"Это мой долг": как жители Севастополя празднуют День Победы
Севастопольцы 9 мая несут портреты героев войны и устраивают праздничные автопробеги
© РИА Новости КрымПразднование Дня Победы в Севастополе
© РИА Новости Крым
СЕВАСТОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе продолжается празднование Дня Победы: активисты проводят праздничные авто- и велопробеги, горожане гуляют, держа в руках портреты родственников – участников Великой Отечественной войны. С места событий передает корреспондент РИА Новости Крым.
В центре Севастополя к полудню людно, шумно и празднично, несмотря на отмену традиционного парада и пасмурную погоду. Репродукторы не отдыхают с 9 утра – звучат песни военных лет. Со стороны дороги на центральном кольце время от времени раздаются перебивающие друг друга сигналы машин, украшенных флагами и праздничными надписями: севастопольцы организовывают автопробеги небольшими колоннами, перемещаясь рядом с общественным транспортом.
© РИА Новости КрымАвтопробег в Севастополе в честь Дня Победы
© РИА Новости Крым
Автопробег в Севастополе в честь Дня Победы
Многие горожане гуляют с портретами своих родственников, воевавших в годы Великой Отечественной войны. Один из них, Олег, остановился у памятника адмиралу Нахимову на одноименной площади – долго ходить, говорит, ему в силу возраста и здоровья тяжело, но быть здесь – считает своим долгом.
"Это мой долг – почтить вот так в этот день их память. Это мои родители, это отец, мама и мой дядя родной, мамин брат. Память об этой войне никогда не закончится. Как и о войне 2014-го года. В нашем народе такое не имеет срока давности. Будут помнить всегда, как помнят 1812 год, Великую Октябрьскую революцию. Так будет. Своих детей я так воспитал", – поделился севастополец.
© РИА Новости КрымПразднование Дня Победы в Севастополе
© РИА Новости Крым
Празднование Дня Победы в Севастополе
Рядом на площади, на фоне эффектных колонн Графской пристани и памятника знаменитому адмиралу, оформлена праздничная фотозона в виде крупных красных звезд с георгиевскими лентами. А через дорогу напротив все фотографируются у Мемориала героической обороны Севастополя 1941-42 годов.
С раннего утра 9 мая к Вечному огню у его подножия несли цветы представители власти и военные, ветераны и общественники города и гости из разных регионов России. Теперь пришли воины-интернационалисты и молодежь, среди них пионеры нашего времени – члены организации Всероссийский союз "Надежда России".
На улицах работает "Полевая почта". В рамках этой акции представители детского совета при уполномоченном по правам ребенка в Севастополе вручают горожанам и гостям сложенные треугольными конвертиками письма с рисунками поздравлениями. Оформляли их ученики разных школ города.
© РИА Новости КрымПолевая почта в Севастополе в рамках празднования Дня Победы
© РИА Новости Крым
Полевая почта в Севастополе в рамках празднования Дня Победы
Повсюду волонтеры Победы раздают георгиевские ленточки всем и красные гвоздики – ветеранам. А в рамках благотворительной акции за взнос любой суммы – от 1 рубля – можно получить открытку с объемной гвоздичкой, при этом помочь ветеранам.
© РИА Новости КрымПразднование Дня Победы в Севастополе
© РИА Новости Крым
Празднование Дня Победы в Севастополе
"Это акция "Красная гвоздика", где собираются пожертвования в фонд инвалидов вооруженных действий, в том числе ветеранам Великой Отечественной. Так мы не только хотим помочь ветеранам боевых действий, но и сплотить наших людей", – рассказала волонтер Победы Евгения.
Акцию организовал благотворительный фонд "Память поколений", в этом году она проходит уже в девятый раз и продлится до 22 июня.
На Приморском бульваре, рядом с Дворцом детства и юности, развернулась "Стена памяти". Это большой стенд, на котором все желающие могут прикрепить фотографию своего родственника – участника Великой Отечественной войны. Распечатать портрет можно тут же, у волонтеров.
© РИА Новости КрымПразднование Дня Победы в Севастополе
© РИА Новости Крым
Празднование Дня Победы в Севастополе
А на стенде рядом взрослые и дети цветными маркерами пишут свои поздравления и пожелания по случаю Дня Победы. А за столами с открытками можно оформить письмо ветерану, в том числе участнику СВО, или заполнить специальную форму в виде семейного дерева и получить в подарок значок.
Чуть дальше на аллее в окружении цветочных клумб – выставка документов и фотографий из фондов Архив города Севастополя и Государственного научно-исследовательского музея архитектуры им. А.В. Щусева. На уникальных кадрах в том числе портреты участников Крымской наступательной операции 1944 года и снимки послевоенного города.
© РИА Новости КрымПразднование Дня Победы в Севастополе
© РИА Новости Крым
Празднование Дня Победы в Севастополе
В парке Победы в Севастополе и в Балаклаве работает полевая кухня. На разных локациях в течение дня организовывают концерты. И утром, и вечером в кинотератрах, в том числе в летних демонстрируют фильмы "Освобождение Севастополя 1944" и "Море в огне".
Накануне, 8 мая, в Севастополе вручили медаль 103-летнему участнику обороны города, открыли после реконструкции монумент "Штык и Парус" на мысе Хрустальном , а также вернули Вечный огонь к памятнику "Солдат и Матрос".
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