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В минздраве Крыма опровергли слухи о закрытии социальных аптек
В минздраве Крыма опровергли слухи о закрытии социальных аптек - РИА Новости Крым, 19.02.2024
В минздраве Крыма опровергли слухи о закрытии социальных аптек
Социальные аптеки Крыма работают в обычном режиме. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минздрава. РИА Новости Крым, 19.02.2024
2024-02-19T16:31
2024-02-19T16:31
2024-02-19T16:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Социальные аптеки Крыма работают в обычном режиме. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минздрава.В ведомстве подчеркнули, что аптечная сеть "Крым-Фармация" продолжает работу в обычном режиме. С графиком работы государственных аптек и аптечных пунктов можно ознакомиться на сайте предприятия.В субботу губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ложной информации о возможной стрельбе в школах Севастополя и попросил не верить таким сообщениям и не тиражировать их.Ложные сообщения о готовящемся теракте фиксировались также в крымских чатах, эту информацию опровергли, сообщал 12 февраля советник главы Крыма Олег Крючков.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму фиксируют вбросы о взрывах – властиФейковые страницы РИА Новости Крым появились в сетиВнимание, фейк: крымчанам стали поступать сообщения об эвакуации
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В минздраве Крыма опровергли слухи о закрытии социальных аптек
Минздрав Крыма: социальные аптеки полуострова работают в обычном режиме.
16:31 19.02.2024 (обновлено: 16:35 19.02.2024)