https://crimea.ria.ru/20231204/stoimost-gorodskikh-i-prigorodnykh-marshrutov-v-sevastopole-uravnyayut-1133305096.html
Стоимость городских и пригородных маршрутов в Севастополе уравняют
Стоимость городских и пригородных маршрутов в Севастополе уравняют - РИА Новости Крым, 04.12.2023
Стоимость городских и пригородных маршрутов в Севастополе уравняют
Маршрутную сеть в Севастополе обновят. Как изменится количество автобусных и троллейбусных маршрутов, а также стоимость проезда, рассказали в городском... РИА Новости Крым, 04.12.2023
2023-12-04T19:29
2023-12-04T19:29
2023-12-04T19:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Маршрутную сеть в Севастополе обновят. Как изменится количество автобусных и троллейбусных маршрутов, а также стоимость проезда, рассказали в городском Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры после аппаратного совещания правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева.Главное изменение – переход пригородных маршрутов на единую стоимость проезда с городскими маршрутами.Коснутся изменения и количества маршрутов. По информации Дептранспорта, ранее планировалось отменить маршруты № 14, 92, 94, 107, 109, 112. После обсуждений решили их сохранить.Для обеспечения доступности транспорта для жителей улицы Комбрига Потапова и Камышового шоссе введут новый маршрут № 98 "Маяк 1 – 5-й км Балаклавского шоссе". Троллейбусные маршруты № 11 и 11А планируют перевести в автобусные.По его словам, автобусный маршрут № 20 полностью дублируется аналогичным маршрутом троллейбуса, поэтому его планируют отменить. При этом количество рейсов на троллейбусном маршруте увеличат.Автобусный маршрут № 17 "пос. Кальфа – пос. Дергачи" также планируют отменить. Для ул. Горпищенко сохранят троллейбусный маршрут № 17. Связь Жидилова – Дергачи – Горпищенко обеспечат маршрутом № 1, увеличив на нем количество рейсов.Маршрут № 44 планируют отменить из-за низкой загруженности. Транспортные услуги для жителей района бухты Стрелецкой должны полностью обеспечить маршруты № 2 и № 400.Маршрутом № 34 от Камышовой бухты до Балаклавы, по данным статистики, пользуется в среднем только четыре-пять пассажиров. К тому же он повторяет маршруты № 9 и № 23. Поэтому маршрут № 34 планируют отменить, а в качестве компенсации организовать бесплатную пересадку на 5-м километре.На улице Капитанской и мысе Хрустальном идут ремонтные работы. До их завершения временно отменится маршрут № 113 "пл. Восставших – пл. Нахимова через ул. Капитанская, ул. Советская". После завершения строительства комплекса на мысе Хрустальном маршрут возобновят.На маршруте № 36 "пл. Захарова – пос. Кача" увеличат количество рейсов, за счет чего снизится интервал ожидания автобуса. Автобусный маршрут № 137 "пл. Ушакова – пос. Кача" планируется перевести на нерегулируемый тариф. По словам директора Дептранспорта, им будут пользоваться те, кто не хочет пересаживаться на катер.Читайте также на РИА Новости Крым:График движения электричек на Севастополь изменят на несколько днейКогда в Севастополе вернут на маршруты катера и паромВ Севастополе возобновляют движение катера
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севастополь, новости, новости крыма, михаил развожаев, станислав таматаев, транспорт, общественный транспорт, балаклава
Стоимость городских и пригородных маршрутов в Севастополе уравняют
В Севастополе обновят маршрутную сеть и уравняют стоимость городских и пригородных поездок
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Маршрутную сеть в Севастополе обновят. Как изменится количество автобусных и троллейбусных маршрутов, а также стоимость проезда, рассказали в городском Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры после аппаратного совещания правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева.
Главное изменение – переход пригородных маршрутов на единую стоимость проезда с городскими маршрутами.
"По всему городу, в том числе и на маршрутах пригородного сообщения, вводится единый городской тариф: по ЕГКС проезд будет стоит 24 рубля, без нее – 30 рублей. Это позволит людям, которые живут и работают в пригородных населенных пунктах, существенно снизить расходы", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Коснутся изменения и количества маршрутов. По информации Дептранспорта, ранее планировалось отменить маршруты № 14, 92, 94, 107, 109, 112. После обсуждений решили их сохранить.
Для обеспечения доступности транспорта для жителей улицы Комбрига Потапова и Камышового шоссе введут новый маршрут № 98 "Маяк 1 – 5-й км Балаклавского шоссе". Троллейбусные маршруты № 11 и 11А планируют перевести в автобусные.
"Мы предлагаем переход на обслуживание автобусами, потому что в пределах 5 км – Депо № 2 нет контактной сети, и троллейбусы движутся с низкой скоростью в автономном режиме. Переход на автобусы позволит увеличить скорость и повысить удобство для пассажиров", – заявил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Станислав Таматаев.
По его словам, автобусный маршрут № 20 полностью дублируется аналогичным маршрутом троллейбуса, поэтому его планируют отменить. При этом количество рейсов на троллейбусном маршруте увеличат.
Автобусный маршрут № 17 "пос. Кальфа – пос. Дергачи" также планируют отменить. Для ул. Горпищенко сохранят троллейбусный маршрут № 17. Связь Жидилова – Дергачи – Горпищенко обеспечат маршрутом № 1, увеличив на нем количество рейсов.
Маршрут № 44 планируют отменить из-за низкой загруженности. Транспортные услуги для жителей района бухты Стрелецкой должны полностью обеспечить маршруты № 2 и № 400.
Маршрутом № 34 от Камышовой бухты до Балаклавы, по данным статистики, пользуется в среднем только четыре-пять пассажиров. К тому же он повторяет маршруты № 9 и № 23. Поэтому маршрут № 34 планируют отменить, а в качестве компенсации организовать бесплатную пересадку на 5-м километре.
"Он востребован исключительно в летний сезон, если возникнет необходимость – мы сможем организовать его по нерегулируемому тарифу", – уточнил Станислав Таматаев.
На улице Капитанской и мысе Хрустальном идут ремонтные работы. До их завершения временно отменится маршрут № 113 "пл. Восставших – пл. Нахимова через ул. Капитанская, ул. Советская". После завершения строительства комплекса на мысе Хрустальном маршрут возобновят.
На маршруте № 36 "пл. Захарова – пос. Кача" увеличат количество рейсов, за счет чего снизится интервал ожидания автобуса. Автобусный маршрут № 137 "пл. Ушакова – пос. Кача" планируется перевести на нерегулируемый тариф. По словам директора Дептранспорта, им будут пользоваться те, кто не хочет пересаживаться на катер.
"Решения новой маршрутной сети нацелены на избежание дублирующих маршрутов, снижение нагрузки на улично-дорожную сеть и создание условий, при которых провозная способность общественного транспорта увеличится", – пояснил на совещании губернатор Михаил Развожаев.
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