https://crimea.ria.ru/20240508/ukraina-rasprostranyaet-novyy-feyk-o-prazdnovanii-dnya-pobedy-v-krymu-1137121420.html

Украина распространяет новый фейк о праздновании Дня Победы в Крыму

Украина распространяет новый фейк о праздновании Дня Победы в Крыму - РИА Новости Крым, 08.05.2024

Украина распространяет новый фейк о праздновании Дня Победы в Крыму

В Крыму в 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне не планируется очное проведение акции "Бессмертный полк". Другая информация, которая... РИА Новости Крым, 08.05.2024

2024-05-08T11:52

2024-05-08T11:52

2024-05-08T11:59

крым

фейк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. В Крыму в 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне не планируется очное проведение акции "Бессмертный полк". Другая информация, которая распространяется в соцсетях, - очередной фейк. Об этом заявил советник главы региона по информационной политике Олег Крючков.Власти Крыма призывают жителей и гостей полуострова доверять исключительно официальным и достоверным источникам информации, не реагировать на слухи и домыслы, распускаемые вражеской стороной.В этом году 9 Мая в Крыму и Севастополе отменены военные парады и шествие "Бессмертного полка". Это сделано из соображений безопасности. Однако в регионах обязательно воздадут дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны и почтут память погибших.В этом году Крым отмечает еще и 80 лет освобождения полуострова от немецко-фашистских захватчиков. А в Севастополе 9 мая будут отмечать не только День Победы, но и восьмидесятую годовщину освобождения города от фашистов. Еще 19 февраля Владимир Путин поручил создать оргкомитет по празднованию 80-летия освобождения города-героя Севастополя в государственном масштабе.Читайте также на РИА Новости Крым:В минздраве Крыма опровергли слухи о закрытии социальных аптекВерить нельзя: вбросы о стрельбе в школах фиксируют в СевастополеВ Крыму опровергли информацию о готовящемся теракте

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2024

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крым, фейк, праздники и памятные даты, бессмертный полк, новости крыма, общество, олег крючков