Удар по Феодосии и совет Аксенова "ждунам": топ новостей недели
Недельный обзор популярных новостей от РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСитуация в Феодосии после атаки ВСУ
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Удар ВСУ по Феодосийскому порту. Освобождение Марьинки. Заявления Арестовича. Рекомендация Аксенова "ждунам", Отставка главы администрации Черноморского района. Тарифы на проезд в Крыму. Ответственность за праздничные салюты. Байден в новогоднем клипе RT.
Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны за прошедшие семь дней.
Удар по Феодосии
В ночь на 26 декабря ВСУ атаковали ракетами Феодосию. В результате в районе порта произошла детонация и возник пожар. Один человек погиб, еще четверо получили ранения. Двум из них потребовалась госпитализация. В расположенных в центре зданиях выбиты окна, повреждения получило здание железнодорожного вокзала и музыкальной школы. Последствия устраняют силами муниципалитета, министерства ЖКХ Крыма и МЧС республики.
По информации Минобороны, в пункте базирования Феодосии получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск". Российские средства ПВО ответным огнем уничтожили два самолета тактической авиации противника Су-24, с которых осуществлялся пуск авиационных управляемых ракет.
Освобождение Марьинки
25 декабря министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что российские военнослужащие полностью освободили населенный пункт Марьинка в Донецкой Народной Республике. 29 декабря освободители населенного пункта - бойцы группировки войск "Южная" - получили государственные награды. Вручение на передовой провел начальник Генштаба Вооруженных сил России — первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов.
Западный Агент Арестович*
Украине следует отказаться от планов "быть частью Запада", предложить России заключить мир, а также предъявить западным странам коллективный иск, заявил на этой неделе экс-советник президента Украины Алексей Арестович*. По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, Арестович* работает под плотным контролем западных спецслужб, которыми и прописаны все озвучиваемые им провокационные тезисы, направленные на то, чтобы выявить реакцию различных сил, в том числе в странах Восточной Европы и внутри самой Украины.
Рекомендация Аксенова
Всем крымчанам, ожидающим "возвращения" полуострова под юрисдикцию Киева, следует уехать на Украину, поскольку так будет лучше для всех, заявил на этой неделе глава республики Сергей Аксенов. По его словам, так называемые "ждуны" в Крыму, в том числе в структурах власти, мимикрируют и "иногда простым бездействием наносят ущерб Крыму и России". Таким людям на полуострове "ничего не светит", заверил он. Также глава республики посоветовал украинским властям забыть о "возвращении" региона.
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Отставка в Черноморском районе
Черноморский районный совет Крыма на этой неделе принял решение о досрочном прекращении полномочий главы администрации района Натальи Писаревой с 29 декабря. Как уточнила сама Писарева, решение об уходе принято ею самостоятельно по семейным обстоятельствам.
Тарифы на проезд в Крыму
С первого дня нового года в Крыму подорожают билеты на некоторые пригородные направления, сообщили в ООО "Южная пригородная пассажирская компания" (ЮППК). Так, например, стоимость проезда от станции Симферополь до станции Евпатория составит 158 рублей вместо 127,98 рублей. От станции Анапа до станции Керчь-Южная стоимость проезда поднимется с 488,60 рублей до 530. А вот тарифы на проезд в общественном транспорте в Крыму с 1 января 2024 года остаются на прежнем уровне.
Штрафы за салюты
Запуск новогоднего фейерверка может обойтись крымчанам в 50 тысяч рублей, а юридическим лицам – в миллион – это максимальные размеры штрафов. Соответствующие разъяснения на этой неделе дал замначальника ГУ МЧС России по Республике Крым Игорь Скуртул. Если в прошлом году была отмена этого запрета сроком с 31 по 1 января, то в этом году отмены не планируется, запрет будет действовать. При этом, гражданам разрешают применение пиротехники первого класса – это хлопушки, бенгальские огни и холодные фонтаны. Аналогичные виды пиротехники допускается применять в Севастополе.
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Байден в новогоднем клипе
RT во вторник опубликовал шуточный новогодний клип о том, как телеканал якобы готовится к "вмешательству в выборы президента США". По сюжету, RT разрабатывает вымышленный секретный проект "Дед на поводке". О его реализации докладывает главред RT Маргарита Симоньян в звании "полковника". По сюжету Симоньян секретно проникает в Белый дом и чипирует Байдена, благодаря чему RT получает возможность управлять вымышленным американским лидером. На следующем этапе реализации проекта в преддверии новогодних праздников специалисты подготовили Байдену "новую прошивку" в виде "русификатора". После его загрузки американский президент, находясь в Белом доме, начинает с акцентом петь песню российского певца SHAMAN "Я русский", при этом ритмично пританцовывая.
*включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга