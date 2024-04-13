https://crimea.ria.ru/20240413/ekipazh-mashiny-boevoy-interesnye-fakty-o-tanke-osvoboditele-simferopolya-1136387082.html

Экипаж машины боевой: интересные факты о танке-освободителе Симферополя

Экипаж машины боевой: интересные факты о танке-освободителе Симферополя - РИА Новости Крым, 13.04.2024

Экипаж машины боевой: интересные факты о танке-освободителе Симферополя

Одной из главных точек притяжения в Симферополе в дни памяти и празднования годовщины освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков является... РИА Новости Крым, 13.04.2024

2024-04-13T07:03

2024-04-13T07:03

2024-04-13T09:02

симферополь

80 лет освобождения крыма

великая отечественная война

крым в великой отечественной войне

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память

история

проект "освобождение"

иван коваленко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Одной из главных точек притяжения в Симферополе в дни памяти и празднования годовщины освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков является памятник-танк в центре города, история появления которого связана с мифом, но правдива в главном: его экипаж был многонациональным и поистине героическим. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал гид по Крыму, краевед, географ-путешественник Иван Коваленко.Когда речь идет о Великой Отечественной войне и героях-защитниках Крыма, одной из главных точек притяжения в Симферополе можно назвать Вечный огонь в Гагаринском парке, отметил Коваленко.Но есть и другое место, которое местным жителям особенно дорого при воспоминании о Крымской стратегической наступательной операции советских войск, которая началась 8 апреля, и, как следствие, об освобождении столицы республики, добавил он.Памятником стала реальная боевая машина, которая 13 апреля 1944-го вошла в Симферополь около 10 утра во главе танковой колонны, отмечает Коваленко. Но утверждать с уверенностью, что именно этот танк первым, нельзя, говорит он. Все об освобождении Крыма смотрите по ссылке >>"Один из мифов о том, что это был первый танк, который зашел в город. Что на броне ехали солдаты с красным флагом. Но мы должны говорить правду: это был один из первых танков. Это был 19-й танковый корпус, а вообще первые танки, которые там шли, были те, что передавали нам по ленд-лизу – если не ошибаюсь, система называлась "Валентайн" – из Великобритании. Было бы некорректно ставить иностранного производства танк (как памятник советским войнам-освободителям). Поэтому этот Т-34 - один из первых", – рассказал Коваленко. Меньше месяца спустя огнеметный танк ОТ-34 с бортовым номером 201 принял последний бой в Севастополе. Весь искореженный после боев, он вместе с другими машинами был доставлен на ж/д вокзал Симферополя в мае 1944, откуда его должны были отправить в утиль – на переработку, говорит Коваленко, но судьба распорядилась иначе. "Руководство 19-го танкового корпуса решило, что надо почтить память танкистов. И этот танк случайно выбрали. Его установили на пьедестал, который сделали сами танкисты. Был выделен горисполкомом мастер, который показывал им, как его строить. То есть это танк-памятник танкистов танкистам. В 1960-е годы была перефразирована надпись на нем "Освободителям Симферополя". Сейчас это уже памятник всем освободителям Крыма.Что касается экипажа, то он был не просто героическим, но и одним из тех, чья история действительно достойна кино. Командиром танка был Павел Заргарян. С ним – механик-водитель Владимир Мельников и стрелок-радист Алексей Ковбаса. "То есть украинец, русский и армянин. Многонациональный экипаж. И они дошли потом до Бахчисарая – есть фотография где ребята там на фоне этого танка стоят. Потом на Сапун-горе был бой. И там, освобождая Севастополь, танк был подбит, горел. Экипаж был контужен. Горели, но все выжили. Потом пересели на другую машину и прошли всю Великую Отечественную войну. В 1980-х годах уже своей смертью умерли", – рассказывает Коваленко.Памятник-танк находится в центре Симферополя в сквере Победы. Надпись на лицевой стороне постамента гласит: "Слава защитникам и освободителям Крыма 1941–1944".По мнению Коваленко, уникальным для Симферополя и Крыма является тот факт, что регион освобождала армия, которая была здесь и создана в 1941 оду."Из крымчан, в том числе из симферпольцев, в августе 1941 года была создана 51-я армия. У нас есть улица 51-й армии. Она старалась удержать врага на Перекопских и Шульских (по названию поселков в Крыму Перекоп и Шули – ред.) позициях, но не смогла, понятно, отступала, ушла дальше, воевала. И именно 51-я армия в апреле 1944 года вернулась в Крым. Мне кажется, для Симферополя и Крыма это уникально: сами же местные жители пришли освобождать свой родной город, свой родной дом, свою улицу. Понятно, что вся страна освобождала, весь СССР. Но когда ты приходишь в свой родной дом и громишь врага – думаю, это очень важно", – заключил специалист.80 лет назад – 8 апреля 1944 года – началась Крымская стратегическая наступательная операция советских войск, которая вошла в историю как одна из важнейших операций Великой Отечественной войны. Ее целью стало освобождение Крымского полуострова – важного стратегического плацдарма на Черноморском театре военных действий. Удерживавшая Крым 17-я немецкая армия была окончательно разгромлена 12 мая. Читайте также на РИА Новости Крым: Весна освобождения: хроника разгрома фашистов в Крыму Хроники Крымской операции 1944 года: в Минобороны рассекретили архивы

https://crimea.ria.ru/20240411/80-let-so-dnya-osvobozhdeniya-kerchi-voyna-glazami-rebenka-1136471058.html

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