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Развожаев попросил Путина о выплатах жителям осажденного Севастополя - РИА Новости Крым, 19.02.2024
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Развожаев попросил Путина о выплатах жителям осажденного Севастополя
Развожаев попросил Путина о выплатах жителям осажденного Севастополя - РИА Новости Крым, 19.02.2024
Развожаев попросил Путина о выплатах жителям осажденного Севастополя
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев попросил президента России Владимира Путина о федеральных выплатах жителям осажденного Севастополя. Такую просьбу он... РИА Новости Крым, 19.02.2024
2024-02-19T18:31
2024-02-19T18:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев попросил президента России Владимира Путина о федеральных выплатах жителям осажденного Севастополя. Такую просьбу он озвучил в понедельник на встрече с главой государства.Также он попросил главу государства дать поручение осуществить из Президентского фонда выплаты для жителей осажденного Севастополя и тех, кто награжден медалями за оборону и освобождение нашего города."Хорошо. Это сделаем", – ответил президент.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ветераны начали получать выплаты ко Дню ПобедыАрхивные кадры: как жил и воевал осажденный СевастопольСевастопольцы не уезжают - Развожаев доложил Путину о приросте населения
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Развожаев попросил Путина о выплатах жителям осажденного Севастополя

Развожаев попросил Путина о федеральных выплатах жителям осажденного Севастополя

18:31 19.02.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с губернатором Севастополя М. Развожаевым
Президент РФ В. Путин встретился с губернатором Севастополя М. Развожаевым
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев попросил президента России Владимира Путина о федеральных выплатах жителям осажденного Севастополя. Такую просьбу он озвучил в понедельник на встрече с главой государства.

"9 мая 2024 года Севастополь будет праздновать 80 лет освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Знаковая дата… Я бы хотел попросить дать поручение правительству на федеральном уровне сделать оргкомитет, чтобы эта дата не осталась незамеченной", – сказал он.

Также он попросил главу государства дать поручение осуществить из Президентского фонда выплаты для жителей осажденного Севастополя и тех, кто награжден медалями за оборону и освобождение нашего города.
"Хорошо. Это сделаем", – ответил президент.
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Михаил РазвожаевНовостиНовости КрымаСевастопольВладимир Путин (политик)КрымРоссияСоцзащита
 
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