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Полиция вмешалась в шествие "Бессмертного полка" в Берлине - РИА Новости Крым, 09.05.2024
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Полиция вмешалась в шествие "Бессмертного полка" в Берлине
Полиция вмешалась в шествие "Бессмертного полка" в Берлине - РИА Новости Крым, 09.05.2024
Полиция вмешалась в шествие "Бессмертного полка" в Берлине
Немецкая полиция не позволила шествию "Бессмертного полка" в Берлине пройти единым строем к Мемориалу павшим советским воинам в Тиргартене. Об этом сообщает РИА РИА Новости Крым, 09.05.2024
2024-05-09T17:43
2024-05-09T17:43
берлин
день победы
россия
германия
бессмертный полк
политика
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Немецкая полиция не позволила шествию "Бессмертного полка" в Берлине пройти единым строем к Мемориалу павшим советским воинам в Тиргартене. Об этом сообщает РИА Новости.Шествие проходит на фоне запрета властей Берлина на флаг России и символику Советского Союза, в том числен на ношение военной униформы. Также власти запретили петь и проигрывать военные марши и песни. Участникам акции пришлось заклеить георгиевские ленты на портретах воевавших родственников малярным скотчем. Некоторые прятали их в кулаках.По данным агентства, правоохранители пропускали участников мероприятия к месту построения через узкий проход, где людей проверяли на наличие запрещенных символов.Полицейские также перекрыли несколько проходов, не позволив всем желающим присоединиться к шествию "Бессмертного полка". В итоге жителям немецкой столицы пришлось через ограждения передавать цветы с просьбой возложить их к памятнику.Кроме того, шествие пытались сорвать провокаторы с украинскими флагами, которые собрались у мемориала в Тиргартене. Но их оттеснили сотрудники полиции.Посольство России в ФРГ ранее назвало неприемлемым решение властей Берлина о запрете 8-9 мая демонстрации флагов и атрибутики, связанных с Днем Победы. В посольстве потребовали полной отмены этих запретов, отметив, что дипломаты расценивают решение властей Берлина как дискриминацию, противоречащую духу послевоенного исторического примирения народов России и Германии.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые регионы России отметили День ПобедыАвтопробеги и концерты во дворах: День Победы в Крыму и СевастополеУкраина распространяет новый фейк о праздновании Дня Победы в Крыму
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берлин, видео, день победы, россия, германия, бессмертный полк, политика, в мире
Полиция вмешалась в шествие "Бессмертного полка" в Берлине

В Берлине полиция не позволила участникам "Бессмертного полка" пройти единым строем

17:43 09.05.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Немецкая полиция не позволила шествию "Бессмертного полка" в Берлине пройти единым строем к Мемориалу павшим советским воинам в Тиргартене. Об этом сообщает РИА Новости.
Шествие проходит на фоне запрета властей Берлина на флаг России и символику Советского Союза, в том числен на ношение военной униформы. Также власти запретили петь и проигрывать военные марши и песни. Участникам акции пришлось заклеить георгиевские ленты на портретах воевавших родственников малярным скотчем. Некоторые прятали их в кулаках.
По данным агентства, правоохранители пропускали участников мероприятия к месту построения через узкий проход, где людей проверяли на наличие запрещенных символов.
Полицейские также перекрыли несколько проходов, не позволив всем желающим присоединиться к шествию "Бессмертного полка". В итоге жителям немецкой столицы пришлось через ограждения передавать цветы с просьбой возложить их к памятнику.
Кроме того, шествие пытались сорвать провокаторы с украинскими флагами, которые собрались у мемориала в Тиргартене. Но их оттеснили сотрудники полиции.
Посольство России в ФРГ ранее назвало неприемлемым решение властей Берлина о запрете 8-9 мая демонстрации флагов и атрибутики, связанных с Днем Победы. В посольстве потребовали полной отмены этих запретов, отметив, что дипломаты расценивают решение властей Берлина как дискриминацию, противоречащую духу послевоенного исторического примирения народов России и Германии.
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