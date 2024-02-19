https://crimea.ria.ru/20240219/razvozhaev-poprosil-putina-o-vyplatakh-zhitelyam-osazhdennogo-sevastopolya-1135059533.html

Развожаев попросил Путина о выплатах жителям осажденного Севастополя

Развожаев попросил Путина о выплатах жителям осажденного Севастополя - РИА Новости Крым, 19.02.2024

Развожаев попросил Путина о выплатах жителям осажденного Севастополя

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев попросил президента России Владимира Путина о федеральных выплатах жителям осажденного Севастополя. Такую просьбу он... РИА Новости Крым, 19.02.2024

2024-02-19T18:31

2024-02-19T18:31

2024-02-19T18:31

михаил развожаев

новости

новости крыма

севастополь

владимир путин (политик)

крым

россия

соцзащита

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/13/1135062126_0:108:3447:2047_1920x0_80_0_0_d6b97f43b64041326867426b70e64ecb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев попросил президента России Владимира Путина о федеральных выплатах жителям осажденного Севастополя. Такую просьбу он озвучил в понедельник на встрече с главой государства.Также он попросил главу государства дать поручение осуществить из Президентского фонда выплаты для жителей осажденного Севастополя и тех, кто награжден медалями за оборону и освобождение нашего города."Хорошо. Это сделаем", – ответил президент.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ветераны начали получать выплаты ко Дню ПобедыАрхивные кадры: как жил и воевал осажденный СевастопольСевастопольцы не уезжают - Развожаев доложил Путину о приросте населения

севастополь

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, новости, новости крыма, севастополь, владимир путин (политик), крым, россия, соцзащита