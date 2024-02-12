https://crimea.ria.ru/20240212/v-krymu-oprovergli-informatsiyu-o-gotovyaschemsya-terakte-1134899695.html
В Крыму опровергли информацию о готовящемся теракте
В Крыму опровергли информацию о готовящемся теракте - РИА Новости Крым, 12.02.2024
В Крыму опровергли информацию о готовящемся теракте
Ложные вбросы о готовящемся теракте фиксируются в крымских чатах, эту информацию опровергли. Об этом сообщает советник главы Крыма Олег Крючков. РИА Новости Крым, 12.02.2024
2024-02-12T21:01
2024-02-12T21:01
2024-02-12T21:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Ложные вбросы о готовящемся теракте фиксируются в крымских чатах, эту информацию опровергли. Об этом сообщает советник главы Крыма Олег Крючков.На прошлой неделе Крючков сообщал, что фиксировались массовые атаки на крымские каналы и пользователей, используя подмену страниц.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщал, что украинская пропаганда разгоняет фейки про ситуацию в Севастополе, используя аккаунты жителей города.Фейковые страницы РИА Новости Крым появились ранее в сети Интернет, распространяемая с их помощью информация не имеет отношения к редакции информационного агентства.В Крыму также были зафиксированы украинские информационные вбросы о взрывах в населенных пунктах, сообщал ранее советник главы Крыма Олег Крючков. Такие сообщения являются украинскими фейками.Читайте также на РИА Новости Крым:Телефоны крымчан атакуют ложными сообщениями о воздушной тревогеКиев вбросил новый фейк о Крымском мостеВ Крыму фиксируют вбросы о взрывах – власти
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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олег крючков, новости, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, фейк, интернет
В Крыму опровергли информацию о готовящемся теракте
В Крыму назвали информацию о готовящемся теракте фейком