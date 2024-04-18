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Тайная тропа: как бойцы Красной Армии дошли до Севастополя в 1944-м - РИА Новости Крым, 18.04.2024
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Моряки-десантники водружают на горе Митридат знамя - символ освобождения Керчи от немецких захватчиков в годы Великой Отечественной войны. - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
80 лет освобождения Крыма
https://crimea.ria.ru/20240418/taynaya-tropa-kak-boytsy-krasnoy-armii-doshli-do-sevastopolya-v-1944-m-1136667130.html
Тайная тропа: как бойцы Красной Армии дошли до Севастополя в 1944-м
Тайная тропа: как бойцы Красной Армии дошли до Севастополя в 1944-м - РИА Новости Крым, 18.04.2024
Тайная тропа: как бойцы Красной Армии дошли до Севастополя в 1944-м
Участники проекта Ялтинского клуба исторической реконструкции, преодолев путь в 380 километров, сегодня "взяли" Балаклаву и Федюхины высоты на подступах к... РИА Новости Крым, 18.04.2024
2024-04-18T20:02
2024-04-18T21:45
80 лет освобождения крыма
крым
история
великая отечественная война
севастополь
память
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Участники проекта Ялтинского клуба исторической реконструкции, преодолев путь в 380 километров, сегодня "взяли" Балаклаву и Федюхины высоты на подступах к Севастополю, повторив подвиг бойцов Красной Армии в ходе Крымской наступательной операции в 1944 году. Интересными фактами о том, как от немецких оккупантов зачищали окрестности города-героя, с РИА Новости Крым перед знаковым "боем" поделился "товарищ капитан" – координатор проекта "Дорогами Освободителей", председатель первичного отделения ДОСААФа Ялты Антон Глухарев.Снова здесь, у рекиК окраинам Севастополя подошли накануне вечером, 17 апреля. Небольшой лагерь разбили у реки Черной, между поселками Штурмовое и Хмельницкое, когда уже смеркалось.Место примечательно еще и тем, что здесь произошло кровопролитное сражение между защитниками города и войсками антироссийской коалиции в годы Крымской войны в 1855 году. Историю подвига своих предков на этой земле хорошо знали и участники обороны Севастополя – бойцы 7-й (Севастопольской) бригады морской пехоты, которые тоже дрались здесь и часть которых участвовала потом в 1944-м в освобождении полуострова, сказал реконструктор."Политруки водили бойцов по этим местам, к памятнику сражению на реке Черной (он стоит здесь с 1905 года – ред.) и даже приглашали экскурсоводов, чтобы те рассказали, какую героическую землю они защищают", – отметил он.18 апреля 1944 года советские войска освободили Балаклаву. В этот же день были взяты и Федюхины высоты на подступах к Севастополю, чему предшествовала операция, не менее героическая, чем те, что вошли в историю прежде.Тропа к победе"Когда наши части подошли сюда, к Федюхиным высотам, среди бойцов оказался местный житель – старший лейтенант, участвовавший до этого в обороне Севастополя. Он сообщил командиру полка, что знает здесь одну тропу, которая позволит выйти наверх – в тыл к немцам. Подумав, полковник разрешил провести маневр на свой страх и риск. И порядка 15 бойцов-разведчиков с четырьмя станковыми пулеметами скрытно, под покровом ночи, поднялись и оказались над позициями врага", – рассказал Глухарев.Согласно плану, немцев надо было выманить из оборонительных укреплений. Для этого советские бойцы стали вести редкий оружейный огонь, стреляя из винтовок по тылам противника, а его здесь была целая рота, то есть порядка 100-120 человек."