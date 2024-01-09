https://crimea.ria.ru/20240109/ukrainskaya-propaganda-razgonyaet-novye-feyki-pro-sevastopol-1134066377.html

Украинская пропаганда разгоняет новые фейки про Севастополь

Украинская пропаганда разгоняет новые фейки про Севастополь - РИА Новости Крым, 09.01.2024

Украинская пропаганда разгоняет новые фейки про Севастополь

Украинская пропаганда разгоняет новые фейки про ситуацию в Севастополе, используя аккаунты жителей города. Об этом предупредил во вторник губернатор города... РИА Новости Крым, 09.01.2024

2024-01-09T18:46

2024-01-09T18:46

2024-01-09T18:56

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Украинская пропаганда разгоняет новые фейки про ситуацию в Севастополе, используя аккаунты жителей города. Об этом предупредил во вторник губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, фейковые объявления с информацией о "массовых ракетных ударах" для правдоподобности украшены гербом Севастополя. Авторы фейка призывают горожан срочно запастись продуктами, снять наличные деньги и покинуть город в кратчайшие сроки. Фейковые страницы РИА Новости Крым появились ранее в сети Интернет, распространяемая с их помощью информация не имеет отношения к редакции информационного агентства. В Крыму также фиксируют украинские информационные вбросы о взрывах в населенных пунктах, сообщал ранее советник главы Крыма Олег Крючков. Такие сообщения являются украинскими фейками. Читайте также на РИА Новости Крым: Телефоны крымчан атакуют ложными сообщениями о воздушной тревоге Киев вбросил новый фейк о Крымском мосте В Крыму фиксируют вбросы о взрывах – власти

https://crimea.ria.ru/20240109/feykovye-stranitsy-ria-novosti-krym-poyavilis-v-seti-1134065292.html

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2024

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