https://crimea.ria.ru/20240102/v-belgorode-obezvredili-nerazorvavshiysya-posle-ataki-vsu-snaryad-1133959877.html
В Белгороде обезвредили неразорвавшийся после атаки ВСУ снаряд
В Белгороде обезвредили неразорвавшийся после атаки ВСУ снаряд - РИА Новости Крым, 02.01.2024
В Белгороде обезвредили неразорвавшийся после атаки ВСУ снаряд
В Белгороде взрывотехники Минобороны РФ обезвредили неразорвавшийся в ходе атаки ВСУ снаряд, местных жителей перевезли на безопасное расстояние. Об этом сообщил РИА Новости Крым, 02.01.2024
2024-01-02T16:37
2024-01-02T16:37
2024-01-02T16:37
валентин демидов
новости
белгород
министерство обороны рф
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В Белгороде взрывотехники Минобороны РФ обезвредили неразорвавшийся в ходе атаки ВСУ снаряд, местных жителей перевезли на безопасное расстояние. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов.Через 15 минут боеприпас был ликвидирован, сообщил Демидов.Во вторник украинские боевики пытались трижды атаковать Белгородскую область из реактивных систем залпового огня "Ольха". Всего ВСУ выпустили по населенным пунктам региона 17 реактивных снарядов, все они были перехвачены российскими средствами ПВО.Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки погиб мужчина, еще пять человек пострадали, трое из них госпитализированы.30 декабря боевики ВСУ обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, в результате удара погибли 25 человек, среди которых 5 детей, 109 пострадали.Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом и целенаправленным ударом по гражданскому населению.Глава государства отметил, что Россия может ответить соразмерно, однако Вооруженные силы не наносят удары по гражданскому населению, а атакуют исключительно военные объекты.Читайте также на РИА Новости Крым:Семьям погибших при атаке ВСУ на Белгород выплатят по 3 миллиона рублейЧисло погибших при атаке на Белгород выросло – умерла 4-летняя девочкаАтака ВСУ на Донецк в новогоднюю ночь – 4 человека погибли и 13 ранены
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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валентин демидов, новости, белгород, министерство обороны рф, обстрелы всу
В Белгороде обезвредили неразорвавшийся после атаки ВСУ снаряд
В Белгороде взрывотехники обезвредили неразорвавшийся после атаки ВСУ снаряд – мэр
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В Белгороде взрывотехники Минобороны РФ обезвредили неразорвавшийся в ходе атаки ВСУ снаряд, местных жителей перевезли на безопасное расстояние. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов.
"Внимание, жители! Один неразорвавшийся снаряд обезвреживают взрывотехники Минобороны. Люди перевезены на безопасное расстояние", – написал градоначальник в своем Telegram-канале и призвал жителей сохранять спокойствие.
Через 15 минут боеприпас был ликвидирован, сообщил Демидов.
Во вторник украинские боевики пытались трижды атаковать Белгородскую область из реактивных систем залпового огня "Ольха". Всего ВСУ выпустили по населенным пунктам региона 17 реактивных снарядов, все они были перехвачены российскими средствами ПВО.
Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил
, что в результате атаки погиб мужчина, еще пять человек пострадали, трое из них госпитализированы.
30 декабря боевики ВСУ обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, в результате удара погибли 25 человек, среди которых 5 детей, 109 пострадали.
Президент России Владимир Путин назвал
случившееся терактом и целенаправленным ударом по гражданскому населению.
Глава государства отметил, что Россия может ответить соразмерно, однако Вооруженные силы не наносят удары по гражданскому населению, а атакуют исключительно военные объекты.
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