Немцы подумали, что это какие-то партизаны забрались или разведчики – развернули роту, покинули свои траншеи и прочесом стали двигаться вперед, наверх, в район этой высоты. Наши их подпустили на кинжальный огонь и из пулеметов уничтожили треть личного состава. Остальные немцы убежали за холм и спустя буквально 15-20 минут разведчики увидели, как выжившие грузятся на бронетранспортеры и уезжают в сторону Сапун-горы", – поделился подробностями Глухарев.Тропа победы над врагом на Федюхиных высотах, где теперь располагается одноименный парк живой истории, находится между восстановленными французскими и русскими позициями на площадке "Крымская война", говорит реконструктор. "Когда заходишь в парк и проходишь слева, то двигаешься именно по тому месту, откуда зашли наши разведчики", – уточнил Антон.Подвиг в нашей генетической памятиСлавной тропой поднимались и сегодня, в 80-ю годовщину освобождения этой земли от немецко-фашистских захватчиков, члены Ялтинского клуба исторической реконструкции отделения ДОСААФ – старшеклассники и студенты школ и вузов Ялты во главе со своим "товарищем капитаном" Антоном Глухаревым."У нас 323-й гвардейский горно-стрелковый полк – это та часть, которую мы реконструируем. Но в дань уважения о всех частях, которые освобождали Крым, у нас ребята представляют и морских пехотинцев, и связистов, и военных инженеров, и санитарное отделение. Огромное же количество людей участвовало в освобождении Крыма", – поделился он.Свой поход до Севастополя от Керчи, а точнее из Героевки (бывший п. Эльтиген, где высадился десант и откуда началось освобождение Крыма) они начали 10 апреля, преодолев 380 километров из которых 220 – пешком. Взвод прошел дорогами через десятки городов и поселков, повторяя путь воинов-освободителей в апреле 1944-го. Керчь и Аджимушкайские каменоломни, Феодосия, Коктебельская и Солнечная долины, Тихая бухта, старая дорога на Судак, Большая Ялта и, наконец, Балаклава и Федюхины высоты под Севастополем.Кульминационный момент: бойцов Красной Армии встречают местные жители, и вот уже морпехи – в пехотной форме и тельняшках, – используя семафорную азбуку, сигналят в сторону города флажками: "Крым наш" с самой высокой точки."Мы в этом году празднуем две уникальные Крымские весны: освобождение в 1944-м году и в 2014-м. Поэтому вот такая финальная точка в нашем проекте", – объяснил Глухарев.Цель проекта – воспитать молодое поколение осознанными защитниками Отечества, дав ребятам возможность через подвиг предков примерить на себя образ героев, говорит он. Они не просто носят форму, а умеют пользоваться полевыми телефонами и прокладывать связь, знают азы работы саперов и основы тактики морской пехоты, умеют двигаться штурмовыми отделениями и с полной выкладкой в медицинских сумках, причем каждый знает, как оказать первую помощь.Неудивительно, что большинство выпускников клуба поступает в военные училища, в том числе командные, есть среди них и военные инженеры, и летчики, и добровольцы, отправившиеся в зону СВО, и у одного из таких уже две медали "За Отвагу".Все потому, что, когда ты начинаешь ассоциировать себя с героем, то пытаешься быть на него похожим и становишься героем", – говорит "товарищ капитан".
https://crimea.ria.ru/20240408/Vesna-osvobozhdeniya-khronika-razgroma-fashistov-v-Krymu-1116383968.html
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крым, история, великая отечественная война, севастополь, память
Тайная тропа: как бойцы Красной Армии дошли до Севастополя в 1944-м

