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В Крыму установили тарифы на проезд в общественном транспорте с 1 января

В Крыму установили тарифы на проезд в общественном транспорте с 1 января - РИА Новости Крым, 27.12.2023

В Крыму установили тарифы на проезд в общественном транспорте с 1 января

Тарифы на проезд в общественном транспорте в Крыму с 1 января 2024 года остаются на прежнем уровне. Соответствующий документ опубликован на сайте госкомитета по РИА Новости Крым, 27.12.2023

2023-12-27T11:17

2023-12-27T11:17

2023-12-27T11:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Тарифы на проезд в общественном транспорте в Крыму с 1 января 2024 года остаются на прежнем уровне. Соответствующий документ опубликован на сайте госкомитета по ценам и тарифам республики.Согласно решению ведомства, в большинстве муниципалитетов региона стоимость поездки в маршрутках и троллейбусах сохраняется на уровне 25 рублей при безналичном расчете и 30 рублей – при расчете наличными. Такой тариф действует, в частности, в Симферополе, Алуште, Белогорске, Джанкое, Керчи, Феодосии, Ялте.В Бахчисарае, Саках, Судаке и Черноморском стоимость проезда составляет соответственно 22 и 27 рублей.Данные тарифы действуют со 2 февраля 2023 года.В то же время с 1 января подорожают билеты на электрички по некоторым пригородным направлениям. Так, например, стоимость проезда от станции Симферополь до станции Евпатория – 158 рублей. Ранее проезд стоил 127,98 рублей. От станции Анапа до станции Керчь-Южная цена поездки составит 530 рублей вместо 488,60 рублей.Ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил в пресс-центре РИА Новости Крым, что Ассоциация автомобильных перевозчиков Крыма обратилась в министерство по поводу необходимости рассмотреть возможность повышения тарифов на проезд в связи с инфляцией.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост тарифов и спад заказов: в Крыму принят новый закон о таксиСтоимость городских и пригородных маршрутов в Севастополе уравняют"Это неизбежно": в Крыму анонсировали подорожание проезда

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