин Демидов добавил, что ограничат движение по улице Красноармейская от улицы 8 марта до Щорса, а также улице Белинского - от 8 Марта до Щорса.
"Жителей домов на улице Красноармейская временно перевезли в наш ПВР - сейчас там находится 101 человек. Обеспечиваем всем необходимым. Остальные приняли решение остановиться у родственников. Всего из этого участка для обеспечения безопасности временно перевезено 600 человек. Власти Белрайона эвакуировали людей из "Улитки", - добавил он.
В среду порядка 600 жителей Белгорода были эвакуированы из-за неразорвавшегося снаряда ВСУ. Людей направили в пункты временного размещения. часть жильцов отправилась к родственникам. Дома, которые временно оставили жители, находятся под охраной полиции, муниципальной стражи и самообороны до возвращения хозяев.
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