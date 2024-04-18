https://crimea.ria.ru/20240418/taynaya-tropa-kak-boytsy-krasnoy-armii-doshli-do-sevastopolya-v-1944-m-1136667130.html

Тайная тропа: как бойцы Красной Армии дошли до Севастополя в 1944-м

Тайная тропа: как бойцы Красной Армии дошли до Севастополя в 1944-м - РИА Новости Крым, 18.04.2024

Тайная тропа: как бойцы Красной Армии дошли до Севастополя в 1944-м

Участники проекта Ялтинского клуба исторической реконструкции, преодолев путь в 380 километров, сегодня "взяли" Балаклаву и Федюхины высоты на подступах к... РИА Новости Крым, 18.04.2024

2024-04-18T20:02

2024-04-18T20:02

2024-04-18T21:45

80 лет освобождения крыма

крым

история

великая отечественная война

севастополь

память

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/12/1136667363_0:241:1281:961_1920x0_80_0_0_c869fc832081ded36f4956bb99f6e70f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Участники проекта Ялтинского клуба исторической реконструкции, преодолев путь в 380 километров, сегодня "взяли" Балаклаву и Федюхины высоты на подступах к Севастополю, повторив подвиг бойцов Красной Армии в ходе Крымской наступательной операции в 1944 году. Интересными фактами о том, как от немецких оккупантов зачищали окрестности города-героя, с РИА Новости Крым перед знаковым "боем" поделился "товарищ капитан" – координатор проекта "Дорогами Освободителей", председатель первичного отделения ДОСААФа Ялты Антон Глухарев.Снова здесь, у рекиК окраинам Севастополя подошли накануне вечером, 17 апреля. Небольшой лагерь разбили у реки Черной, между поселками Штурмовое и Хмельницкое, когда уже смеркалось.Место примечательно еще и тем, что здесь произошло кровопролитное сражение между защитниками города и войсками антироссийской коалиции в годы Крымской войны в 1855 году. Историю подвига своих предков на этой земле хорошо знали и участники обороны Севастополя – бойцы 7-й (Севастопольской) бригады морской пехоты, которые тоже дрались здесь и часть которых участвовала потом в 1944-м в освобождении полуострова, сказал реконструктор."Политруки водили бойцов по этим местам, к памятнику сражению на реке Черной (он стоит здесь с 1905 года – ред.) и даже приглашали экскурсоводов, чтобы те рассказали, какую героическую землю они защищают", – отметил он.18 апреля 1944 года советские войска освободили Балаклаву. В этот же день были взяты и Федюхины высоты на подступах к Севастополю, чему предшествовала операция, не менее героическая, чем те, что вошли в историю прежде.Тропа к победе"Когда наши части подошли сюда, к Федюхиным высотам, среди бойцов оказался местный житель – старший лейтенант, участвовавший до этого в обороне Севастополя. Он сообщил командиру полка, что знает здесь одну тропу, которая позволит выйти наверх – в тыл к немцам. Подумав, полковник разрешил провести маневр на свой страх и риск. И порядка 15 бойцов-разведчиков с четырьмя станковыми пулеметами скрытно, под покровом ночи, поднялись и оказались над позициями врага", – рассказал Глухарев.Согласно плану, немцев надо было выманить из оборонительных укреплений. Для этого советские бойцы стали вести редкий оружейный огонь, стреляя из винтовок по тылам противника, а его здесь была целая рота, то есть порядка 100-120 человек."Немцы подумали, что это какие-то партизаны забрались или разведчики – развернули роту, покинули свои траншеи и прочесом стали двигаться вперед, наверх, в район этой высоты. Наши их подпустили на кинжальный огонь и из пулеметов уничтожили треть личного состава. Остальные немцы убежали за холм и спустя буквально 15-20 минут разведчики увидели, как выжившие грузятся на бронетранспортеры и уезжают в сторону Сапун-горы", – поделился подробностями Глухарев.Тропа победы над врагом на Федюхиных высотах, где теперь располагается одноименный парк живой истории, находится между восстановленными французскими и русскими позициями на площадке "Крымская война", говорит реконструктор. "Когда заходишь в парк и проходишь слева, то двигаешься именно по тому месту, откуда зашли наши разведчики", – уточнил Антон.Подвиг в нашей генетической памятиСлавной тропой поднимались и сегодня, в 80-ю годовщину освобождения этой земли от немецко-фашистских захватчиков, члены Ялтинского клуба исторической реконструкции отделения ДОСААФ – старшеклассники и студенты школ и вузов Ялты во главе со своим "товарищем капитаном" Антоном Глухаревым."У нас 323-й гвардейский горно-стрелковый полк – это та часть, которую мы реконструируем. Но в дань уважения о всех частях, которые освобождали Крым, у нас ребята представляют и морских пехотинцев, и связистов, и военных инженеров, и санитарное отделение. Огромное же количество людей участвовало в освобождении Крыма", – поделился он.Свой поход до Севастополя от Керчи, а точнее из Героевки (бывший п. Эльтиген, где высадился десант и откуда началось освобождение Крыма) они начали 10 апреля, преодолев 380 километров из которых 220 – пешком. Взвод прошел дорогами через десятки городов и поселков, повторяя путь воинов-освободителей в апреле 1944-го. Керчь и Аджимушкайские каменоломни, Феодосия, Коктебельская и Солнечная долины, Тихая бухта, старая дорога на Судак, Большая Ялта и, наконец, Балаклава и Федюхины высоты под Севастополем.Кульминационный момент: бойцов Красной Армии встречают местные жители, и вот уже морпехи – в пехотной форме и тельняшках, – используя семафорную азбуку, сигналят в сторону города флажками: "Крым наш" с самой высокой точки."Мы в этом году празднуем две уникальные Крымские весны: освобождение в 1944-м году и в 2014-м. Поэтому вот такая финальная точка в нашем проекте", – объяснил Глухарев.Цель проекта – воспитать молодое поколение осознанными защитниками Отечества, дав ребятам возможность через подвиг предков примерить на себя образ героев, говорит он. Они не просто носят форму, а умеют пользоваться полевыми телефонами и прокладывать связь, знают азы работы саперов и основы тактики морской пехоты, умеют двигаться штурмовыми отделениями и с полной выкладкой в медицинских сумках, причем каждый знает, как оказать первую помощь.Неудивительно, что большинство выпускников клуба поступает в военные училища, в том числе командные, есть среди них и военные инженеры, и летчики, и добровольцы, отправившиеся в зону СВО, и у одного из таких уже две медали "За Отвагу".Все потому, что, когда ты начинаешь ассоциировать себя с героем, то пытаешься быть на него похожим и становишься героем", – говорит "товарищ капитан".

https://crimea.ria.ru/20240408/Vesna-osvobozhdeniya-khronika-razgroma-fashistov-v-Krymu-1116383968.html

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

Анна Петрова

Анна Петрова

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

крым, история, великая отечественная война, севастополь, память