Крымские реконструкторы повторили подвиг Красной Армии в 1944-м на подступах к Севастополю

20:02 18.04.2024 (обновлено: 21:45 18.04.2024)
 
© Парк живой истории "Федюхины высоты"Участники похода Дорогами освободителей дошли до Севастополя
Участники похода Дорогами освободителей дошли до Севастополя
© Парк живой истории "Федюхины высоты"
Читать в
Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Участники проекта Ялтинского клуба исторической реконструкции, преодолев путь в 380 километров, сегодня "взяли" Балаклаву и Федюхины высоты на подступах к Севастополю, повторив подвиг бойцов Красной Армии в ходе Крымской наступательной операции в 1944 году. Интересными фактами о том, как от немецких оккупантов зачищали окрестности города-героя, с РИА Новости Крым перед знаковым "боем" поделился "товарищ капитан" – координатор проекта "Дорогами Освободителей", председатель первичного отделения ДОСААФа Ялты Антон Глухарев.
© РИА Новости КрымТоварищ капитан Антон Глухарев с супругой Анастасией Люборосцевой
Товарищ капитан Антон Глухарев с супругой Анастасией Люборосцевой - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости Крым
Товарищ капитан Антон Глухарев с супругой Анастасией Люборосцевой

Снова здесь, у реки

К окраинам Севастополя подошли накануне вечером, 17 апреля. Небольшой лагерь разбили у реки Черной, между поселками Штурмовое и Хмельницкое, когда уже смеркалось.
"Мы оказались именно там, где наши бойцы остановились в этот день 80 лет назад. На рубежах перед Федюхиными высотами. Потому что нужно было подготовиться к штурму Севастополя, сконцентрировать здесь для этого войска максимально", – рассказал Антон Глухарев.
© РИА Новости КрымРеконструкторы проекта Дорогами освободителей становятся лагерем у реки Черной под Севастополем
Реконструкторы проекта Дорогами освободителей становятся лагерем у реки Черной под Севастополем - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости Крым
Реконструкторы проекта Дорогами освободителей становятся лагерем у реки Черной под Севастополем
Место примечательно еще и тем, что здесь произошло кровопролитное сражение между защитниками города и войсками антироссийской коалиции в годы Крымской войны в 1855 году. Историю подвига своих предков на этой земле хорошо знали и участники обороны Севастополя – бойцы 7-й (Севастопольской) бригады морской пехоты, которые тоже дрались здесь и часть которых участвовала потом в 1944-м в освобождении полуострова, сказал реконструктор.
"Политруки водили бойцов по этим местам, к памятнику сражению на реке Черной (он стоит здесь с 1905 года – ред.) и даже приглашали экскурсоводов, чтобы те рассказали, какую героическую землю они защищают", – отметил он.
18 апреля 1944 года советские войска освободили Балаклаву. В этот же день были взяты и Федюхины высоты на подступах к Севастополю, чему предшествовала операция, не менее героическая, чем те, что вошли в историю прежде.
© РИА Новости КрымПамятник сражению у реки Черной под Севастополем
Памятник сражению у реки Черной под Севастополем - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости Крым
Памятник сражению у реки Черной под Севастополем

Тропа к победе

"Когда наши части подошли сюда, к Федюхиным высотам, среди бойцов оказался местный житель – старший лейтенант, участвовавший до этого в обороне Севастополя. Он сообщил командиру полка, что знает здесь одну тропу, которая позволит выйти наверх – в тыл к немцам. Подумав, полковник разрешил провести маневр на свой страх и риск. И порядка 15 бойцов-разведчиков с четырьмя станковыми пулеметами скрытно, под покровом ночи, поднялись и оказались над позициями врага", – рассказал Глухарев.
Согласно плану, немцев надо было выманить из оборонительных укреплений. Для этого советские бойцы стали вести редкий оружейный огонь, стреляя из винтовок по тылам противника, а его здесь была целая рота, то есть порядка 100-120 человек.
"Немцы подумали, что это какие-то партизаны забрались или разведчики – развернули роту, покинули свои траншеи и прочесом стали двигаться вперед, наверх, в район этой высоты. Наши их подпустили на кинжальный огонь и из пулеметов уничтожили треть личного состава. Остальные немцы убежали за холм и спустя буквально 15-20 минут разведчики увидели, как выжившие грузятся на бронетранспортеры и уезжают в сторону Сапун-горы", – поделился подробностями Глухарев.
"То есть, когда 7-я бригада морской пехоты защищала Федюхины высоты в течение всей обороны Севастополя, они как встали здесь, так и стояли более 200 дней, погибли почти все, но высоту не отдали. А немцы не смогли продержаться даже несколько часов: почти 100 человек уничтожили 15 наших разведчиков", – с гордостью добавил он.
Тропа победы над врагом на Федюхиных высотах, где теперь располагается одноименный парк живой истории, находится между восстановленными французскими и русскими позициями на площадке "Крымская война", говорит реконструктор. "Когда заходишь в парк и проходишь слева, то двигаешься именно по тому месту, откуда зашли наши разведчики", – уточнил Антон.
© Парк живой истории "Федюхины высоты"Участники проекта Дорогами освободителей на тропе в районе Федюхиных высот
Участники проекта Дорогами освободителей на тропе в районе Федюхиных высот
© Парк живой истории "Федюхины высоты"
Участники проекта Дорогами освободителей на тропе в районе Федюхиных высот

