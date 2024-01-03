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В Белгороде из-за неразорвавшегося боеприпаса эвакуировали 600 человек
В Белгороде из-за неразорвавшегося боеприпаса эвакуировали 600 человек - РИА Новости Крым, 03.01.2024
В Белгороде из-за неразорвавшегося боеприпаса эвакуировали 600 человек
Порядка 600 жителей эвакуируют в Белгороде из-за неразорвавшегося снаряда ВСУ. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 03.01.2024
2024-01-03T18:43
2024-01-03T18:43
2024-01-03T18:44
белгород
атака всу на белгород
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Порядка 600 жителей эвакуируют в Белгороде из-за неразорвавшегося снаряда ВСУ. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Он пояснил, что из-за непрекращающихся обстрелов региона возможно падение неразорвавшихся частей боеприпасов. По словам Гладкова, на месте работают представители администрации города во главе с мэром Валентином Демидовым, а также сотрудники управления региональной безопасности правительства области. Они обходят жилые дома и предлагают всем желающим выехать в пункты временного размещения, где их обеспечат горячим питанием и чаем.Пункты сбора расположены по улицам Красноармейская, 60, Белинского, 44, Циалковского, 34. Возле них уже стоят автобусы для тех, кто решит выехать в ПВР. Дома, которые временно оставят жители, будут под охраной полиции, муниципальной стражи и самообороны до возвращения хозяев."Еще два боеприпаса обнаружены в микрорайоне Улитка - сейчас их проверяют саперы. Место обследования оцеплено. После результатов исследования будем принимать решение о дальнейших действиях. Алгоритм доведем дополнительно", - добавил Гладков.Об обнаружении в частном секторе Белгорода двух неразорвавшихся снарядов после атаки вооруженных сил Украины сообщал в среду днем мэр города Валентин Демидов. Один из них был обезврежен взрывотехниками ОМОН Росгвардии и Министерства обороны.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгороде обезвредили неразорвавшийся после атаки ВСУ снарядОдин человек погиб в Белгородской области в результате удара ВСУБольше ста домов повреждены после падения боеприпаса под Воронежем
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В Белгороде из-за неразорвавшегося боеприпаса эвакуировали 600 человек
В Белгороде эвакуируют 600 человек для ликвидации неразорвавшегося снаряда ВСУ
18:43 03.01.2024 (обновлено: 18:44 03.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Порядка 600 жителей эвакуируют в Белгороде из-за неразорвавшегося снаряда ВСУ. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Он пояснил, что из-за непрекращающихся обстрелов региона возможно падение неразорвавшихся частей боеприпасов.
"Один из таких боеприпасов саперы обнаружили сегодня на улице Красноармейской. Сейчас взрывотехники Министерства обороны принимают решение о его утилизации. Оперативным штабом принято решение провести эвакуацию 323 индивидуальных домов в радиусе 500 метров. По предварительным данным, это порядка 600 человек", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Гладкова, на месте работают представители администрации города во главе с мэром Валентином Демидовым, а также сотрудники управления региональной безопасности правительства области. Они обходят жилые дома и предлагают всем желающим выехать в пункты временного размещения, где их обеспечат горячим питанием и чаем.
Пункты сбора расположены по улицам Красноармейская, 60, Белинского, 44, Циалковского, 34. Возле них уже стоят автобусы для тех, кто решит выехать в ПВР. Дома, которые временно оставят жители, будут под охраной полиции, муниципальной стражи и самообороны до возвращения хозяев.
"Еще два боеприпаса обнаружены в микрорайоне Улитка - сейчас их проверяют саперы. Место обследования оцеплено. После результатов исследования будем принимать решение о дальнейших действиях. Алгоритм доведем дополнительно", - добавил Гладков.
Об обнаружении в частном секторе Белгорода двух неразорвавшихся снарядов после атаки вооруженных сил Украины сообщал
в среду днем мэр города Валентин Демидов. Один из них был обезврежен взрывотехниками ОМОН Росгвардии и Министерства обороны.
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