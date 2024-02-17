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Верить нельзя: вбросы о стрельбе в школах фиксируют в Севастополе

Верить нельзя: вбросы о стрельбе в школах фиксируют в Севастополе - РИА Новости Крым, 17.02.2024

Верить нельзя: вбросы о стрельбе в школах фиксируют в Севастополе

Ложные сообщения о возможной стрельбе в школах Севастополя распространяются в Интернете, чтобы создать панику, сообщил в субботу губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 17.02.2024

2024-02-17T15:42

2024-02-17T15:42

2024-02-17T15:42

фейк

михаил развожаев

севастополь

новости

центр информационно-психологических операций (ципсо)

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безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Ложные сообщения о возможной стрельбе в школах Севастополя распространяются в Интернете, чтобы создать панику, сообщил в субботу губернатор города Михаил Развожаев и попросил не верить таким сообщениям и не тиражировать их.Губернатор обратился к родителям севастопольских школьников с просьбой не пересылать такие сообщения друг другу и не делиться ими в чатах."Если вы действительно хотите помочь — пишите в чат-бот как можно подробнее. Скриншоты, ссылки, подробные сведения, откуда и кто вам переслал сообщение. Информация будет оперативно доступна всем силовым ведомствам", - разъяснил он.Ложные сообщения о готовящемся теракте фиксировались также в крымских чатах, эту информацию опровергли, сообщал 12 февраля советник главы Крыма Олег Крючков. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму фиксируют вбросы о взрывах – властиФейковые страницы РИА Новости Крым появились в сетиВнимание, фейк: крымчанам стали поступать сообщения об эвакуации

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фейк, михаил развожаев, севастополь, новости, центр информационно-психологических операций (ципсо), крым, новости крыма, безопасность, безопасность республики крым и севастополя