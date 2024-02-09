https://crimea.ria.ru/20240209/fiksiruyutsya-massovye-ataki-na-krymskie-chaty-1134841588.html
Фиксируются массовые атаки на крымские чаты
Фиксируются массовые атаки на крымские чаты - РИА Новости Крым, 09.02.2024
Фиксируются массовые атаки на крымские чаты
Ложные массовые рассылки фиксируются в крымских чатах. Об этом сообщает советник главы Крыма Олег Крючков. РИА Новости Крым, 09.02.2024
2024-02-09T23:37
2024-02-09T23:37
2024-02-09T23:44
олег крючков
новости крыма
крым
интернет
безопасность
фейк
нейросеть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111747/98/1117479881_0:0:597:336_1920x0_80_0_0_04b217f2b553becc700687fc0cb709c5.png.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Ложные массовые рассылки фиксируются в крымских чатах. Об этом сообщает советник главы Крыма Олег Крючков.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщал, что украинская пропаганда разгоняет фейки про ситуацию в Севастополе, используя аккаунты жителей города.Фейковые страницы РИА Новости Крым появились ранее в сети Интернет, распространяемая с их помощью информация не имеет отношения к редакции информационного агентства.В Крыму также были зафиксированы украинские информационные вбросы о взрывах в населенных пунктах, сообщал ранее советник главы Крыма Олег Крючков. Такие сообщения являются украинскими фейками.Читайте также на РИА Новости Крым:Телефоны крымчан атакуют ложными сообщениями о воздушной тревогеКиев вбросил новый фейк о Крымском мостеВ Крыму фиксируют вбросы о взрывах – власти
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111747/98/1117479881_75:0:523:336_1920x0_80_0_0_d83d914f0325d34f132aa4db2cc19997.png.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег крючков, новости крыма, крым, интернет, безопасность, фейк, нейросеть
Фиксируются массовые атаки на крымские чаты
В крымских чатах фиксируется подмена страниц и нейросети
23:37 09.02.2024 (обновлено: 23:44 09.02.2024)