Подвиг в нашей генетической памяти

Славной тропой поднимались и сегодня, в 80-ю годовщину освобождения этой земли от немецко-фашистских захватчиков, члены Ялтинского клуба исторической реконструкции отделения ДОСААФ – старшеклассники и студенты школ и вузов Ялты во главе со своим "товарищем капитаном" Антоном Глухаревым.
"У нас 323-й гвардейский горно-стрелковый полк – это та часть, которую мы реконструируем. Но в дань уважения о всех частях, которые освобождали Крым, у нас ребята представляют и морских пехотинцев, и связистов, и военных инженеров, и санитарное отделение. Огромное же количество людей участвовало в освобождении Крыма", – поделился он.
Свой поход до Севастополя от Керчи, а точнее из Героевки (бывший п. Эльтиген, где высадился десант и откуда началось освобождение Крыма) они начали 10 апреля, преодолев 380 километров из которых 220 – пешком. Взвод прошел дорогами через десятки городов и поселков, повторяя путь воинов-освободителей в апреле 1944-го.
"В России больше такого нет, потому что только в Крыму так получилось, что освобождение городов происходило тут чуть ли не через день, и невозможно вот так нигде пройти, кроме Крыма", – сказал главный реконструктор.
Керчь и Аджимушкайские каменоломни, Феодосия, Коктебельская и Солнечная долины, Тихая бухта, старая дорога на Судак, Большая Ялта и, наконец, Балаклава и Федюхины высоты под Севастополем.
Кульминационный момент: бойцов Красной Армии встречают местные жители, и вот уже морпехи – в пехотной форме и тельняшках, – используя семафорную азбуку, сигналят в сторону города флажками: "Крым наш" с самой высокой точки.
"Мы в этом году празднуем две уникальные Крымские весны: освобождение в 1944-м году и в 2014-м. Поэтому вот такая финальная точка в нашем проекте", – объяснил Глухарев.
© Парк живой истории "Федюхины высоты"Участников похода Дорогами освободителей встречают на Фелюхиных высотах в Севастополе
Участников похода Дорогами освободителей встречают на Фелюхиных высотах в Севастополе
© Парк живой истории "Федюхины высоты"
Участников похода Дорогами освободителей встречают на Фелюхиных высотах в Севастополе
Цель проекта – воспитать молодое поколение осознанными защитниками Отечества, дав ребятам возможность через подвиг предков примерить на себя образ героев, говорит он. Они не просто носят форму, а умеют пользоваться полевыми телефонами и прокладывать связь, знают азы работы саперов и основы тактики морской пехоты, умеют двигаться штурмовыми отделениями и с полной выкладкой в медицинских сумках, причем каждый знает, как оказать первую помощь.
Неудивительно, что большинство выпускников клуба поступает в военные училища, в том числе командные, есть среди них и военные инженеры, и летчики, и добровольцы, отправившиеся в зону СВО, и у одного из таких уже две медали "За Отвагу".
Все потому, что, когда ты начинаешь ассоциировать себя с героем, то пытаешься быть на него похожим и становишься героем", – говорит "товарищ капитан".

"Может быть, пройдут годы, и эти ребята будут отождествлять себя с героями специальной военной операции. Но даже герои СВО сейчас отождествляют себя с героями Великой Отечественной войны. Как, кстати, герои Второй обороны Севастополя отождествляли себя с защитниками Первой обороны Севастополя. Это в нашей крови, генетической памяти", – подытожил Антон Глухарев.

© Ялтинский Клуб Исторической Реконструкции ДОСААФУчастники проекта дорогами освободителей в Керчи
Участники проекта дорогами освободителей в Керчи
1 из 4
Участники проекта дорогами освободителей в Керчи
© Ялтинский Клуб Исторической Реконструкции ДОСААФ
© Ялтинский Клуб Исторической Реконструкции ДОСААФРеконструкторы - участники проекта Дорогами освободителей на набережной в Ялте
Реконструкторы - участники проекта Дорогами освободителей на набережной в Ялте
2 из 4
Реконструкторы - участники проекта Дорогами освободителей на набережной в Ялте
© Ялтинский Клуб Исторической Реконструкции ДОСААФ
© Ялтинский Клуб Исторической Реконструкции ДОСААФУчастники похода Дорогами освободителей на тропе над бухтой в Коктебеле
Участники похода Дорогами освободителей на тропе над бухтой в Коктебеле
3 из 4
Участники похода Дорогами освободителей на тропе над бухтой в Коктебеле
© Ялтинский Клуб Исторической Реконструкции ДОСААФ
© Ялтинский Клуб Исторической Реконструкции ДОСААФУчастники похода Дорогами освободителей идут по побережью в Тихой бухте - Коктебель
Участники похода Дорогами освободителей идут по побережью в Тихой бухте - Коктебель
4 из 4
Участники похода Дорогами освободителей идут по побережью в Тихой бухте - Коктебель
© Ялтинский Клуб Исторической Реконструкции ДОСААФ
1 из 4
Участники проекта дорогами освободителей в Керчи
© Ялтинский Клуб Исторической Реконструкции ДОСААФ
2 из 4
Реконструкторы - участники проекта Дорогами освободителей на набережной в Ялте
© Ялтинский Клуб Исторической Реконструкции ДОСААФ
3 из 4
Участники похода Дорогами освободителей на тропе над бухтой в Коктебеле
© Ялтинский Клуб Исторической Реконструкции ДОСААФ
4 из 4
Участники похода Дорогами освободителей идут по побережью в Тихой бухте - Коктебель
© Ялтинский Клуб Исторической Реконструкции ДОСААФ
Весна освобождения: хроника разгрома фашистов в Крыму
8 апреля, 06:0180 лет освобождения Крыма
Весна освобождения: хроника разгрома фашистов в Крыму
80 лет освобождения КрымаКрымИсторияВеликая Отечественная войнаСевастопольПамять
 
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