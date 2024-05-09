https://crimea.ria.ru/20240509/novye-regiony-rossii-otmetili-den-pobedy-1137166300.html

Новые регионы России отметили День Победы

Новые регионы России отметили День Победы - РИА Новости Крым, 09.05.2024

Новые регионы России отметили День Победы

Жители новых регионов России отдали дань памяти и уважения героям Великой Отечественной войны. Возможности для празднования в этих городах ограничены из-за... РИА Новости Крым, 09.05.2024

2024-05-09T16:02

2024-05-09T16:02

2024-05-09T16:02

новые регионы россии

запорожская область

луганская народная республика (лнр)

херсонская область

леонид пасечник

владимир сальдо

евгений балицкий

победа

9 мая

праздники и памятные даты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Жители новых регионов России отдали дань памяти и уважения героям Великой Отечественной войны. Возможности для празднования в этих городах ограничены из-за риска провокаций со стороны украинских боевиков. Однако памятники времен войны утопают в живых цветах, а на улицы люди вышли с портретами своих родных. Россия не дала стереть памятьВ Херсонской области губернатор региона Владимир Сальдо принял участие в праздничных мероприятиях в Геническе. Он вместе с жителями и волонтерами возложил цветы к монументу Скорбящей матери.Танк-70 прошел по улицам Мелитополя своим ходомПраздничная атмосфера царит и в Запорожской области. Там по Мелитополю своим ходом прошел танк Т-70, сообщил глава региона Евгений Балицкий.В регионе пока не проводятся пышных празднеств, но жители чествуют память героев, приносят цветы к памятникам войны, а некоторые даже прошли в "Бессмертном полку" по улицам Бреста.В Донбассе путь легендарных предков повторяют внукиВ Луганской Народной Республике власти, волонтеры, общественники и ветераны возложили цветы к Пилону Славы и Могиле неизвестного солдата в память о подвиге советских воинов, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.В Донецкой Народной Республике проживает 68 ветеранов Великой Отечественной войны, рассказал в своем поздравлении глава ДНР Денис Пушилин.Читайте также на РИА Новости Крым:На Херсонщине восстановили мемориал воинской славы и зажгли Вечный огонь"Это мой долг": как жители Севастополя празднуют День ПобедыЛичный праздник: Аксенов поздравил ветерана Нину Потехину с Днем Победы

новые регионы россии

запорожская область

луганская народная республика (лнр)

херсонская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, запорожская область, луганская народная республика (лнр), херсонская область, леонид пасечник, владимир сальдо, евгений балицкий, победа, 9 мая, праздники и памятные даты, патриотическое воспитание, новости, великая отечественная война