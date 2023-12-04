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Стоимость городских и пригородных маршрутов в Севастополе уравняют

Стоимость городских и пригородных маршрутов в Севастополе уравняют - РИА Новости Крым, 04.12.2023

Стоимость городских и пригородных маршрутов в Севастополе уравняют

Маршрутную сеть в Севастополе обновят. Как изменится количество автобусных и троллейбусных маршрутов, а также стоимость проезда, рассказали в городском... РИА Новости Крым, 04.12.2023

2023-12-04T19:29

2023-12-04T19:29

2023-12-04T19:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Маршрутную сеть в Севастополе обновят. Как изменится количество автобусных и троллейбусных маршрутов, а также стоимость проезда, рассказали в городском Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры после аппаратного совещания правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева.Главное изменение – переход пригородных маршрутов на единую стоимость проезда с городскими маршрутами.Коснутся изменения и количества маршрутов. По информации Дептранспорта, ранее планировалось отменить маршруты № 14, 92, 94, 107, 109, 112. После обсуждений решили их сохранить.Для обеспечения доступности транспорта для жителей улицы Комбрига Потапова и Камышового шоссе введут новый маршрут № 98 "Маяк 1 – 5-й км Балаклавского шоссе". Троллейбусные маршруты № 11 и 11А планируют перевести в автобусные.По его словам, автобусный маршрут № 20 полностью дублируется аналогичным маршрутом троллейбуса, поэтому его планируют отменить. При этом количество рейсов на троллейбусном маршруте увеличат.Автобусный маршрут № 17 "пос. Кальфа – пос. Дергачи" также планируют отменить. Для ул. Горпищенко сохранят троллейбусный маршрут № 17. Связь Жидилова – Дергачи – Горпищенко обеспечат маршрутом № 1, увеличив на нем количество рейсов.Маршрут № 44 планируют отменить из-за низкой загруженности. Транспортные услуги для жителей района бухты Стрелецкой должны полностью обеспечить маршруты № 2 и № 400.Маршрутом № 34 от Камышовой бухты до Балаклавы, по данным статистики, пользуется в среднем только четыре-пять пассажиров. К тому же он повторяет маршруты № 9 и № 23. Поэтому маршрут № 34 планируют отменить, а в качестве компенсации организовать бесплатную пересадку на 5-м километре.На улице Капитанской и мысе Хрустальном идут ремонтные работы. До их завершения временно отменится маршрут № 113 "пл. Восставших – пл. Нахимова через ул. Капитанская, ул. Советская". После завершения строительства комплекса на мысе Хрустальном маршрут возобновят.На маршруте № 36 "пл. Захарова – пос. Кача" увеличат количество рейсов, за счет чего снизится интервал ожидания автобуса. Автобусный маршрут № 137 "пл. Ушакова – пос. Кача" планируется перевести на нерегулируемый тариф. По словам директора Дептранспорта, им будут пользоваться те, кто не хочет пересаживаться на катер.Читайте также на РИА Новости Крым:График движения электричек на Севастополь изменят на несколько днейКогда в Севастополе вернут на маршруты катера и паромВ Севастополе возобновляют движение катера

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балаклава

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости, новости крыма, михаил развожаев, станислав таматаев, транспорт, общественный транспорт, балаклава