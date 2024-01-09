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Украинская пропаганда разгоняет новые фейки про Севастополь - РИА Новости Крым, 09.01.2024
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Украинская пропаганда разгоняет новые фейки про Севастополь
Украинская пропаганда разгоняет новые фейки про Севастополь - РИА Новости Крым, 09.01.2024
Украинская пропаганда разгоняет новые фейки про Севастополь
Украинская пропаганда разгоняет новые фейки про ситуацию в Севастополе, используя аккаунты жителей города. Об этом предупредил во вторник губернатор города... РИА Новости Крым, 09.01.2024
2024-01-09T18:46
2024-01-09T18:56
михаил развожаев
севастополь
крым
фейк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Украинская пропаганда разгоняет новые фейки про ситуацию в Севастополе, используя аккаунты жителей города. Об этом предупредил во вторник губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, фейковые объявления с информацией о "массовых ракетных ударах" для правдоподобности украшены гербом Севастополя. Авторы фейка призывают горожан срочно запастись продуктами, снять наличные деньги и покинуть город в кратчайшие сроки. Фейковые страницы РИА Новости Крым появились ранее в сети Интернет, распространяемая с их помощью информация не имеет отношения к редакции информационного агентства. В Крыму также фиксируют украинские информационные вбросы о взрывах в населенных пунктах, сообщал ранее советник главы Крыма Олег Крючков. Такие сообщения являются украинскими фейками. Читайте также на РИА Новости Крым: Телефоны крымчан атакуют ложными сообщениями о воздушной тревоге Киев вбросил новый фейк о Крымском мосте В Крыму фиксируют вбросы о взрывах – власти
https://crimea.ria.ru/20240109/feykovye-stranitsy-ria-novosti-krym-poyavilis-v-seti-1134065292.html
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Украинская пропаганда разгоняет новые фейки про Севастополь

Украина разгоняет новые фейки про ситуацию в Севастополе - Развожаев

18:46 09.01.2024 (обновлено: 18:56 09.01.2024)
 
© Telegram Михаил РазвожаевРазвожаев сообщил о распространенных в Севастополе ложных объявлениях
Развожаев сообщил о распространенных в Севастополе ложных объявлениях
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Украинская пропаганда разгоняет новые фейки про ситуацию в Севастополе, используя аккаунты жителей города. Об этом предупредил во вторник губернатор города Михаил Развожаев.
"Укропропагандисты от аккаунтов обычных севастопольцев рассылают по популярным городским пабликам фотографии объявлений, якобы появившихся на городских остановках", - сообщил губернатор в своем Telegram-канале.
По его словам, фейковые объявления с информацией о "массовых ракетных ударах" для правдоподобности украшены гербом Севастополя. Авторы фейка призывают горожан срочно запастись продуктами, снять наличные деньги и покинуть город в кратчайшие сроки.
"Конечно же, это ложь! Уже не первый раз ЦИПсО пытаются спровоцировать севастопольцев. Цель врагов — посеять панику, сделать нас уязвимыми", - констатировал Равожаев и попросил севастопольцев доверять только официальным источникам информации и сообщать по подозрительных сообщениях правоохранителям.
Фейковые страницы РИА Новости Крым появились ранее в сети Интернет, распространяемая с их помощью информация не имеет отношения к редакции информационного агентства.
В Крыму также фиксируют украинские информационные вбросы о взрывах в населенных пунктах, сообщал ранее советник главы Крыма Олег Крючков. Такие сообщения являются украинскими фейками.
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