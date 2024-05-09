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Новые регионы России отметили День Победы - РИА Новости Крым, 09.05.2024
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Новые регионы России отметили День Победы
Новые регионы России отметили День Победы - РИА Новости Крым, 09.05.2024
Новые регионы России отметили День Победы
Жители новых регионов России отдали дань памяти и уважения героям Великой Отечественной войны. Возможности для празднования в этих городах ограничены из-за... РИА Новости Крым, 09.05.2024
2024-05-09T16:02
2024-05-09T16:02
новые регионы россии
запорожская область
луганская народная республика (лнр)
херсонская область
леонид пасечник
владимир сальдо
евгений балицкий
победа
9 мая
праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Жители новых регионов России отдали дань памяти и уважения героям Великой Отечественной войны. Возможности для празднования в этих городах ограничены из-за риска провокаций со стороны украинских боевиков. Однако памятники времен войны утопают в живых цветах, а на улицы люди вышли с портретами своих родных. Россия не дала стереть памятьВ Херсонской области губернатор региона Владимир Сальдо принял участие в праздничных мероприятиях в Геническе. Он вместе с жителями и волонтерами возложил цветы к монументу Скорбящей матери.Танк-70 прошел по улицам Мелитополя своим ходомПраздничная атмосфера царит и в Запорожской области. Там по Мелитополю своим ходом прошел танк Т-70, сообщил глава региона Евгений Балицкий.В регионе пока не проводятся пышных празднеств, но жители чествуют память героев, приносят цветы к памятникам войны, а некоторые даже прошли в "Бессмертном полку" по улицам Бреста.В Донбассе путь легендарных предков повторяют внукиВ Луганской Народной Республике власти, волонтеры, общественники и ветераны возложили цветы к Пилону Славы и Могиле неизвестного солдата в память о подвиге советских воинов, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.В Донецкой Народной Республике проживает 68 ветеранов Великой Отечественной войны, рассказал в своем поздравлении глава ДНР Денис Пушилин.Читайте также на РИА Новости Крым:На Херсонщине восстановили мемориал воинской славы и зажгли Вечный огонь"Это мой долг": как жители Севастополя празднуют День ПобедыЛичный праздник: Аксенов поздравил ветерана Нину Потехину с Днем Победы
новые регионы россии
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луганская народная республика (лнр)
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новые регионы россии, запорожская область, луганская народная республика (лнр), херсонская область, леонид пасечник, владимир сальдо, евгений балицкий, победа, 9 мая, праздники и памятные даты, патриотическое воспитание, новости, великая отечественная война
Новые регионы России отметили День Победы

Новые регионы России отметили 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

16:02 09.05.2024
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоПразднование Дня Победы в Херсонской области
Празднование Дня Победы в Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Жители новых регионов России отдали дань памяти и уважения героям Великой Отечественной войны. Возможности для празднования в этих городах ограничены из-за риска провокаций со стороны украинских боевиков. Однако памятники времен войны утопают в живых цветах, а на улицы люди вышли с портретами своих родных.

Россия не дала стереть память

В Херсонской области губернатор региона Владимир Сальдо принял участие в праздничных мероприятиях в Геническе. Он вместе с жителями и волонтерами возложил цветы к монументу Скорбящей матери.
"Благодаря России киевскому режиму не удалось стереть из истории Херсонской области память о Победе в Великой Отечественной войне. Сегодня, когда нацизм снова поднял голову, сбережение исторической памяти особенно актуально. Наша нынешняя задача — вновь, как в 1945-м, срубить голову нацистской гидры, освободить оставшиеся территории Украины от ее власти и прийти к еще одному дню Победы", - написал Сальдо в своем Telegram.
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоПразднование Дня Победы в Херсонской области
Празднование Дня Победы в Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Празднование Дня Победы в Херсонской области

Танк-70 прошел по улицам Мелитополя своим ходом

Праздничная атмосфера царит и в Запорожской области. Там по Мелитополю своим ходом прошел танк Т-70, сообщил глава региона Евгений Балицкий.
"Несколько месяцев боевая машина экипажа гвардии лейтенанта Сергея Гаврюшова восстанавливалась специалистами Музея "Битва за Ленинград" имени З.Г. Колобанова и специалистами Российского военно-исторического общества, чтобы стать ожившим символом великой Победы", - написал он в Telegram.
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоТанк Т-70 проехал по Мариуполю в честь Победы в Великой Отечественной войне
Танк Т-70 проехал по Мариуполю в честь Победы в Великой Отечественной войне
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
Танк Т-70 проехал по Мариуполю в честь Победы в Великой Отечественной войне
В регионе пока не проводятся пышных празднеств, но жители чествуют память героев, приносят цветы к памятникам войны, а некоторые даже прошли в "Бессмертном полку" по улицам Бреста.

В Донбассе путь легендарных предков повторяют внуки

В Луганской Народной Республике власти, волонтеры, общественники и ветераны возложили цветы к Пилону Славы и Могиле неизвестного солдата в память о подвиге советских воинов, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
"Сегодня путь легендарных предков повторяют их внуки, которые сражаются с неонацизмом на фронтах СВО. Пример героев Великой Отечественной войны укрепляет их силы и уверенность в неизбежности нашей новой Победы. Эта связь поколений – источник непобедимости нашего народа", - написал он в Telegram.
© Telegram-канал главы ЛНР Леонида ПасечникаПразднование Дня Победы в ЛНР
Празднование Дня Победы в ЛНР
© Telegram-канал главы ЛНР Леонида Пасечника
Празднование Дня Победы в ЛНР
В Донецкой Народной Республике проживает 68 ветеранов Великой Отечественной войны, рассказал в своем поздравлении глава ДНР Денис Пушилин.
"Мы не позволим сдать в пыльный архив память о героическом прошлом великой страны, обесценить роль Красной армии в борьбе с фашизмом, сделать героев из нацистских пособников. Всем, кто еще не понял, пора осознать: русские, сокрушившие фашизм, не позволят поднять голову неонацизму и навязать лживый миропорядок", - сказал Пушилин.
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Новые регионы РоссииЗапорожская областьЛуганская Народная Республика (ЛНР)Херсонская областьЛеонид ПасечникВладимир СальдоЕвгений БалицкийПобеда9 маяПраздники и памятные датыПатриотическое воспитаниеНовостиВеликая Отечественная война
 
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