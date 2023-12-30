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Медведев пообещал ответ Зеленскому за Белгород - РИА Новости Крым, 30.12.2023
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Медведев пообещал ответ Зеленскому за Белгород
Медведев пообещал ответ Зеленскому за Белгород - РИА Новости Крым, 30.12.2023
Медведев пообещал ответ Зеленскому за Белгород
Теракт ВСУ в Белгороде совершен киевскими властями от бессилия что-либо изменить на фронте и в надежде на такой же по жестокости ответ со стороны ВС РФ. Об этом РИА Новости Крым, 30.12.2023
2023-12-30T22:16
2023-12-30T22:16
дмитрий медведев
атака всу на белгород
политика
совет безопасности россии
россия
новости сво
украина
новости
обстрелы всу
владимир зеленский (президент украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Теракт ВСУ в Белгороде совершен киевскими властями от бессилия что-либо изменить на фронте и в надежде на такой же по жестокости ответ со стороны ВС РФ. Об этом заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.Он напомнил, что накануне, 29 декабря, армия России "нанесла серьезный ущерб военной и иной инфраструктуре неонацистского режима" в зоне СВО. "Очевидно, что террористический удар по Белгороду и гибель наших граждан – кровавое преступление бандеровских ублюдков от бессилия изменить что-то на фронте. Скорейшего выздоровления пострадавшим, сил родным и близким погибших", – написал он на своей странице в ВК.По мнению Медведева, в Киеве есть те, кто надеется, что подобные удары ВСУ спровоцируют Россию на зеркальный ответ.Тем не менее, боевая работа Вооруженных Сил России будет продолжена, сказал Медведев, и у тех, кто отдавал преступные приказы, "земля будет гореть под ногами"."С запада до востока той малороссийской территории, которую они пока еще контролируют", – уточнил замглавы Совбеза РФ.Ранее в Минобороны России заявили, что киевский режим, нанося неизбирательные удары по площадям и совершив это преступление, пытается отвлечь внимание от поражений ВСУ на фронте и спровоцировать армию России на такие же ответные действия. В ведомстве пообещали, что удар по Белгороду не останется безнаказанным, но подчеркнули, что ВС РФ "работают только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре" и продолжат "действовать так и дальше".ВСУ атаковали Белгород днем 30 декабря. Удар пришелся по центру города. По последним данным, погибли 14 человек, среди них - трое детей, 108 человек пострадали.В МИД РФ назвали атаку ВСУ по Белгороду терактом, за которым стоят Британия и США. Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с произошедшим.Все о произошедшем здесь &gt;&gt;Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на Белгород: число погибших детей увеличилось до трехКрым окажет Белгороду всю необходимую помощь – АксеновСевастополь выразил поддержку пострадавшему от теракта ВСУ Белгороду
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РИА Новости Крым
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дмитрий медведев, атака всу на белгород, политика, совет безопасности россии , россия, новости сво, украина, новости, обстрелы всу, владимир зеленский (президент украины)
Медведев пообещал ответ Зеленскому за Белгород

Медведев: у отдавших преступные приказы земля будет гореть под ногами

22:16 30.12.2023
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Теракт ВСУ в Белгороде совершен киевскими властями от бессилия что-либо изменить на фронте и в надежде на такой же по жестокости ответ со стороны ВС РФ. Об этом заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что накануне, 29 декабря, армия России "нанесла серьезный ущерб военной и иной инфраструктуре неонацистского режима" в зоне СВО.
"Очевидно, что террористический удар по Белгороду и гибель наших граждан – кровавое преступление бандеровских ублюдков от бессилия изменить что-то на фронте. Скорейшего выздоровления пострадавшим, сил родным и близким погибших", – написал он на своей странице в ВК.
По мнению Медведева, в Киеве есть те, кто надеется, что подобные удары ВСУ спровоцируют Россию на зеркальный ответ.
"Вероятно, какая-нибудь мразь, типа Зеленского, спит и видит, чтобы наши Вооруженные силы превратили центр Киева в подобие сектора Газа. Тогда проще будет клянчить новое оружие у своих хозяев", – заметил политик. Но подчеркнул: "Мы - не они".
Тем не менее, боевая работа Вооруженных Сил России будет продолжена, сказал Медведев, и у тех, кто отдавал преступные приказы, "земля будет гореть под ногами".
"С запада до востока той малороссийской территории, которую они пока еще контролируют", – уточнил замглавы Совбеза РФ.
Ранее в Минобороны России заявили, что киевский режим, нанося неизбирательные удары по площадям и совершив это преступление, пытается отвлечь внимание от поражений ВСУ на фронте и спровоцировать армию России на такие же ответные действия. В ведомстве пообещали, что удар по Белгороду не останется безнаказанным, но подчеркнули, что ВС РФ "работают только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре" и продолжат "действовать так и дальше".
ВСУ атаковали Белгород днем 30 декабря. Удар пришелся по центру города. По последним данным, погибли 14 человек, среди них - трое детей, 108 человек пострадали.
В МИД РФ назвали атаку ВСУ по Белгороду терактом, за которым стоят Британия и США. Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с произошедшим.
Все о произошедшем здесь >>
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Дмитрий МедведевАтака ВСУ на БелгородПолитикаСовет безопасности РоссииРоссияНовости СВОУкраинаНовостиОбстрелы ВСУВладимир Зеленский (президент Украины)
 
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