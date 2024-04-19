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Парад и шествие "Бессмертного полка" в Крыму не планируются - Аксенов - РИА Новости Крым, 19.04.2024
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Парад и шествие "Бессмертного полка" в Крыму не планируются - Аксенов
Парад и шествие "Бессмертного полка" в Крыму не планируются - Аксенов - РИА Новости Крым, 19.04.2024
Парад и шествие "Бессмертного полка" в Крыму не планируются - Аксенов
В Крыму не планируется проведение парада в День Победы и шествие "Бессмертного полка" из соображений безопасности. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 19.04.2024
2024-04-19T09:09
2024-04-19T09:19
безопасность республики крым и севастополя
день победы
9 мая
сергей аксенов
крым
бессмертный полк
парад
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. В Крыму не планируется проведение парада в День Победы и шествие "Бессмертного полка" из соображений безопасности. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов. При этом глава республики подчеркнул, что в регионе обязательно воздадут дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны и почтят память погибших. "Проведем праздничные мероприятия в разных форматах. Одним словом, День Победы Крым встретит достойно", - заверил Аксенов.Ранее об отмене массовых мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, сообщили главы Псковской, Рязанской, Брянской, Курской и Белгородской областей.В то же время военные парады пройдут в 28 городах страны. В них примут участие свыше 50 тысяч человек и около 1 тысячи образцов вооружения и военной техники. В параде на Красной площади в Москве планируется задействовать более девяти тысяч человек и 75 единиц техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Тайная тропа: как бойцы Красной Армии дошли до Севастополя в 1944-мВокалисты из 15 стран примут участие в фестивале "Дорога на Ялту"Экипаж машины боевой: интересные факты о танке-освободителе Симферополя
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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безопасность республики крым и севастополя, день победы, 9 мая, сергей аксенов, крым, бессмертный полк, парад, новости крыма
Парад и шествие "Бессмертного полка" в Крыму не планируются - Аксенов

Проведение военного парада и "Бессмертного полка" в Крыму не планируется – Аксенов

09:09 19.04.2024 (обновлено: 09:19 19.04.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПарад Победы в Симферополе 20201
Парад Победы в Симферополе 20201 - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. В Крыму не планируется проведение парада в День Победы и шествие "Бессмертного полка" из соображений безопасности. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
"Проведение 9 мая военного парада и шествия "Бессмертного полка" в Республике Крым не планируется. Это связано с вопросами обеспечения безопасности", – написал в своем Telegram-канале Аксенов.
При этом глава республики подчеркнул, что в регионе обязательно воздадут дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны и почтят память погибших.
"Проведем праздничные мероприятия в разных форматах. Одним словом, День Победы Крым встретит достойно", - заверил Аксенов.
Ранее об отмене массовых мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, сообщили главы Псковской, Рязанской, Брянской, Курской и Белгородской областей.
В то же время военные парады пройдут в 28 городах страны. В них примут участие свыше 50 тысяч человек и около 1 тысячи образцов вооружения и военной техники. В параде на Красной площади в Москве планируется задействовать более девяти тысяч человек и 75 единиц техники.
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Безопасность Республики Крым и СевастополяДень Победы9 маяСергей АксеновКрымБессмертный полкПарадНовости Крыма
 
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