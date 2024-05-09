https://crimea.ria.ru/20240509/samyy-severnyy-v-mire-bessmertnyy-polk-proshel-na-arkhipelage-shpitsbergen-1137177000.html

Самый северный в мире: "Бессмертный полк" прошел на архипелаге Шпицберген

Самый северный в мире: "Бессмертный полк" прошел на архипелаге Шпицберген - РИА Новости Крым, 09.05.2024

Самый северный в мире: "Бессмертный полк" прошел на архипелаге Шпицберген

Самое северное в мире шествие "Бессмертного полка" впервые прошло в арктическом поселке российского присутствия "Пирамида" на норвежском архипелаге Шпицберген в РИА Новости Крым, 09.05.2024

2024-05-09T20:53

2024-05-09T20:53

2024-05-09T20:53

бессмертный полк

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россия

день победы

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память

великая отечественная война

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Самое северное в мире шествие "Бессмертного полка" впервые прошло в арктическом поселке российского присутствия "Пирамида" на норвежском архипелаге Шпицберген в Северном Ледовитом океане. Об том сообщило Генконсульство РФ на Шпицбергене. Отмечается, что в мероприятии, которое стало "самым северным в мире", приняли участие сотрудники Генконсульства России на Шпицбергене, члены зимовочной экспедиции на архипелаге – ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института, работники федерального учреждения "Государственный трест "Арктикуголь" и школьники поселка Баренцбург.Участники марша возложили цветы к мемориалу и почтили минутой молчания память о погибших героях войны.Читайте также на РИА Новости Крым:Полиция вмешалась в шествие "Бессмертного полка" в БерлинеНовые регионы России отметили День ПобедыАвтопробеги и концерты во дворах: День Победы в Крыму и Севастополе

россия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бессмертный полк, новости, россия, день победы, история, память, великая отечественная война