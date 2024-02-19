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Развожаев попросил Путина о выплатах жителям осажденного Севастополя
Развожаев попросил Путина о выплатах жителям осажденного Севастополя - РИА Новости Крым, 19.02.2024
Развожаев попросил Путина о выплатах жителям осажденного Севастополя
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев попросил президента России Владимира Путина о федеральных выплатах жителям осажденного Севастополя. Такую просьбу он... РИА Новости Крым, 19.02.2024
2024-02-19T18:31
2024-02-19T18:31
2024-02-19T18:31
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев попросил президента России Владимира Путина о федеральных выплатах жителям осажденного Севастополя. Такую просьбу он озвучил в понедельник на встрече с главой государства.Также он попросил главу государства дать поручение осуществить из Президентского фонда выплаты для жителей осажденного Севастополя и тех, кто награжден медалями за оборону и освобождение нашего города."Хорошо. Это сделаем", – ответил президент.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ветераны начали получать выплаты ко Дню ПобедыАрхивные кадры: как жил и воевал осажденный СевастопольСевастопольцы не уезжают - Развожаев доложил Путину о приросте населения
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Развожаев попросил Путина о выплатах жителям осажденного Севастополя
Развожаев попросил Путина о федеральных выплатах жителям осажденного Севастополя