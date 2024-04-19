https://crimea.ria.ru/20240419/parad-i-shestvie-bessmertnogo-polka-v-krymu-ne-planiruyutsya---aksenov-1136678814.html

Парад и шествие "Бессмертного полка" в Крыму не планируются - Аксенов

Парад и шествие "Бессмертного полка" в Крыму не планируются - Аксенов - РИА Новости Крым, 19.04.2024

Парад и шествие "Бессмертного полка" в Крыму не планируются - Аксенов

В Крыму не планируется проведение парада в День Победы и шествие "Бессмертного полка" из соображений безопасности. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 19.04.2024

2024-04-19T09:09

2024-04-19T09:09

2024-04-19T09:19

безопасность республики крым и севастополя

день победы

9 мая

сергей аксенов

крым

бессмертный полк

парад

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. В Крыму не планируется проведение парада в День Победы и шествие "Бессмертного полка" из соображений безопасности. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов. При этом глава республики подчеркнул, что в регионе обязательно воздадут дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны и почтят память погибших. "Проведем праздничные мероприятия в разных форматах. Одним словом, День Победы Крым встретит достойно", - заверил Аксенов.Ранее об отмене массовых мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, сообщили главы Псковской, Рязанской, Брянской, Курской и Белгородской областей.В то же время военные парады пройдут в 28 городах страны. В них примут участие свыше 50 тысяч человек и около 1 тысячи образцов вооружения и военной техники. В параде на Красной площади в Москве планируется задействовать более девяти тысяч человек и 75 единиц техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Тайная тропа: как бойцы Красной Армии дошли до Севастополя в 1944-мВокалисты из 15 стран примут участие в фестивале "Дорога на Ялту"Экипаж машины боевой: интересные факты о танке-освободителе Симферополя

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, день победы, 9 мая, сергей аксенов, крым, бессмертный полк, парад, новости крыма