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Верить нельзя: вбросы о стрельбе в школах фиксируют в Севастополе - РИА Новости Крым, 17.02.2024
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Верить нельзя: вбросы о стрельбе в школах фиксируют в Севастополе
Верить нельзя: вбросы о стрельбе в школах фиксируют в Севастополе - РИА Новости Крым, 17.02.2024
Верить нельзя: вбросы о стрельбе в школах фиксируют в Севастополе
Ложные сообщения о возможной стрельбе в школах Севастополя распространяются в Интернете, чтобы создать панику, сообщил в субботу губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 17.02.2024
2024-02-17T15:42
2024-02-17T15:42
фейк
михаил развожаев
севастополь
новости
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Ложные сообщения о возможной стрельбе в школах Севастополя распространяются в Интернете, чтобы создать панику, сообщил в субботу губернатор города Михаил Развожаев и попросил не верить таким сообщениям и не тиражировать их.Губернатор обратился к родителям севастопольских школьников с просьбой не пересылать такие сообщения друг другу и не делиться ими в чатах."Если вы действительно хотите помочь — пишите в чат-бот как можно подробнее. Скриншоты, ссылки, подробные сведения, откуда и кто вам переслал сообщение. Информация будет оперативно доступна всем силовым ведомствам", - разъяснил он.Ложные сообщения о готовящемся теракте фиксировались также в крымских чатах, эту информацию опровергли, сообщал 12 февраля советник главы Крыма Олег Крючков. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму фиксируют вбросы о взрывах – властиФейковые страницы РИА Новости Крым появились в сетиВнимание, фейк: крымчанам стали поступать сообщения об эвакуации
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фейк, михаил развожаев, севастополь, новости, центр информационно-психологических операций (ципсо), крым, новости крыма, безопасность, безопасность республики крым и севастополя
Верить нельзя: вбросы о стрельбе в школах фиксируют в Севастополе

Губернатор Севастополя опроверг фейки о возможной стрельбе в школах

15:42 17.02.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Ложные сообщения о возможной стрельбе в школах Севастополя распространяются в Интернете, чтобы создать панику, сообщил в субботу губернатор города Михаил Развожаев и попросил не верить таким сообщениям и не тиражировать их.

"По чатам и пабликам Севастополя расходится провокационная информация о том, что неизвестные собираются устроить стрельбу в школах. Все оперативные службы знают об этой информации, тех, кто создал этот канал и пытается устроить панику в городе, уже вычисляют", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Губернатор обратился к родителям севастопольских школьников с просьбой не пересылать такие сообщения друг другу и не делиться ими в чатах.
"Если вы действительно хотите помочь — пишите в чат-бот как можно подробнее. Скриншоты, ссылки, подробные сведения, откуда и кто вам переслал сообщение. Информация будет оперативно доступна всем силовым ведомствам", - разъяснил он.
Ложные сообщения о готовящемся теракте фиксировались также в крымских чатах, эту информацию опровергли, сообщал 12 февраля советник главы Крыма Олег Крючков.
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ФейкМихаил РазвожаевСевастопольНовостиЦентр информационно-психологических операций (ЦИПсО)КрымНовости КрымаБезопасностьБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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