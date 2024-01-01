https://crimea.ria.ru/20240101/chislo-pogibshikh-pri-atake-na-belgorod-vyroslo--umerla-4-letnyaya-devochka-1133950104.html

Число погибших при атаке на Белгород выросло – умерла 4-летняя девочка

Число погибших при атаке на Белгород выросло – умерла 4-летняя девочка - РИА Новости Крым, 01.01.2024

Число погибших при атаке на Белгород выросло – умерла 4-летняя девочка

В белгородской больнице умерла четырехлетняя девочка, пострадавшая при ударе ВСУ 30 декабря. Общее количество погибших выросло до 25, сообщил губернатор региона РИА Новости Крым, 01.01.2024

2024-01-01T17:58

2024-01-01T17:58

2024-01-01T18:02

белгород

атака всу на белгород

вячеслав гладков

теракт

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. В белгородской больнице умерла четырехлетняя девочка, пострадавшая при ударе ВСУ 30 декабря. Общее количество погибших выросло до 25, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Также выросло количество раненых. Накануне за медицинской помощью обратились еще два человека. У женщины диагностирован открытый перелом пястной кости, у мужчины - проникающее ранение глазного яблока с инородным телом.Атака ВСУ на Белгород и ее последствияДнем в субботу, 30 декабря, белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. Ранее сообщалось о 24 погибших, четверо из них - дети, более 100 - пострадали.Из-за событий в Белгороде отменены праздничные фейерверки в городах Дальнего Востока - во Владивостоке, Благовещенске, Петропавловске-Камчатском, Вилючинске, Палане, Магадане и многих других городах страны.Полномочный представитель президента ЦФО Игорь Щеголев прибыл в Белгород, вместе с ним прошло оперативное совещание с силовым блоком, были осмотрены места ударов ВСУ.К работе по ликвидации последствий после удара ВСУ по Белгороду подключены более 250 волонтеров.Помощник генсека ООН Халед Хиари на заседании Совбеза в связи с ударом по Белгороду призвал стороны не атаковать населенные пункты, гражданские объекты и мирных граждан.Представитель Украины Сергей Дворник на заседании Совбеза ООН не стал прямо комментировать сам удар, ограничившись общей фразой, что пока продолжается конфликт, "будет расти число смертей и страданий".Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал малодушным отказ чешского постпреда участвовать в заседании СБ ООН в связи с обстрелом Белгорода. Ранее Россия потребовала его участия в заседании, чтобы тот дал разъяснения в связи с поставками вооружения Киеву, однако министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что постпред Чехии при ООН не примет участие в заседании Совбеза.В Минобороны сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду.Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше.В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.Глава области Вячеслав Гладков доложил о ситуации в городе президенту РФ Владимиру Путину и главе правительства РФ Михаилу Мишустину. Проведено заседание оперативного штаба, где силовые структуры рассказали о последствиях массированного удара и о тех мерах, которые принимает каждая служба для обеспечения и усиления безопасности.Все о произошедшем собрали здесь >>Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев пообещал ответ Зеленскому за БелгородМосква запросила срочное заседание СБ ООН по обстрелу БелгородаКрым окажет Белгороду всю необходимую помощь – Аксенов

https://crimea.ria.ru/20240101/udar-po-grazhdanskomu-naseleniyu-putin-nazval-teraktom-obstrel-belgoroda-1133946956.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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