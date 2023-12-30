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Севастополь выразил поддержку пострадавшему от теракта ВСУ Белгороду - РИА Новости Крым, 30.12.2023
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Севастополь выразил поддержку пострадавшему от теракта ВСУ Белгороду
Севастополь выразил поддержку пострадавшему от теракта ВСУ Белгороду - РИА Новости Крым, 30.12.2023
Севастополь выразил поддержку пострадавшему от теракта ВСУ Белгороду
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выразил поддержку жителям и руководству Белгорода, пострадавшего от теракта ВСУ, который он назвал варварским и подлым... РИА Новости Крым, 30.12.2023
2023-12-30T21:25
2023-12-30T21:25
михаил развожаев
севастополь
атака всу на белгород
белгород
новости
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выразил поддержку жителям и руководству Белгорода, пострадавшего от теракта ВСУ, который он назвал варварским и подлым нападением.Он выразил соболезнования от себя лично и всех севастопольцев губернатору Белгородчины Вячеславу Гладкову и семьям погибших: "Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Белгород, мы с тобой!"Ранее глава РК Сергей Аксенов сообщил, что Крым готов оказать Белгороду всю необходимую помощь. А спикер парламента РК Владимир Константинов заявил, что за жертв в Белгороде последует возмездие.Российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась в международные органы с требованием осудить этот беспрецедентный факт нарушения международного гуманитарного права и принять меры к недопущению повторения подобного.ВСУ атаковали Белгород днем 30 декабря. Удар пришелся по центру города. По последним данным, погибли 14 человек, среди них - трое детей, 108 человек пострадали. В городе возникло десять пожаров, по информации МЧС России, все они потушены. В регионе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о всех зафиксированных повреждениях и пострадавших в результате обстрела. По поручению президента Владимира Путина в Белгород вылетели бригада Минздрава и группа МЧС РФ.Как сообщили в Минобороны России, ВСУ ударили по Белгороду ракетами "Ольха" с кассетными частями и реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.По факту обстрела Белгорода ракетами и реактивными снарядами СК России возбудил уголовное дело по трем статьям. В МИД РФ назвали атаку ВСУ по Белгороду терактом, за которым стоят Британия и США. Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с произошедшим.Все о произошедшем здесь &gt;&gt;Читайте также на РИА Новости Крым:Удар по Феодосии и совет Аксенова "ждунам": топ новостей недели ВСУ стремительно теряют личный состав: хроники спецоперации Киеву пора готовиться к самым плохим новостям – Небензя
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РИА Новости Крым
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михаил развожаев, севастополь, атака всу на белгород, белгород, новости, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)
Севастополь выразил поддержку пострадавшему от теракта ВСУ Белгороду

Губернатор Севастополя Развожаев выразил соболезнования жителям и властям Белгорода

21:25 30.12.2023
 
© РИА Новости . Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости . Таисия Лисковец
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выразил поддержку жителям и руководству Белгорода, пострадавшего от теракта ВСУ, который он назвал варварским и подлым нападением.
"…страшная трагедия. Из-за атаки ВСУ погибли невинные люди. Варварское, подлое нападение. Город вместе со всей страной готовился встретить Новый год, но враги, привыкшие к бесчеловечным поступкам, к обстрелам мирного населения, поступили просто зверски", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Он выразил соболезнования от себя лично и всех севастопольцев губернатору Белгородчины Вячеславу Гладкову и семьям погибших: "Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Белгород, мы с тобой!"
Ранее глава РК Сергей Аксенов сообщил, что Крым готов оказать Белгороду всю необходимую помощь. А спикер парламента РК Владимир Константинов заявил, что за жертв в Белгороде последует возмездие.
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась в международные органы с требованием осудить этот беспрецедентный факт нарушения международного гуманитарного права и принять меры к недопущению повторения подобного.
ВСУ атаковали Белгород днем 30 декабря. Удар пришелся по центру города. По последним данным, погибли 14 человек, среди них - трое детей, 108 человек пострадали.
В городе возникло десять пожаров, по информации МЧС России, все они потушены. В регионе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о всех зафиксированных повреждениях и пострадавших в результате обстрела. По поручению президента Владимира Путина в Белгород вылетели бригада Минздрава и группа МЧС РФ.
Как сообщили в Минобороны России, ВСУ ударили по Белгороду ракетами "Ольха" с кассетными частями и реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.
По факту обстрела Белгорода ракетами и реактивными снарядами СК России возбудил уголовное дело по трем статьям.
В МИД РФ назвали атаку ВСУ по Белгороду терактом, за которым стоят Британия и США. Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с произошедшим.
Все о произошедшем здесь >>
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Михаил РазвожаевСевастопольАтака ВСУ на БелгородБелгородНовостиОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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