Украинская пропаганда разгоняет новые фейки про Севастополь
Украина разгоняет новые фейки про ситуацию в Севастополе - Развожаев
18:46 09.01.2024 (обновлено: 18:56 09.01.2024)
© Telegram Михаил РазвожаевРазвожаев сообщил о распространенных в Севастополе ложных объявлениях
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Украинская пропаганда разгоняет новые фейки про ситуацию в Севастополе, используя аккаунты жителей города. Об этом предупредил во вторник губернатор города Михаил Развожаев.
"Укропропагандисты от аккаунтов обычных севастопольцев рассылают по популярным городским пабликам фотографии объявлений, якобы появившихся на городских остановках", - сообщил губернатор в своем Telegram-канале.
По его словам, фейковые объявления с информацией о "массовых ракетных ударах" для правдоподобности украшены гербом Севастополя. Авторы фейка призывают горожан срочно запастись продуктами, снять наличные деньги и покинуть город в кратчайшие сроки.
"Конечно же, это ложь! Уже не первый раз ЦИПсО пытаются спровоцировать севастопольцев. Цель врагов — посеять панику, сделать нас уязвимыми", - констатировал Равожаев и попросил севастопольцев доверять только официальным источникам информации и сообщать по подозрительных сообщениях правоохранителям.
Фейковые страницы РИА Новости Крым появились ранее в сети Интернет, распространяемая с их помощью информация не имеет отношения к редакции информационного агентства.
В Крыму также фиксируют украинские информационные вбросы о взрывах в населенных пунктах, сообщал ранее советник главы Крыма Олег Крючков. Такие сообщения являются украинскими фейками.
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