Украина распространяет новый фейк о праздновании Дня Победы в Крыму
В Крыму опровергли новый фейк о проведении акции "Бессмертный полк" 9 мая
11:52 08.05.2024 (обновлено: 11:59 08.05.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПразднование Дня Победы в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. В Крыму в 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне не планируется очное проведение акции "Бессмертный полк". Другая информация, которая распространяется в соцсетях, - очередной фейк. Об этом заявил советник главы региона по информационной политике Олег Крючков.
"Враги распространяют фейки об якобы проведении "Бессмертного полка" 9 мая в разных городах и пгт на полуострове. По соображениям безопасности 9 мая в Крыму шествие "Бессмертного полка" не проводится, но мы обязательно проведем его после победы!", - написал он в среду с своем Telegram-канале.
Власти Крыма призывают жителей и гостей полуострова доверять исключительно официальным и достоверным источникам информации, не реагировать на слухи и домыслы, распускаемые вражеской стороной.
В этом году 9 Мая в Крыму и Севастополе отменены военные парады и шествие "Бессмертного полка". Это сделано из соображений безопасности. Однако в регионах обязательно воздадут дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны и почтут память погибших.
В этом году Крым отмечает еще и 80 лет освобождения полуострова от немецко-фашистских захватчиков. А в Севастополе 9 мая будут отмечать не только День Победы, но и восьмидесятую годовщину освобождения города от фашистов. Еще 19 февраля Владимир Путин поручил создать оргкомитет по празднованию 80-летия освобождения города-героя Севастополя в государственном масштабе.
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