Рейтинг@Mail.ru
Фиксируются массовые атаки на крымские чаты - РИА Новости Крым, 09.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240209/fiksiruyutsya-massovye-ataki-na-krymskie-chaty-1134841588.html
Фиксируются массовые атаки на крымские чаты
Фиксируются массовые атаки на крымские чаты - РИА Новости Крым, 09.02.2024
Фиксируются массовые атаки на крымские чаты
Ложные массовые рассылки фиксируются в крымских чатах. Об этом сообщает советник главы Крыма Олег Крючков. РИА Новости Крым, 09.02.2024
2024-02-09T23:37
2024-02-09T23:44
олег крючков
новости крыма
крым
интернет
безопасность
фейк
нейросеть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111747/98/1117479881_0:0:597:336_1920x0_80_0_0_04b217f2b553becc700687fc0cb709c5.png.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Ложные массовые рассылки фиксируются в крымских чатах. Об этом сообщает советник главы Крыма Олег Крючков.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщал, что украинская пропаганда разгоняет фейки про ситуацию в Севастополе, используя аккаунты жителей города.Фейковые страницы РИА Новости Крым появились ранее в сети Интернет, распространяемая с их помощью информация не имеет отношения к редакции информационного агентства.В Крыму также были зафиксированы украинские информационные вбросы о взрывах в населенных пунктах, сообщал ранее советник главы Крыма Олег Крючков. Такие сообщения являются украинскими фейками.Читайте также на РИА Новости Крым:Телефоны крымчан атакуют ложными сообщениями о воздушной тревогеКиев вбросил новый фейк о Крымском мостеВ Крыму фиксируют вбросы о взрывах – власти
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111747/98/1117479881_75:0:523:336_1920x0_80_0_0_d83d914f0325d34f132aa4db2cc19997.png.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
олег крючков, новости крыма, крым, интернет, безопасность, фейк, нейросеть
Фиксируются массовые атаки на крымские чаты

В крымских чатах фиксируется подмена страниц и нейросети

23:37 09.02.2024 (обновлено: 23:44 09.02.2024)
 
© РИА Новости . Кирилл КаллиниковНедостоверная информация. Архивное фото
Недостоверная информация. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Ложные массовые рассылки фиксируются в крымских чатах. Об этом сообщает советник главы Крыма Олег Крючков.

"Фиксируем массовые атаки на крымские каналы и пользователей. Используется полная подмена страниц и нейросети. Полное копирование голосов и изображения", – написал Крючков.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщал, что украинская пропаганда разгоняет фейки про ситуацию в Севастополе, используя аккаунты жителей города.
Фейковые страницы РИА Новости Крым появились ранее в сети Интернет, распространяемая с их помощью информация не имеет отношения к редакции информационного агентства.
В Крыму также были зафиксированы украинские информационные вбросы о взрывах в населенных пунктах, сообщал ранее советник главы Крыма Олег Крючков. Такие сообщения являются украинскими фейками.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Телефоны крымчан атакуют ложными сообщениями о воздушной тревоге
Киев вбросил новый фейк о Крымском мосте
В Крыму фиксируют вбросы о взрывах – власти
 
Олег КрючковНовости КрымаКрымИнтернетБезопасностьФейкНейросеть
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:37Фиксируются массовые атаки на крымские чаты
23:15У берегов Крыма уничтожен безэкипажный катер ВСУ
22:52Главное за день: 9 февраля
22:34Вслед за Залужным: Зеленский сменил главу Генштаба ВСУ
22:03Главные новости Крыма: 9 февраля
21:48Новые автобусы встанут на междугородние маршруты Донбасса
21:28Азово-Черноморское направление – как вырос грузооборот
21:01Фура перевернулась на трассе в Алуште – водитель погиб
20:38Весна: прогноз для Крыма на выходные от ФОБОС
20:27Масштабный снос самостроев – в Ялте освобождают улицы и набережные
20:02Четырехлетний ребенок погиб на пожаре
19:43Севастополь простился с героем СВО
19:18Брат там, где болит: как бухгалтер стала волонтером "Кружка добра"
19:01В Алуште неуправляемый микроавтобус сбил ребенка – мальчик в больнице
18:41Били и вымогали деньги: в Крыму задержаны подозреваемые в похищении
18:24Куда обращаться больным диабетом и онкологией за лекарствами в Крыму
18:07Пострадавшие от обстрелов ВСУ дети получат выплаты по 100 тысяч рублей
17:52Салгир вышел из берегов – подтоплена набережная в Симферополе
17:28ПСБ запустил акцию "Пенсионный бонус" для военных пенсионеров
17:15Больницам и поликлиникам Крыма не хватает 1500 медиков – Аксенов
Лента новостейМолния