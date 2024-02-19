https://crimea.ria.ru/20240219/v-minzdrave-kryma-oprovergli-slukhi-o-zakrytii-sotsialnykh-aptek-1135056554.html

В минздраве Крыма опровергли слухи о закрытии социальных аптек

В минздраве Крыма опровергли слухи о закрытии социальных аптек - РИА Новости Крым, 19.02.2024

В минздраве Крыма опровергли слухи о закрытии социальных аптек

Социальные аптеки Крыма работают в обычном режиме. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минздрава. РИА Новости Крым, 19.02.2024

2024-02-19T16:31

2024-02-19T16:31

2024-02-19T16:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Социальные аптеки Крыма работают в обычном режиме. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минздрава.В ведомстве подчеркнули, что аптечная сеть "Крым-Фармация" продолжает работу в обычном режиме. С графиком работы государственных аптек и аптечных пунктов можно ознакомиться на сайте предприятия.В субботу губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ложной информации о возможной стрельбе в школах Севастополя и попросил не верить таким сообщениям и не тиражировать их.Ложные сообщения о готовящемся теракте фиксировались также в крымских чатах, эту информацию опровергли, сообщал 12 февраля советник главы Крыма Олег Крючков.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму фиксируют вбросы о взрывах – властиФейковые страницы РИА Новости Крым появились в сетиВнимание, фейк: крымчанам стали поступать сообщения об эвакуации

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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