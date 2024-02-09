https://crimea.ria.ru/20240209/fiksiruyutsya-massovye-ataki-na-krymskie-chaty-1134841588.html

Фиксируются массовые атаки на крымские чаты

Фиксируются массовые атаки на крымские чаты - РИА Новости Крым, 09.02.2024

Фиксируются массовые атаки на крымские чаты

Ложные массовые рассылки фиксируются в крымских чатах. Об этом сообщает советник главы Крыма Олег Крючков. РИА Новости Крым, 09.02.2024

2024-02-09T23:37

2024-02-09T23:37

2024-02-09T23:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Ложные массовые рассылки фиксируются в крымских чатах. Об этом сообщает советник главы Крыма Олег Крючков.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщал, что украинская пропаганда разгоняет фейки про ситуацию в Севастополе, используя аккаунты жителей города.Фейковые страницы РИА Новости Крым появились ранее в сети Интернет, распространяемая с их помощью информация не имеет отношения к редакции информационного агентства.В Крыму также были зафиксированы украинские информационные вбросы о взрывах в населенных пунктах, сообщал ранее советник главы Крыма Олег Крючков. Такие сообщения являются украинскими фейками.Читайте также на РИА Новости Крым:Телефоны крымчан атакуют ложными сообщениями о воздушной тревогеКиев вбросил новый фейк о Крымском мостеВ Крыму фиксируют вбросы о взрывах – власти

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег крючков, новости крыма, крым, интернет, безопасность, фейк, нейросеть