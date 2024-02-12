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В Крыму опровергли информацию о готовящемся теракте - РИА Новости Крым, 12.02.2024
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В Крыму опровергли информацию о готовящемся теракте
В Крыму опровергли информацию о готовящемся теракте - РИА Новости Крым, 12.02.2024
В Крыму опровергли информацию о готовящемся теракте
Ложные вбросы о готовящемся теракте фиксируются в крымских чатах, эту информацию опровергли. Об этом сообщает советник главы Крыма Олег Крючков. РИА Новости Крым, 12.02.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Ложные вбросы о готовящемся теракте фиксируются в крымских чатах, эту информацию опровергли. Об этом сообщает советник главы Крыма Олег Крючков.На прошлой неделе Крючков сообщал, что фиксировались массовые атаки на крымские каналы и пользователей, используя подмену страниц.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщал, что украинская пропаганда разгоняет фейки про ситуацию в Севастополе, используя аккаунты жителей города.Фейковые страницы РИА Новости Крым появились ранее в сети Интернет, распространяемая с их помощью информация не имеет отношения к редакции информационного агентства.В Крыму также были зафиксированы украинские информационные вбросы о взрывах в населенных пунктах, сообщал ранее советник главы Крыма Олег Крючков. Такие сообщения являются украинскими фейками.Читайте также на РИА Новости Крым:Телефоны крымчан атакуют ложными сообщениями о воздушной тревогеКиев вбросил новый фейк о Крымском мостеВ Крыму фиксируют вбросы о взрывах – власти
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РИА Новости Крым
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олег крючков, новости, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, фейк, интернет
В Крыму опровергли информацию о готовящемся теракте

В Крыму назвали информацию о готовящемся теракте фейком

21:01 12.02.2024
 
© РИА Новости . Кирилл КаллиниковНедостоверная информация. Архивное фото
Недостоверная информация. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Ложные вбросы о готовящемся теракте фиксируются в крымских чатах, эту информацию опровергли. Об этом сообщает советник главы Крыма Олег Крючков.

"В ряде евпаторийских групп и чатах телеграмма осуществлен вброс информации о готовящемся теракте. Работают все профильные службы, отслеживаются все аккаунты, связанные с этим вбросом. Просьба сохранять спокойствие и адекватность. Враг не гнушается ничем. Доверяйте только проверенной информации", – написал он.

На прошлой неделе Крючков сообщал, что фиксировались массовые атаки на крымские каналы и пользователей, используя подмену страниц.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщал, что украинская пропаганда разгоняет фейки про ситуацию в Севастополе, используя аккаунты жителей города.
Фейковые страницы РИА Новости Крым появились ранее в сети Интернет, распространяемая с их помощью информация не имеет отношения к редакции информационного агентства.
В Крыму также были зафиксированы украинские информационные вбросы о взрывах в населенных пунктах, сообщал ранее советник главы Крыма Олег Крючков. Такие сообщения являются украинскими фейками.
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