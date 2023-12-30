https://crimea.ria.ru/20231230/sevastopol-vyrazil-podderzhku-postradavshemu-ot-terakta-vsu-belgorodu-1133926620.html

Севастополь выразил поддержку пострадавшему от теракта ВСУ Белгороду

Севастополь выразил поддержку пострадавшему от теракта ВСУ Белгороду - РИА Новости Крым, 30.12.2023

Севастополь выразил поддержку пострадавшему от теракта ВСУ Белгороду

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выразил поддержку жителям и руководству Белгорода, пострадавшего от теракта ВСУ, который он назвал варварским и подлым... РИА Новости Крым, 30.12.2023

2023-12-30T21:25

2023-12-30T21:25

2023-12-30T21:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выразил поддержку жителям и руководству Белгорода, пострадавшего от теракта ВСУ, который он назвал варварским и подлым нападением.Он выразил соболезнования от себя лично и всех севастопольцев губернатору Белгородчины Вячеславу Гладкову и семьям погибших: "Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Белгород, мы с тобой!"Ранее глава РК Сергей Аксенов сообщил, что Крым готов оказать Белгороду всю необходимую помощь. А спикер парламента РК Владимир Константинов заявил, что за жертв в Белгороде последует возмездие.Российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась в международные органы с требованием осудить этот беспрецедентный факт нарушения международного гуманитарного права и принять меры к недопущению повторения подобного.ВСУ атаковали Белгород днем 30 декабря. Удар пришелся по центру города. По последним данным, погибли 14 человек, среди них - трое детей, 108 человек пострадали. В городе возникло десять пожаров, по информации МЧС России, все они потушены. В регионе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о всех зафиксированных повреждениях и пострадавших в результате обстрела. По поручению президента Владимира Путина в Белгород вылетели бригада Минздрава и группа МЧС РФ.Как сообщили в Минобороны России, ВСУ ударили по Белгороду ракетами "Ольха" с кассетными частями и реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.По факту обстрела Белгорода ракетами и реактивными снарядами СК России возбудил уголовное дело по трем статьям. В МИД РФ назвали атаку ВСУ по Белгороду терактом, за которым стоят Британия и США. Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с произошедшим.Все о произошедшем здесь >>Читайте также на РИА Новости Крым:Удар по Феодосии и совет Аксенова "ждунам": топ новостей недели ВСУ стремительно теряют личный состав: хроники спецоперации Киеву пора готовиться к самым плохим новостям – Небензя

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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