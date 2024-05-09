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Самый северный в мире: "Бессмертный полк" прошел на архипелаге Шпицберген - РИА Новости Крым, 09.05.2024
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Самый северный в мире: "Бессмертный полк" прошел на архипелаге Шпицберген
Самый северный в мире: "Бессмертный полк" прошел на архипелаге Шпицберген - РИА Новости Крым, 09.05.2024
Самый северный в мире: "Бессмертный полк" прошел на архипелаге Шпицберген
Самое северное в мире шествие "Бессмертного полка" впервые прошло в арктическом поселке российского присутствия "Пирамида" на норвежском архипелаге Шпицберген в РИА Новости Крым, 09.05.2024
2024-05-09T20:53
2024-05-09T20:53
бессмертный полк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Самое северное в мире шествие "Бессмертного полка" впервые прошло в арктическом поселке российского присутствия "Пирамида" на норвежском архипелаге Шпицберген в Северном Ледовитом океане. Об том сообщило Генконсульство РФ на Шпицбергене. Отмечается, что в мероприятии, которое стало "самым северным в мире", приняли участие сотрудники Генконсульства России на Шпицбергене, члены зимовочной экспедиции на архипелаге – ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института, работники федерального учреждения "Государственный трест "Арктикуголь" и школьники поселка Баренцбург.Участники марша возложили цветы к мемориалу и почтили минутой молчания память о погибших героях войны.Читайте также на РИА Новости Крым:Полиция вмешалась в шествие "Бессмертного полка" в БерлинеНовые регионы России отметили День ПобедыАвтопробеги и концерты во дворах: День Победы в Крыму и Севастополе
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бессмертный полк, новости, россия, день победы, история, память, великая отечественная война
Самый северный в мире: "Бессмертный полк" прошел на архипелаге Шпицберген

Акция "Бессмертный полк" прошла в Северном Ледовитом океане

20:53 09.05.2024
 
© Генконсульство России на Шпицбергене"Бессмертный полк" прошел на архипелаге Шпицберген
Бессмертный полк прошел на архипелаге Шпицберген
© Генконсульство России на Шпицбергене
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Самое северное в мире шествие "Бессмертного полка" впервые прошло в арктическом поселке российского присутствия "Пирамида" на норвежском архипелаге Шпицберген в Северном Ледовитом океане. Об том сообщило Генконсульство РФ на Шпицбергене.
"9 мая 2024 г. в арктическом поселке Пирамида, расположенном на норвежском архипелаге Шпицберген, российские полярники впервые провели акцию "Бессмертный полк", приуроченную к празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в мероприятии, которое стало "самым северным в мире", приняли участие сотрудники Генконсульства России на Шпицбергене, члены зимовочной экспедиции на архипелаге – ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института, работники федерального учреждения "Государственный трест "Арктикуголь" и школьники поселка Баренцбург.
Участники марша возложили цветы к мемориалу и почтили минутой молчания память о погибших героях войны.
"Колонна с портретами фронтовиков проследовала по центральной улице поселка к памятнику героям-полярникам Пирамиды, павшим в боях Великой Отечественной войны за освобождение Родины", – рассказали в генконсульстве.
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