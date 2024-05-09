https://crimea.ria.ru/20240509/politsiya-vmeshalas-v-shestvie-bessmertnogo-polka-v-berline-1137172988.html

Полиция вмешалась в шествие "Бессмертного полка" в Берлине

Полиция вмешалась в шествие "Бессмертного полка" в Берлине - РИА Новости Крым, 09.05.2024

Полиция вмешалась в шествие "Бессмертного полка" в Берлине

Немецкая полиция не позволила шествию "Бессмертного полка" в Берлине пройти единым строем к Мемориалу павшим советским воинам в Тиргартене. Об этом сообщает РИА РИА Новости Крым, 09.05.2024

2024-05-09T17:43

2024-05-09T17:43

2024-05-09T17:43

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день победы

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бессмертный полк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Немецкая полиция не позволила шествию "Бессмертного полка" в Берлине пройти единым строем к Мемориалу павшим советским воинам в Тиргартене. Об этом сообщает РИА Новости.Шествие проходит на фоне запрета властей Берлина на флаг России и символику Советского Союза, в том числен на ношение военной униформы. Также власти запретили петь и проигрывать военные марши и песни. Участникам акции пришлось заклеить георгиевские ленты на портретах воевавших родственников малярным скотчем. Некоторые прятали их в кулаках.По данным агентства, правоохранители пропускали участников мероприятия к месту построения через узкий проход, где людей проверяли на наличие запрещенных символов.Полицейские также перекрыли несколько проходов, не позволив всем желающим присоединиться к шествию "Бессмертного полка". В итоге жителям немецкой столицы пришлось через ограждения передавать цветы с просьбой возложить их к памятнику.Кроме того, шествие пытались сорвать провокаторы с украинскими флагами, которые собрались у мемориала в Тиргартене. Но их оттеснили сотрудники полиции.Посольство России в ФРГ ранее назвало неприемлемым решение властей Берлина о запрете 8-9 мая демонстрации флагов и атрибутики, связанных с Днем Победы. В посольстве потребовали полной отмены этих запретов, отметив, что дипломаты расценивают решение властей Берлина как дискриминацию, противоречащую духу послевоенного исторического примирения народов России и Германии.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые регионы России отметили День ПобедыАвтопробеги и концерты во дворах: День Победы в Крыму и СевастополеУкраина распространяет новый фейк о праздновании Дня Победы в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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