https://crimea.ria.ru/20240509/eto-moy-dolg-kak-zhiteli-sevastopolya-prazdnuyut-den-pobedy-1137162110.html

"Это мой долг": как жители Севастополя празднуют День Победы

"Это мой долг": как жители Севастополя празднуют День Победы - РИА Новости Крым, 09.05.2024

"Это мой долг": как жители Севастополя празднуют День Победы

В Севастополе продолжается празднование Дня Победы: активисты проводят праздничные авто- и велопробеги, горожане гуляют, держа в руках портреты родственников –... РИА Новости Крым, 09.05.2024

2024-05-09T13:45

2024-05-09T13:45

2024-05-09T13:45

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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе продолжается празднование Дня Победы: активисты проводят праздничные авто- и велопробеги, горожане гуляют, держа в руках портреты родственников – участников Великой Отечественной войны. С места событий передает корреспондент РИА Новости Крым.В центре Севастополя к полудню людно, шумно и празднично, несмотря на отмену традиционного парада и пасмурную погоду. Репродукторы не отдыхают с 9 утра – звучат песни военных лет. Со стороны дороги на центральном кольце время от времени раздаются перебивающие друг друга сигналы машин, украшенных флагами и праздничными надписями: севастопольцы организовывают автопробеги небольшими колоннами, перемещаясь рядом с общественным транспортом.Многие горожане гуляют с портретами своих родственников, воевавших в годы Великой Отечественной войны. Один из них, Олег, остановился у памятника адмиралу Нахимову на одноименной площади – долго ходить, говорит, ему в силу возраста и здоровья тяжело, но быть здесь – считает своим долгом.Рядом на площади, на фоне эффектных колонн Графской пристани и памятника знаменитому адмиралу, оформлена праздничная фотозона в виде крупных красных звезд с георгиевскими лентами. А через дорогу напротив все фотографируются у Мемориала героической обороны Севастополя 1941-42 годов.С раннего утра 9 мая к Вечному огню у его подножия несли цветы представители власти и военные, ветераны и общественники города и гости из разных регионов России. Теперь пришли воины-интернационалисты и молодежь, среди них пионеры нашего времени – члены организации Всероссийский союз "Надежда России".На улицах работает "Полевая почта". В рамках этой акции представители детского совета при уполномоченном по правам ребенка в Севастополе вручают горожанам и гостям сложенные треугольными конвертиками письма с рисунками поздравлениями. Оформляли их ученики разных школ города.Повсюду волонтеры Победы раздают георгиевские ленточки всем и красные гвоздики – ветеранам. А в рамках благотворительной акции за взнос любой суммы – от 1 рубля – можно получить открытку с объемной гвоздичкой, при этом помочь ветеранам."Это акция "Красная гвоздика", где собираются пожертвования в фонд инвалидов вооруженных действий, в том числе ветеранам Великой Отечественной. Так мы не только хотим помочь ветеранам боевых действий, но и сплотить наших людей", – рассказала волонтер Победы Евгения.Акцию организовал благотворительный фонд "Память поколений", в этом году она проходит уже в девятый раз и продлится до 22 июня.На Приморском бульваре, рядом с Дворцом детства и юности, развернулась "Стена памяти". Это большой стенд, на котором все желающие могут прикрепить фотографию своего родственника – участника Великой Отечественной войны. Распечатать портрет можно тут же, у волонтеров.А на стенде рядом взрослые и дети цветными маркерами пишут свои поздравления и пожелания по случаю Дня Победы. А за столами с открытками можно оформить письмо ветерану, в том числе участнику СВО, или заполнить специальную форму в виде семейного дерева и получить в подарок значок.Чуть дальше на аллее в окружении цветочных клумб – выставка документов и фотографий из фондов Архив города Севастополя и Государственного научно-исследовательского музея архитектуры им. А.В. Щусева. На уникальных кадрах в том числе портреты участников Крымской наступательной операции 1944 года и снимки послевоенного города.В парке Победы в Севастополе и в Балаклаве работает полевая кухня. На разных локациях в течение дня организовывают концерты. И утром, и вечером в кинотератрах, в том числе в летних демонстрируют фильмы "Освобождение Севастополя 1944" и "Море в огне".Накануне, 8 мая, в Севастополе вручили медаль 103-летнему участнику обороны города, открыли после реконструкции монумент "Штык и Парус" на мысе Хрустальном , а также вернули Вечный огонь к памятнику "Солдат и Матрос".Читайте также на РИА Новости Крым:Парад Победы на Красной площади в Москве. ВидеоЛичный праздник: Аксенов поздравил ветерана Нину Потехину с Днем ПобедыВ Севастополе и Керчи 9 мая будут праздничные салюты – приказ Шойгу

https://crimea.ria.ru/20240509/sevastopol-prazdnuet-godovschinu-pobedy-v-velikoy-otechestvennoy-voyne-1137153810.html

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севастополь, победа, общество, праздники и памятные даты, 9 мая, патриотическое воспитание, новости крыма