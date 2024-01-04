https://crimea.ria.ru/20240104/v-minoborony-prinyali-reshenie-po-boevym-snaryadam-u-zhilykh-domov-v-belgorode-1133983468.html

В Минобороны приняли решение по боевым снарядам у жилых домов в Белгороде

В Минобороны приняли решение по боевым снарядам у жилых домов в Белгороде - РИА Новости Крым, 04.01.2024

В Минобороны приняли решение по боевым снарядам у жилых домов в Белгороде

Неразорвавшиеся украинские снаряды, которые были найдены у жилых домов в двух районах Белгорода, будут утилизированы на полигоне. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 04.01.2024

2024-01-04T15:57

2024-01-04T15:57

2024-01-04T15:57

белгород

атака всу на белгород

белгородская область

вячеслав гладков

валентин демидов

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безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Неразорвавшиеся украинские снаряды, которые были найдены у жилых домов в двух районах Белгорода, будут утилизированы на полигоне. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.При этом мэр города Валентин Демидов добавил, что ограничат движение по улице Красноармейская от улицы 8 марта до Щорса, а также улице Белинского - от 8 Марта до Щорса.В среду порядка 600 жителей Белгорода были эвакуированы из-за неразорвавшегося снаряда ВСУ. Людей направили в пункты временного размещения. часть жильцов отправилась к родственникам. Дома, которые временно оставили жители, находятся под охраной полиции, муниципальной стражи и самообороны до возвращения хозяев.Читайте также на РИА Новости Крым:Девочку с тяжелыми ранениями направили из Белгорода в МосквуВСУ ударили ракетами по Белгороду: повреждены десятки домовВ Белгороде из-за неразорвавшегося боеприпаса эвакуировали 600 человек

белгород

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгород, атака всу на белгород, белгородская область, вячеслав гладков, валентин демидов, общество, безопасность, новости