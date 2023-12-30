Севастополь выразил поддержку пострадавшему от теракта ВСУ Белгороду
Губернатор Севастополя Развожаев выразил соболезнования жителям и властям Белгорода
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выразил поддержку жителям и руководству Белгорода, пострадавшего от теракта ВСУ, который он назвал варварским и подлым нападением.
"…страшная трагедия. Из-за атаки ВСУ погибли невинные люди. Варварское, подлое нападение. Город вместе со всей страной готовился встретить Новый год, но враги, привыкшие к бесчеловечным поступкам, к обстрелам мирного населения, поступили просто зверски", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Он выразил соболезнования от себя лично и всех севастопольцев губернатору Белгородчины Вячеславу Гладкову и семьям погибших: "Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Белгород, мы с тобой!"
Ранее глава РК Сергей Аксенов сообщил, что Крым готов оказать Белгороду всю необходимую помощь. А спикер парламента РК Владимир Константинов заявил, что за жертв в Белгороде последует возмездие.
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась в международные органы с требованием осудить этот беспрецедентный факт нарушения международного гуманитарного права и принять меры к недопущению повторения подобного.
ВСУ атаковали Белгород днем 30 декабря. Удар пришелся по центру города. По последним данным, погибли 14 человек, среди них - трое детей, 108 человек пострадали.
В городе возникло десять пожаров, по информации МЧС России, все они потушены. В регионе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о всех зафиксированных повреждениях и пострадавших в результате обстрела. По поручению президента Владимира Путина в Белгород вылетели бригада Минздрава и группа МЧС РФ.
Как сообщили в Минобороны России, ВСУ ударили по Белгороду ракетами "Ольха" с кассетными частями и реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.
По факту обстрела Белгорода ракетами и реактивными снарядами СК России возбудил уголовное дело по трем статьям.
В МИД РФ назвали атаку ВСУ по Белгороду терактом, за которым стоят Британия и США. Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с произошедшим.
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